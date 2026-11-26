وطن للأنباء: أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أن اقتراب انتهاء فترة التمديد الحالية للعلاقات المصرفية المراسلة يضع هذا الملف أمام استحقاق حاسم يتطلب تحركاً عربياً ودولياً منسقاً لتأمين استمرارها، وتجنب التداعيات التي قد تترتب على انقطاعها.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت برعاية صندوق النقد العربي بأبوظبي، على هامش أعمال الاجتماع العام الثالث والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، وتناولت الاجتماعات العلاقات المصرفية المراسلة، والتحديثات حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة فلسطين بالتعاون مع "مينافاتف".

وتناول شنار مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. فهد التركي، ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون ورئيس مجموعة العمل المالي "لمينافاتف"حامد سيف الزعابي، الخطوات والإجراءات العملية المطلوبة لتأمين استمرار العلاقات المصرفية ، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل والمنسق للتوصل إلى حلول دائمة تنهي حالة عدم اليقين الناجمة عن التمديدات المؤقتة والمتكررة، وما تسببه من إرباك لعمل البنوك وتخطيطها، وحذّر من أن عدم تمديد هذه العلاقات قد يؤدي إلى تعطّل قنوات الدفع والتسوية، وإعاقة التحويلات المالية والتجارية، والتأثير على حركة الاستيراد والتصدير وتدفق السلع الأساسية إلى السوق الفلسطينية.

وعلى صعيد عملية التقييم المتبادل، أشار المحافظ إلى التقدم الذي أحرزته فلسطين في الامتثال الفني للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (FATF)، وتطوير فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى ما عكسته تقارير وتقييمات جهات دولية متخصصة، من بينها مجموعة "مينافاتف" ووزارتا الخزانة الأمريكية والبريطانية والبنك المركزي السويدي، من تقدم في هذا المجال.

وأشاد شنار بالبيان الصادر عن المجموعة في اجتماعها الأخير بخصوص عملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، مؤكداً على مواصلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وسلطة النقد ووحدة المتابعة الفلسطينية العمل مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية مكافحة غسل الأموال، من خلال رفع كفاءة المؤسسات المعنية، وتطوير إجراءات تقييم المخاطر، وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.