وطن للأنباء: نفى رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال المقبلة، صحة تقارير تحدثت عن إجراء ممثلين عنه محادثات مع مسؤولين يمثلون الرئيس محمود عباس، بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، فيما لم تنفِ رام الله وجود اتصالات مع ممثليه، وأبدى مسؤول فلسطيني رفيع انفتاحا على استئناف الحوار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر لم تسمّه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن اتصالات تجري بين ممثلين عن آيزنكوت وعباس، تتركز على ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، أكد ممثلو عباس أن أي ترتيبات تتعلق بالقطاع يجب أن تتم عبر السلطة الفلسطينية، دون تهميش دورها.

كما زعم المصدر أن آيزنكوت يعتبر الخطة الأمريكية للسلام المسار الأكثر واقعية لنزع سلاح حركة حماس.

وسارع آيزنكوت إلى نفي التقرير، مؤكدا عدم إجراء أي اتصالات من هذا القبيل. وقال حزبه في بيان: "تتداول في الساعات الأخيرة تقارير كاذبة بشأن اتصالات ومحادثات بين ممثلي رئيس حزب يشار ومسؤولين في السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "لإزالة أي شك، هذا كذب محض".

في المقابل، قال مسؤول فلسطيني رفيع في رام الله للصحيفة إن السلطة الفلسطينية لا تنفي وجود اتصالات مع ممثلي آيزنكوت.

وأضاف المسؤول أن القيادة الفلسطينية "مدت يدها دائما للشراكة، سعيا إلى السلام وتخفيف التوترات ومنع الكراهية، لكن نتنياهو وحكومته اليمينية اختارا العنف والقتل".

وأعرب عن أمله في أن تدرك الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخاطر استمرار الصراع، وأن تمد يدها نحو السلام.

وكان الرئيس محمود عباس قد أبدى علنا، عقب إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية، استعداده لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وخلال زيارة إلى قبرص الشهر الماضي، أعرب عباس، خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، عن أمله في أن يتيح تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس عباس: "مددنا يدنا إلى الجانب الإسرائيلي على مدى سنوات طويلة لتحقيق السلام، لكي تعيش إسرائيل وفلسطين بأمن واستقرار وسلام"، معربا عن أمله في بدء حوار مشترك فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما طلب الرئيس من قبرص المساعدة في الوساطة بين الجانبين، معتبرا أن علاقاتها الجيدة مع الطرفين تؤهلها للاضطلاع بدور مهم، فيما أبدى الرئيس القبرصي استعداده للمساعدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.