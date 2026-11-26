بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع انطلاق حملة الــ(16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أتوجه إلى المؤسسات النسوية والحقوقية، التي تتبنى قضايا النساء وتدافع عن حقوقهن، بتحدٍّ يتعلق بمدى استعدادها لترجمة المبادئ التي تنادي بها إلى ممارسات فعلية داخل أوساط المجتمع المدني نفسه.

لو عُرضت على هذه المؤسسات واقعة امتهان كرامة إحدى العاملات في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، فهل ستتعامل مع روايتها بجدية، وتتخذ موقفاً واضحاً وإجراءات عملية لدعمها وحمايتها وإنصافها؟ أم ستتخذ من قرينة البراءة وعدم كفاية الأدلة مبرراً لعدم التحرك، رغم إدراكها أن مثل هذه الممارسات غالباً ما تحدث بعيداً عن أعين الشهود، مما يجعل إثباتها أمراً بالغ الصعوبة؟

إن احترام قرينة البراءة وضمانات الإجراءات العادلة لا يتعارض مع توفير الحماية للمرأة، والتعامل الجاد مع شكواها، والتحقيق فيها بصورة مستقلة ونزيهة. فالامتناع عن التحرك ليس بالضرورة موقفاً محايداً، وقد يسهم في تكريس الإفلات من المساءلة وتشجيع الصمت عن الانتهاكات.

إلى أي مدى تستطيع المؤسسات النسوية والحقوقية التحرر من تأثير شبكة علاقاتها المهنية والاجتماعية والشخصية، ومصالحها المؤسسية، وحرصها على عدم "نشر الغسيل الوسخ" داخل أوساط المجتمع المدني، عند التعامل مع مثل هذه الممارسات؟ وهل تمتلك من الجرأة والالتزام المبدئي ما يدفعها إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات فعلية، تصل إلى حد مقاطعة من تثبت بحقهم هذه الممارسات، ورفض التعاون معهم أو توفير أي غطاء مؤسسي أو اجتماعي لهم، بصرف النظر عن مكانتهم أو طبيعة علاقاتهم بهذه المؤسسات؟

إن المؤسسات النسوية والحقوقية ليست محصّنة من الممارسات التي تناضل ضدها، كما أن الصفة الحقوقية لا تمنح أصحابها حصانة أخلاقية أو إعفاءً من المساءلة. بل إن مسؤولية هذه المؤسسات مضاعفة، بحكم رسالتها والقيم التي تدّعي تمثيلها.

وقبل أن نطالب المجتمع الدولي والحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وحماية كرامتهن وإنصافهن، أليس من الأولى أن نبدأ بأنفسنا، وبالمؤسسات التي نعمل فيها ونتعاون معها، وأن نُخضع أنفسنا وزملاءنا وشركاءنا للمعايير الحقوقية والأخلاقية ذاتها التي نطالب الآخرين بالالتزام بها؟

إن الاختبار الحقيقي للالتزام بحقوق النساء لا يكمن في إصدار البيانات، أو تنظيم الفعاليات، أو رفع الشعارات، بل في القدرة على اتخاذ مواقف مبدئية عندما تكون لهذه المواقف كلفة، سواء تمثلت في خسارة علاقات مهنية وشخصية، أم في المساس بمصالح مؤسسية.

فالمصداقية الحقوقية لا تُقاس بجرأة إدانة انتهاكات الآخرين فحسب، وإنما بجرأة مواجهة الانتهاكات داخل أوساطنا، ورفض ازدواجية المعايير والانتقائية في الدفاع عن الحقوق.

فهل نمتلك الجرأة على مواجهة هذه الممارسات داخل مؤسسات المجتمع المدني بالقدر ذاته الذي نواجه به الانتهاكات خارجها، حتى عندما يكون مرتكبوها من زملائنا أو أصدقائنا أو شركائنا؟

هذا هو التحدي الحقيقي، وما عداه قد لا يتجاوز حدود الشعارات.