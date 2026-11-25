وطن للأنباء: تراجع الذهب بأكثر من 2%، اليوم الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، بعد أن أخفقت بيانات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة في تهدئة المخاوف بشأن مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 3483.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2025، وبانخفاض يقارب 37% عن المستوى القياسي الذي سجله في وقت سابق من العام الجاري.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 2.3% إلى 3482.50 دولاراً.

بيانات التضخم وتوقعات الفائدة

من جهته، أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، عقب ارتفاع غير معدّل بلغ 0.5% في أيلول/سبتمبر.

وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز"، أن بقاء الضغوط التضخمية أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي يبقي احتمالية رفع أسعار الفائدة قائمة، ما يشكل عائقاً أمام سوق الذهب.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية الجديدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

كما امتدت التراجعات إلى بقية المعادن النفيسة، إذ هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% إلى 39.33 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1241.67 دولاراً، كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.7% ليصل إلى 838.61 دولاراً.