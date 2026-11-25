ولم نعد ندري من أين نبدأ الحكاية، ولا كيف نشرح هذا الذي يسكننا، ويثقل أرواحنا، ويجعلنا نميل إلى الصمت، لا لأن الكلام انتهى، بل لأننا قلنا كثيرا، وانتظرنا أكثر، حتى باتت الكلمات عاجزة عن حمل ما تراكم فينا من وجع، وحتى صار الصمت ملاذا أخيرا لأرواح لم تعد تملك القدرة على إعادة الحكايات ذاتها، أو شرح الخيبات نفسها، أو البحث عن كلمات تليق بما يحدث لنا. تعبنا من أن نحكي، ومن أن نعيد ترتيب وجعنا في جمل مفهومة، ومن أن نبدو قادرين على مواصلة الحياة، بينما ثمة شيء عميق فينا يتداعى بصمت، شيء لا نعرف كيف نرممه، ولا كيف نتركه يسقط دون أن يسقط معه كل ما تبقى.

تعبنا من الركض خلف الأشياء التي ظننا أنها تستحق الوصول، ومن ملاحقة أحلام كلما اقتربنا منها ابتعدت، ومن محاولات ترميم ما تكسر فينا، كأننا مطالبون في كل مرة بأن نبدأ من جديد، وأن نبدو أقوياء، وأن نبتسم، وأن نقنع العالم بأن الأمور بخير، بينما نعرف، ويعرف الذين حولنا، أن الأمور ليست بخير على الإطلاق. تعبنا من هذا الصباح الذي يأتي محملا بما تركه الأمس، ومن مساءات نعود فيها إلى بيوتنا مثقلين بما لم نستطع قوله، ومن أيام تتشابه حتى بتنا لا نعرف إن كنا نعيشها أم نكررها، ولا إن كان الزمن يمضي بنا إلى مكان ما، أم أننا ندور في دائرة من التعب لا باب لها ولا نهاية.

تعبنا من الانتظار الذي صار جزءا من تفاصيلنا، حتى أصبحنا ننتظر كل شيء؛ خبرا يطمئننا، ونافذة تفتح، ويدا تمتد، وطريقا لا ينتهي عند حاجز، ولقاء لا يؤجل، ورغيف خبز لا نحسب ثمنه قبل أن نشتريه، وشيئا من الطمأنينة يعيد إلينا بعض ما فقدناه. صرنا نؤجل الفرح إلى حين، ونؤجل أحلامنا إلى وقت أكثر ملاءمة، ونؤجل الكلام لأن لا أحد يملك متسعا لسماع أحد، ونؤجل حتى أحزاننا، كأن الحزن أيضا يحتاج إلى موعد، وكأن أرواحنا اعتادت أن تنتظر دورها في الحياة. يا الله، كم مرة رفعنا إليك أيدينا، وكم مرة عدنا من دعائنا نحمل التعب نفسه، لا لأننا فقدنا الإيمان بك، بل لأن الطريق بين وجعنا والسكينة طال، ولأننا بتنا نخشى أن تنفد قدرتنا على الاحتمال قبل أن تأتي تلك اللحظة التي نطمئن فيها.

تعبنا من هذه الأرض التي نحبها، ونحملها في قلوبنا أينما ذهبنا، ونشعر أنها تسكننا أكثر مما نسكنها، لكنها تبدو كأنها تحمل فوق كتفيها ما يفوق احتمال الجبال. يا أرضنا، يا حكاية العمر وذاكرة الخطى، يا سجادة الصلاة التي نمد فوقها وجعنا كلما ضاقت بنا الجهات، كم مرة تمنينا أن نمشي فيك دون أن نلتفت خلفنا، أن نعبر طرقاتك دون أن نحسب المسافة بين الخوف والوصول، أن نعود إلى بيوتنا دون أن يرافقنا القلق، وأن نفتح نوافذنا على حياة لا يمر من خلالها صوت الفقد أو الخوف. كم تمنينا أن تكون الطرقات مجرد طرقات، وأن تكون الأبواب أبوابا تفتح لمن يطرقها، وأن تكون البيوت بيوتا لا يتهددها الغياب، ولا توقظ أهلها أصوات الليل المفزعة. أيتها الأرض التي تعرف أسماءنا وملامحنا، هل تعلمين كم نتعب ونحن نحاول أن نبقى كما نحن، وكم نحتاج أحيانا إلى أن نعيش حياة عادية، حياة لا يكون فيها الوصول إلى البيت حكاية، ولا العودة إلى المكان حلما، ولا الاطمئنان امتيازا ننتظره من أحد؟

تعبنا من تلك المدينة التي تسكن فينا ولا نبلغها، التي نراها في المنام أكثر مما نراها في اليقظة، ونمضي إليها في دعائنا كلما عجزت خطانا عن بلوغها. يا حاضرة الروح، يا مدينة الصلاة والوجدان، يا عتبة السماء التي كلما أغمضنا أعيننا وجدنا أنفسنا عند أبوابها، كم اشتقنا إليك دون أن نعرف كيف نختصر المسافة، وكم حملنا من صورتك ما لا تستطيع الجيوب حمله، وكم خبأنا في القلب حجارة من أزقتك، وأصواتا من أسواقك، ووجوها كانت تعبر الحياة ببساطة، ثم صار الوصول إلى كل ذلك يحتاج إلى عمر من الانتظار. يا سيدة الحجر والغياب، يا مدينة لا تشبه المدن، كيف استطعت أن تصيري فينا كل هذا الحنين، وأن تتحولي إلى وجع لا يغادر، وإلى صلاة لا تنتهي، وإلى شيء كلما حاولنا أن نضعه جانبا عاد فجلس في صدورنا؟ نشتاق إلى أن نمشي فيك بلا موعد، أن نضيع في أزقتك دون خوف من أن تضيعنا الطرق، أن نجلس في مقهى قديم، نراقب وجوه الناس، ونصغي إلى ضجيج الحياة وهي تمضي ببساطتها، أن نرى أبوابك مفتوحة، وأشجارك تتنفس، وأن نكون عابرين في شوارعك لا نحمل سوى قلوبنا، لا أوراقنا ولا خوفنا ولا حساب المسافة التي تفصلنا عن حقنا في الوصول. كم هو موجع أن تصبح المدينة صلاة، وأن يصبح الطريق إليها أمنية، وأن يظل الإنسان معلقا بين صورتها في قلبه وصورتها خلف المسافات. كأنها ليست مدينة فحسب، بل قطعة من أرواحنا كلما حاولنا أن ننام عنها أيقظتنا، وكلما حاولنا أن ننسى أعادت إلينا أسماءنا، وذكرتنا بأن ثمة شيئا فينا لا يكتمل إلا بها.

تعبنا من المدن التي تضيق بأهلها، ومن القرى التي تنام على حافة الخوف، ومن الطرق التي لا تشبه الطرق، ومن الحواجز التي تتكاثر في وجه الحياة كأنها تعرف أن الناس لم يعودوا يطلبون سوى الوصول. تعبنا من أن نرتب يومنا على احتمالات العبور، ومن أن نغادر بيوتنا ولا نعرف متى نعود، ومن أن نودع الذين نحب بطريقة لا تشبه الوداع، بل تشبه دعاء خائفا يلاحق خطواتهم. تعبنا من وطن نحب تفاصيله، لكننا لا نستطيع أن نعيش تفاصيله كما ينبغي، من شوارع نعرفها ويجهلنا الوصول إليها، ومن أماكن قريبة في الجغرافيا بعيدة في الحكاية، ومن شعور غريب بأننا نعيش على أرضنا ونحتاج في كل يوم إلى إثبات أننا ما زلنا قادرين على العيش فيها. نمضي في الطرق، نحمل حقائبنا الصغيرة، ونترك خلفنا أبوابا نصف مفتوحة، وقلوبا تتعلق بعودتنا، ونداءات لا نسمعها إلا حين نبتعد، كأن البلاد كلها صارت أمّا تخشى على أبنائها من الطريق، وكأن الطريق لم يعد يعرف كيف يعيدهم إليها سالمين.

تعبنا من وجوه الناس، لا لأننا لم نعد نحبها، بل لأننا صرنا نرى في كل وجه حكاية لا نعرف كيف نحتملها. هذا رجل يقف أمام متجره منذ الصباح ولا يعرف كيف سيعود بما يكفي لعائلته، وهذه امرأة تقلب ما تبقى في خزانة البيت وتعيد ترتيب القليل كي يبدو كافيا، وهذا شاب أنهى سنوات عمره في الدراسة ثم وقف على باب الحياة فلم يجد بابا مفتوحا، وهذا أب يبتلع خوفه كلما سأله طفله عن شيء لم يعد قادرا على توفيره، وهذه أم ترفع يديها في الليل وتطلب من الله أن يحفظ أبناءها، لا من الموت وحده، بل من قسوة الحياة، ومن الخذلان، ومن أن تكبر أحلامهم في مكان لا يتسع لها. نمضي بينهم، نبادلهم السلام، ونخفي ما نعرفه، كأننا جميعا اتفقنا على ألا نتحدث عن التعب كي لا يزيد، وعلى ألا نعترف بأننا لم نعد نعرف كيف ننجو من يوم إلى آخر دون أن نخسر شيئا من أنفسنا. نرى في عيونهم شيئا يشبهنا، ونتجاوزهم أحيانا لأننا لا نملك القدرة على التوقف أمام كل هذا الوجع، ثم نعود إلى بيوتنا حاملين وجوههم معنا، ونكتشف أن التعب لا يسكن أجسادنا وحدها، بل يسكن الطرق التي نمشيها، والأماكن التي نمر بها، والوجوه التي نلتقيها، والوجوه التي نتجنب النظر إليها خشية أن نرى فيها أنفسنا.

تعبنا من الفقر الذي لم يعد يطرق الأبواب بل صار يجلس في البيوت، ومن الحاجة التي تسرق من الإنسان شعوره بالأمان، ومن البطالة التي تترك الشباب على أرصفة الانتظار، ومن هذا الغلاء الذي يجعل أبسط الأشياء امتحانا للقدرة، ومن شعور الناس بأن الحياة أصبحت سباقا لا يملكون فيه حتى فرصة الوقوف لالتقاط أنفاسهم. تعبنا من الذين يطلبون منا أن نصبر دون أن يلمسوا شيئا من وجعنا، وأن نحتمل دون أن يخففوا عنا، وأن نكون حكماء في مواجهة ما لا يحتمل، وأن نبحث عن مخارج لأزمات لم نصنعها، وأن نواصل السير حتى حين تكون الطرق كلها مغلقة. ما أقسى أن يصبح الصبر واجبا على المتعب، وأن تصبح الطمأنينة حلما مؤجلا، وأن يقضي الإنسان عمره وهو يحاول فقط ألا يسقط. وما أقسى أن نرى أعمارنا تتسرب من بين أيدينا ونحن نحاول تأمين ما يبقيها على قيد الحياة، أن نؤجل رغباتنا الصغيرة، وأن نختصر أحلامنا كي لا تبدو بعيدة، وأن نعتاد القليل حتى ننسى أن لنا حقا في الكثير، وأن نعتاد الخوف حتى ننسى كيف يكون الأمان.

تعبنا من الذين يرحلون ويتركون خلفهم مساحات فارغة لا يعرف أحد كيف يملؤها، ومن الذين يبقون بأجسادهم بينما تغادرهم أرواحهم، ومن الذين نمنحهم من قلوبنا ما لا نمنحه لأنفسنا، ثم نكتشف أننا كنا نؤجل أنفسنا طويلا من أجل الآخرين. وتعبنا من المسافات التي لا تقاس بالكيلومترات، ومن وجوه نشتاق إليها ولا نعرف متى نلقاها، ومن قلوب نريد أن نطمئن إليها فلا تسعفنا الطرق ولا الظروف. كم هو قاس أن يكون الإنسان قادرا على أن يحب، وأن يشتاق، وأن يحمل في داخله كل هذا الحنين، ثم يعجز عن اختصار المسافة إلى عناق، أو تحويل الشوق إلى لقاء. وكم هو موجع أن تصبح أبسط الأمنيات مؤجلة، وأن يحتاج الحب إلى موعد مع الطرق، وإلى فسحة من الأمان، وإلى معجزة صغيرة كي يجد طريقه إلى الذين يحبون بعضهم. كأننا حتى في الحب لا نملك حق الوصول، وكأن كل ما نريده من الحياة يحتاج إلى إذن، أو إلى انتظار، أو إلى صبر آخر لا نعرف من أين نأتي به. نشتاق إلى الذين يشبهون أرواحنا، إلى أولئك الذين لا نحتاج أمامهم إلى شرح التعب، ولا إلى ترتيب الكلام، ولا إلى الادعاء بأننا بخير، نشتاق إلى عناق يعيد إلينا شيئا من أنفسنا، وإلى حضور لا يسألنا ماذا حدث، بل يكتفي بأن يكون.

ومن قال إن التعب يأتي دائما من الخسارات الكبيرة؟ أحيانا نتعب من التفاصيل الصغيرة التي تتراكم بصمت، من صباح يبدأ على وقع خبر ثقيل، ومن مساء لا يحمل معه سوى أسئلة الأمس، من وجه أم تخفي قلقها خلف ابتسامة، ومن طفل يسأل عن أشياء لا نملك لها جوابا، ومن أب يفتش في ما تبقى من قدرته عن وسيلة ليحمي عائلته من قسوة الأيام. نتعب من رؤية الناس وهم يتدبرون شؤون الحياة كأنهم يخوضون معركة يومية من أجل البقاء، ومن وجوه أنهكها القلق، وأيد لم تعد تعرف كيف تستريح، وأحلام صغيرة لم تطلب من الدنيا سوى بعض العدالة والطمأنينة. نتعب من هذا الاعتياد الذي يجعلنا نمر بجانب الألم دون أن نتوقف، ليس لأننا قساة، بل لأن الألم صار أكبر من قدرة كل واحد منا على حمله، وصار علينا أن نتعلم كيف نمشي بين الأوجاع دون أن ننهار، وكيف نخبئ ما ينكسر فينا كي لا ينكسر من حولنا. نتعب من أننا أصبحنا نعرف أخبار الفقد أكثر مما نعرف أخبار الفرح، ومن أن وجوهنا باتت تتلقى المصائب بملامح ثابتة، كأننا استنفدنا دهشتنا، وكأن ما كان يهزنا بالأمس صار اليوم خبرا عابرا نقرأه ونمضي، ثم نكتشف في آخر الليل أنه لم يعبر، وأنه ترك فينا شيئا لا ينام.

تعبنا من هذا العالم الذي يطلب منا أن نكون أقوياء طوال الوقت، وكأن من حق الإنسان أن يتعب، وأن يضع رأسه قليلا على كتف الحياة، وأن يعترف بأنه لم يعد قادرا على حمل كل هذه الأثقال وحده. تعبنا من أن نضطر إلى تبرير حزننا، ومن أن نبحث عن عذر لصمتنا، ومن أن نخفي ارتجاف أرواحنا كي لا يقال إننا تعبنا أو ضعفنا. أليس من حقنا أن نضع أحمالنا جانبا ولو لبعض الوقت؟ أليس من حقنا أن نعيش دون أن نستعد دائما لخبر سيئ، أو طارئ جديد، أو فقد آخر؟ أليس لنا حق في لحظة لا نكون فيها حراسا لأحزاننا، ولا شهودا على انكساراتنا، ولا مطالبين بتفسير ما يحدث لنا؟ نريد أن نكون بشرا فقط، أن نتعب دون أن نخجل من تعبنا، أن نبكي دون أن نعتذر عن دموعنا، وأن نترك أرواحنا قليلا في حضرة السكون، لعلها تستعيد شيئا من ملامحها التي ضاعت في زحام هذه الأيام. نريد أن نضع رؤوسنا على وسائدنا دون أن نحمل إلى النوم ما لا تحتمله الأحلام، وأن نصحو دون أن يكون أول ما نبحث عنه خبرا جديدا يضيف إلى ما فينا وجعا آخر.

تعبنا من الليل الذي يطول حين نكون وحدنا، ومن السماء التي تبدو واسعة لكل العالم بينما تضيق فوق رؤوسنا أحيانا، ومن صباحات نفتح فيها أعيننا على واقع يشبه الأمس، كأن الزمن يدور في حلقة لا تريد أن تنتهي. يا ليل، أما تعبت من مرافقتنا في هذه الحكاية؟ أما آن لك أن تمنحنا نوما هادئا، وأحلاما لا توقظنا على الفقد، وصباحا لا نضطر فيه إلى جمع ما تبعثر من أرواحنا؟ يا الله، لا نطلب أن تنقلب الدنيا دفعة واحدة، ولا أن تنتهي الحكايات التي لم تنته، لكننا نطلب فسحة رحمة، نافذة صغيرة يدخل منها الضوء، شيئا من السكينة يمر على قلوبنا كما تمر يد حانية على رأس طفل خائف. لقد تعبنا من كثرة ما نخبئه في صدورنا، ومن دعوات نرفعها ثم نعود إلى أيامنا مثقلين، ومن يقين نحاول أن نحميه من الأسئلة التي تتكاثر كلما ضاقت بنا الحياة. يا الله، إننا لا نعرف كيف نرتب هذا الخراب الذي فينا، ولا كيف نرد الأشياء إلى أماكنها، ولا كيف نمنع الحزن من أن يتسلل إلى كل شيء نحب، فكن بنا رحيما، وخذ بأيدينا حين لا نعرف إلى أين نمضي، ولا تتركنا وحدنا في مواجهة ما لا نستطيع احتماله.

تعبنا... نعم، تعبنا، لكننا لم نفقد قدرتنا على الحلم، ولم نتصالح مع الخيبة، ولم نتعلم بعد كيف نكون عابرين في حياة الأشياء والأشخاص. ما زلنا نفرح بتفاصيل صغيرة، ونحزن لأشياء قد لا يلاحظها أحد، ونشتاق إلى وجوه وأماكن وأزمنة، ونبحث في زحام الأيام عن لحظة تشبهنا، وعن قلب لا نضطر أمامه إلى شرح أنفسنا، وعن مكان نستطيع فيه أن نخلع عن أرواحنا ثياب التعب. ما زلنا نؤمن أن في هذا العالم متسعا لشيء من الخير، وأن الذين يقتسمون رغيفهم مع غيرهم لا يزالون قادرين على إنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا، وأن اليد التي تمتد لتربت على كتف متعب قد تكون أحيانا أصدق من ألف خطاب، وأن الحياة، مهما قست، لا تزال تخبئ في أطرافها أشياء تستحق أن ننتظرها. ربما لم يعد لدينا الكثير، لكننا ما زلنا نملك هذه القدرة الغريبة على أن نحب، وأن نمنح، وأن نرى في عيون الآخرين شيئا يستحق البقاء.

ما زلنا نحب هذه الأرض، رغم كل ما أثقلها وأثقلنا، وما زلنا نفتش في حجارتها عن شيء من الطمأنينة، وفي شوارعها عن خطى الذين سبقونا، وفي وجوه أهلها عن ذلك الإصرار الغريب على مواصلة الحياة. ما زلنا نؤمن أن للبيوت ذاكرة لا تموت، وأن للأزقة أرواحا لا تغادر، وأن لتلك المدينة التي تتربع في قلب الحكاية سرا لا تستطيع الأيام أن تنتزعه، وأنها مهما أغلقت أبوابها في وجوهنا، ومهما باعدت بيننا وبينها الطرق، ستظل فينا بابا مفتوحا على الدعاء، ومكانا لا نحتاج إلى الوصول إليه كي نعرف أنه يسكننا. وربما لهذا لا نستطيع الرحيل عنها تماما، حتى حين تضيق بنا، وحتى حين نتعب من حملها في قلوبنا، لأنها ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل جزء مما نحن عليه، وجزء مما نخشى أن نفقده من أنفسنا. يا مدينة الروح، يا وجه الحكاية الذي لا يغيب، كم نحتاج أن نراك كما كنت في أحلامنا، أن نعود إليك دون أن نجر خلفنا كل هذا الانتظار، أن نلمس حجارتك لا كمن يلمس ذكرى، بل كمن يعود إلى شيء لم يفقده يوما، وأن نمر في أسواقك وأزقتك دون أن نشعر بأننا نستعيد حياة سلبت منا، بل نعيش حياة لم يعد أحد قادرا على سلبها.

ربما لا نريد من الحياة أكثر من هدنة صغيرة، لا معجزة ولا انتصارا كبيرا، فقط بعض السلام، وبعض الأمان، وشيئا من الحب الذي لا يخذل، ونافذة لا تطل على الخيبة، وصباحا لا نضطر فيه إلى إقناع أنفسنا بأننا بخير. نريد أن نستيقظ ذات صباح دون أن نحمل معنا كل ما حدث بالأمس، أن نمشي دون أن نلتفت إلى الوراء، أن نلتقي بمن نحب دون أن تسألنا المسافات عن موعد آخر، أن نرى الوجوه التي ألفناها مطمئنة، وأن نسمع ضحكة طفل لا يقطعها خوف، وأن نرى البيوت عامرة بأهلها، والشوارع مفتوحة للحياة، وأن تعود الأشياء إلى بساطتها الأولى، أن يكون للفرح مكان، وللحب متسع، وللإنسان حقه البسيط في أن يعيش. نريد أن نعود إلى أنفسنا، إلى تلك النسخة التي لم تكن تخشى كل شيء، التي كانت تفرح دون حساب، وتحب دون خوف من الغياب، وتخطط للغد دون أن تضع في نهاية كل حلم احتمال الخيبة. نريد أن نعيش، لا أن ننجو فقط، أن نكون، لا أن نقاوم كل يوم كي نبقى.

تعبنا... لكننا ما زلنا هنا. ما زلنا نحمل في قلوبنا شيئا لا نعرف اسمه، ربما هو حب، ربما هو إيمان، ربما هو ما تبقى من روح لم تستطع كل هذه الأيام أن تطفئها. ما زلنا هنا، نمد أيدينا إلى الحياة رغم ما فعلته بنا، ونتلمس في العتمة وجها للضوء، ونرفع رؤوسنا كلما أثقلنا الطريق، لا لأننا لم نعد نشعر بالألم، بل لأننا، رغم كل هذا التعب، لم نتعلم كيف نتخلى عن الأشياء التي نحبها. ما زلنا هنا، في هذه الأرض، بين أهلها، في مدنها التي تنزف وفي قراها التي تنتظر، عند أبواب الحكاية، وفي حضرة الله، نردد ما لا نملك سواه.

تعبنا يا الله... فتولنا برحمتك، وخذ من أرواحنا هذا الثقل، ودلنا على نافذة لا يمر منها الخوف، وعلى طريق لا يضيع فيه الذين نحبهم، وعلى صباح نستيقظ فيه فلا نجد في صدورنا هذا الخراب كله. تعبنا من أن نكون أقوياء، ومن أن نكون صابرين، ومن أن نكون قادرين على احتمال كل شيء، فامنحنا شيئا من رحمتك، شيئا يعيد إلى هذه الأرض سكينتها، وإلى هذه المدن روحها، وإلى قلوبنا قدرتها على الفرح. تعبنا، لكننا ما زلنا نحب، وما زلنا ننتظر، وما زلنا هنا.