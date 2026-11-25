وطن للأنباء: كشف تقرير بحثي حديث صادر عن خبراء المشروع النووي في "اتحاد العلماء الأمريكيين" (FAS)، نُشر في مجلة "نشرة علماء الذرة"، عن تقديرات محدثة للترسانة النووية الإسرائيلية مدعومة بصور للأقمار الاصطناعية، أظهرت تشييد "هيكل دائري جديد" داخل مفاعل ديمونا يماثل في قطره المفاعل القائم.

ورغم مرور نحو 70 عاماً على بدء بناء المفاعل في ديمونا وتمسّك إسرائيل بسياسة "الغموض النووي"، قدّر التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الترسانة الإسرائيلية تضم نحو 90 رأساً نووياً، وهو التقدير ذاته المسجّل في مراجعة عام 2021، استناداً إلى حسابات مخزون البلوتونيوم، ومنظومات الإطلاق المشتبه في امتلاكها قدرات نووية، والوثائق الحكومية المسربة أو المنشورة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الدولية المعنية بالمواد الانشطارية قدّرت مطلع عام 2025 امتلاك إسرائيل مخزوناً يتراوح بين 800 و1000 كيلوغرام من البلوتونيوم، ما يكفي نظرياً لإنتاج ما بين 160 و250 سلاحاً نووياً، مستدركاً بأن هذه الأرقام تظل مؤشراً مضللاً؛ إذ يُرجَّح احتفاظ إسرائيل بجزء من هذا المخزون كاحتياطي استراتيجي، فضلاً عن محدودية منصات الإطلاق المتاحة لديها.

القدرات الجوية والبرية والبحرية

على صعيد الإطلاق الجوي، أوضح الخبراء أن الرؤوس الحربية النووية لا تُخزّن داخل القواعد الجوية، بل تُفكك وتُحفظ في منشآت تحت الأرض، مرجّحين تخصيص سرب أو سربين من مقاتلات "إف-16" لهذه المهام في قاعدتي "تل نوف" و"تسئيليم"، إلى جانب احتمالية تزويد مقاتلات "إف-15 آي" و"إف-35 آي" بقدرات مماثلة، مستشهدين بتصريح لمسؤول أمريكي وصف إرسال مقاتلات "إف-15 آي" من تل نوف إلى بريطانيا في سبتمبر/أيلول 2019 بأن "إسرائيل أرسلت سربها النووي".

وبراً، قدّر التقرير امتلاك إسرائيل نحو 50 صاروخاً باليستياً من طراز "أريحا" في منشأة "سدوت ميخا"؛ إذ يتجاوز مدى "أريحا 2" 1500 كيلومتر، بينما يصل مدى "أريحا 3" المطوّر الذي دخل الخدمة عام 2011 بعد تجربته عام 2008 إلى 4000 كيلومتر، ما يضعه في نطاق يغطي إيران وباكستان ومعظم غرب روسيا وصولاً إلى موسكو.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تحديث 23 مخبأً تحت الأرض في المنشأة بين عامي 2014 و2020، بسعة تخزينية تصل إلى 46 منصة إطلاق متنقلة.

وبحراً، تمتلك إسرائيل ست غواصات ألمانية الصنع من فئة "دولفين" تتمركز في قاعدة حيفا البحرية، ومن المقرر بدء استبدال أقدم ثلاث منها بغواصات من فئة "داكار" مطلع العقد المقبل.

وتضم هذه الغواصات أربعة أنابيب إطلاق غير معتادة بعيار 650 ملم، يُرجح تخصيصها لإطلاق نسخة بحرية من صواريخ كروز "بوباي توربو"، رغم تشكيك التقرير في الشائعات التي تزعم وصول مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر.

تآكل مفاعل ديمونا وتصدّع الصمت الأمريكي

أما بشأن مفاعل ديمونا، فنبّه الخبراء إلى اقترابه من نهاية عمره التصميمي وتدهور حالة وعاء الضغط المصنوع من الألومنيوم فيه والذي يتعذر استبداله رغم عزم المسؤولين الإسرائيليين مواصلة تشغيله حتى عام 2040.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة منذ عام 2021 أكبر مشروع بناء في الموقع منذ عقود، شمل أعمال حفر عميقة وأنفاق وصول، تلاها رصد تشييد هيكل دائري جديد في فبراير/شباط 2026، يُحتمل أن يكون حاوية تخزين أو منشأة مساندة، مشيرين إلى أن عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيعقّد قدرتها على شراء مفاعل بديل مستقبلاً.

سياسياً، رصد التقرير بوادر تحول في الموقف الأمريكي الذي التزم الصمت لعقود؛ إذ وجّه 30 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو/أيار 2026 على وقع الحرب مع إيران مطالبين بإنهاء التعتيم حول القدرات النووية الإسرائيلية.

ورغم إحالة وزارة الخارجية الأسئلة إلى الحكومة الإسرائيلية، أقرّ روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب في 3 يونيو/حزيران بأن "معظم دول العالم تُقدّر امتلاك إسرائيل أسلحة نووية، لكنها لم تُقرّ بذلك علناً قط".



المصدر: إرم نيوز