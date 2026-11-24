وطن للأنباء: استعاد المنتخب السنغالي لقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") قد منح اللقب للمغرب بقرار إداري، على خلفية أحداث المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين في الرباط، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت لجنة الاستئناف في "كاف" قد قررت، في 17 آذار/ مارس، اعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 0-3 بالانسحاب، رغم فوزها على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية، ما دفع الاتحاد السنغالي إلى الطعن بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، واصفًا إياه بأنه "أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا".

وقررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الثلاثاء، "بالإجماع" تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم على حساب المغرب، البلد المضيف، والذي كان قد حصل على اللقب بقرار إداري.

وسبق القرار الجديد جدل بشأن نزاهة إجراءات التحكيم، بعدما أفاد مصدر مقرّب من الاتحاد المغربي بأن الأخير أبلغ المحكمة بشبهات تتعلق باتصال هاتفي محتمل، الأحد، بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي، عبدولاي فال.

وبحسب المصدر، احتفظ الاتحاد المغربي بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، بما يشمل احتمال اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية للاعتراض على سلامة الإجراءات، وليس لإعادة النظر في جوهر النزاع.

غير أن محكمة التحكيم الرياضي نفت، في رد سابق على وكالة "فرانس برس"، تلقي أي مراسلة من الاتحاد المغربي بشأن الواقعة المزعومة.