لم يعد ممكناً قراءة ما يجري في فلسطين باعتباره سلسلة من الحروب والعمليات العسكرية المنفصلة، أو اختزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في سياق الرد على أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. فالمشهد الفلسطيني في سياقه التاريخي والسياسي يكشف عن ترابط بين استخدام القوة العسكرية المفرطة، وتدمير مقومات الحياة، وفرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة على الأرض. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام حرب ذات أهداف عسكرية محددة، أم أمام استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوجود الفلسطيني ومستقبله الوطني؟

لقد كشف العدوان على غزة عن الوجه الأكثر تدميراً لهذه الاستراتيجية فالقتل الواسع وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والحصار والتجويع والنزوح المتكرر لم تستهدف البنية العمرانية والاقتصادية فحسب بل طالت الشروط الأساسية لاستمرار الحياة في القطاع. فحين يُدمر المكان وتستنزف قدرة المجتمع على البقاء، يصبح التهجير خطراً يتجاوز كونه نتيجة إنسانية للحرب ليصبح جزءاً من معادلة سياسية تتعلق بمستقبل الأرض وسكانها. وهنا تتجلى دلالة الإبادة بوصفها سياسة والاقتلاع بوصفه مشروعاً إذ لا يقتصر الاقتلاع على إخراج السكان من منازلهم بل يمتد إلى تفكيك ارتباطهم بأرضهم ومؤسساتهم ومصادر رزقهم.

أما في الضفة الغربية فتتخذ الاستراتيجية أدوات أكثر تدرجاً واستمرارية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعنف المستوطنين وإغلاق الطرق والبوابات وصولاً إلى تهجير التجمعات السكانية وتقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني. وما يجري في الأغوار ومسافر يطا والخليل والقدس ومناطق أخرى ليس مجرد حوادث متفرقة، بل مسار يفرض وقائع جديدة ويضيق المجال المتاح أمام الوجود الفلسطيني وهكذا يلتقي التدمير الواسع في غزة مع الاقتلاع التدريجي في الضفة ضمن سياق يستهدف تقويض مقومات البقاء وإمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية.

تاريخياً لم يكن العدوان الإسرائيلي منفصلاً عن نزعة التوسع فمنذ نكبة عام 1948 واحتلال عام 1967، إلى ضم القدس الشرقية والجولان السوري والتوسع الاستيطاني المتواصل، ظل فرض الوقائع بالقوة أحد مرتكزات السياسة الإسرائيلية. كما تكشف الاعتداءات المتكررة على لبنان وسورية، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، أن تداعيات المشروع الصهيوني تتجاوز حدود فلسطين وتمتد إلى أمن المنطقة وسيادة دولها.

من هنا لا يجب أن يستند التضامن العربي مع فلسطين إلى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية وحدها بل إلى إدراك المصالح الاستراتيجية المشتركة. وتبرز المفارقة في استمرار مسارات التطبيع والتعاون مع إسرائيل، بالتزامن مع العدوان على غزة وتسارع الاستيطان والضم في الضفة الغربية. فكيف يمكن بناء شراكة استراتيجية مع دولة تواصل احتلال الأرض وتهدد حق شعبها في تقرير المصير؟

ومع ذلك لا يمكن اختزال مسؤولية المواجهة في الموقف العربي أو الدولي إذ تبدأ المواجهة الفلسطينية باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية وتوحيد القرار والمؤسسات الوطنية إلى جانب تعزيز صمود المجتمعات المهددة بالتهجير وتفعيل المساءلة الدولية.

إن التحدي الفلسطيني لم يعد مقتصراً على وقف الحرب، بل يتمثل في منع تحويل نتائجها إلى واقع سياسي وجغرافي دائم. فالإبادة لا تنتهي بمجرد توقف القصف والاقتلاع لا يتحقق فقط بترحيل السكان بل يستمر أيضاً بتدمير شروط الحياة ومصادرة الأرض وتفكيك الجغرافيا. إنها معركة الأرض والإنسان والهوية والسيادة، ومعركة حماية الوجود الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.