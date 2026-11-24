بعد ضرب السفينة الحربية الروسية في شواطيء ليبيا من قبل أوكرانيا ، و بالطبع مصادقة ترامب على الضربة ، كما مع مصادقته على العمليات التي يقوم بها نتنياهو هنا و هناك ، نكتشف ان الملعب الخصب المفضل للرئيس الأمريكي هو ملعب الشرق الأوسط ، يلعب فيه كل الألعاب كما يحلو له ، بدون "حكم" ، بدون حسيب او رقيب ، يخترق كل الأعراف و القوانين و المحاذير ، بما في ذلك القوانين الامريكية ذاتها ، و قد رأيناه على أوضح و أبشع صوره في حرب إبادة غزة ، و حرب إبادة النظام الإسلامي الإيراني ، و بالمناسبة ، فإن الحربين الاباديتين ، ما زالتا مشتعلتان ، و إن بأشكال و "قوانين لعب" أخرى .

رأيناه و سمعناه على مدار سنتي حكمه أرعنا كاذبا فاجرا متنمرا متغطرسا ، كيف كان يهدد حماس بإبادتها و القضاء عليها ، حتى وصل الامر بقصف العاصمة القطرية التي كانت تستضيف جلسة وساطة بين إسرائيل و حماس ، رأيناه كيف أسهم اسهاما رسميا في مواصلة تجويع غزة "بالاطعام المسلح" ، و قد تم توثيق قتل المئات من الجائعين الهاجمين على تكايا التوزيع ، دون أن يرف له جفن ، رأيناه كيف يتفاخر بأنه قتل المرشد في ايران ، و كيف قضى على "طبقات" من القيادة الإيرانية الصف الأول و الثاني و انه لا يجد من يفاوضه ، و انه أغرق قوات البحرية الإيرانية في قاع البحر و انه يوشك على محو الحضارة الإيرانية ، و أنه لم يعد هناك قوات جوية ، و لا جيش ، ........ الخ . ثم انتقل لكي "يلعب" لعبة أخرى اسمها محاصرة ايران كما لم يحدث من قبل في التاريخ ، كما مع عملية "النورماندي" في الحرب العالمية الثانية .

لا نراه في ملاعب العالم الأخرى "يلعب" على هواه هكذا ، لا مع كوريا ولا مع الصين و لا حتى مع روسيا في أوكرانيا ، نراه منضبطا ملتزما متأدبا ، لا يهدد و لا يتوعد و لا يتنمر ، هكذا ظهر في القمة التي جمعته بالرئيسين الروسي و الصيني ، انه ترامب آخر .

لقد جاء "الكرت الأحمر" هذه المرة من الشعب الأمريكي ، الذي أوصل شعبيته الى ما دون الثلاثين في المئة ، و عاقبه في اول فرصة بأن سحب أغلبية حزبه في مجلسي الشيوخ و النواب ، ولايات لم تصوت يوما في تاريخها الا لمرشحي حزبه ، فبدى كما لو أنه مجرد رئيس عاجز وفاشل و ساقط و خائب ، كما لو أنه نمر من ورق ، او وحش بدون حول و بدون اسنان أو مخالب ، و في احسن أحواله ، ذئب جريح بالكاد يلعق جراحه ، و كما وصفه أحدهم من أنه ، أي ترامب ، تعبير صريح منحط فج عن راسمالية متوحشة وقحة خائبة..