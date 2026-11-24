كثيرًا ما أجلس مع رجال أعمال يملكون مدخرات تكفي لإنشاء مصنع صغير يشغّل عشرين عاملًا. أسأل أحدهم: ما الذي يمنعك؟ فلا يقول إن المال لا يكفي، ولا يشكو من الفائدة. يقول جملة واحدة: «لا أعرف ماذا سيحدث الشهر القادم». ثم يضيف: «المال في البنك لا يربح، لكنه على الأقل لا يضيع».

هذه الجملة تختصر واحدة من أكبر مفارقات الاقتصاد الفلسطيني اليوم، وتستحق أن نقرأها بهدوء: ماذا نرى، وكيف نفهمه، وماذا نقرر، وكيف نتحرك.

ماذا نرى؟

نرى اقتصادًا يُقال عنه دائمًا إنه يعاني نقص المال. لكن أرقام الجهاز المركزي للإحصاء تقول شيئًا مختلفًا. ففي نهاية عام 2025، بلغ إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني نحو 17.4 مليار دولار، مقابل خصوم خارجية لا تتجاوز 6.6 مليار دولار. أي إن صافي ما يملكه الاقتصاد الفلسطيني في الخارج يزيد على 10.7 مليار دولار. نحو 57% من هذه الأصول عملة وودائع، والبنوك وحدها تحتفظ في الخارج بنحو 10.9 مليار دولار. في المقابل، لا يتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين 3.8 مليار دولار.

ونرى في الداخل صورة مكملة. فقد تحدث محافظ سلطة النقد عن تراكم أكثر من 15 مليار شيكل من النقد الفائض الذي يتعذر إعادته إلى إسرائيل. ونرى نشاط الإنشاءات يتراجع بنسبة 6% في الربع الثاني من هذا العام.

بعبارة بسيطة: نحن اقتصاد يعاني ضعفًا في الإنتاج، لكنه يمتلك أرصدة مالية خارجية كبيرة نسبيًا لا تتحول تلقائيًا إلى استثمارات محلية. والمال الفلسطيني موجود، لكنه يقف على الهامش.

وحتى المال الذي يتحرك في السوق يتحرك بحذر. فبحسب بيانات سلطة النقد، بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد نحو مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أي إن قرابة شيك من كل عشرة شيكات قُدمت للصرف عاد دون رصيد. والشيك عندنا ليس أداة دفع فقط، بل وعد بالسداد بين تاجر وآخر. وحين يكثر تعثر الوعود، يقصّر التجار آجال الدفع، ويطلبون النقد بدل الائتمان، فتضيق الدورة التجارية كلها.

كيف نفهم ما نراه؟

يجب أن نكون منصفين: جزء من هذه الأرصدة الخارجية لا يعكس تفضيلًا حرًا للمدخرين، بل قيودًا هيكلية تفرض على البنوك توظيف سيولتها في الخارج، في ظل محدودية فرص الإقراض الآمن محليًا وأزمة الشيكل. لكن هذا بالضبط جوهر المشكلة. فالفرص المحلية تبدو محدودة لأن المخاطرة فيها لا يمكن قياسها.

في علم الاقتصاد مفهوم يسمى «قيمة خيار الانتظار». حين يكون الاستثمار غير قابل للتراجع، كمصنع يُبنى أو أرض تُستصلح أو خط إنتاج يُشترى، وحين يكون المستقبل غامضًا، يصبح الانتظار نفسه قرارًا عقلانيًا. وكلما زاد الغموض، ارتفعت قيمة الانتظار، وتأجل الاستثمار.

وهنا الفرق الدقيق بين المخاطرة وعدم اليقين. المخاطرة يمكن حسابها وتسعيرها والتأمين ضدها. أما عدم اليقين فلا احتمالات له أصلًا: الحاجز الذي قد يُغلق، والراتب الذي قد يتأخر، والتصريح الذي قد يُلغى، والقرار الحكومي الذي قد يتغير. المستثمر الفلسطيني لا يخاف الخسارة بقدر ما يخاف المجهول. وهذا الخوف له ثمن، أسميه «علاوة عدم اليقين»: الكلفة الإضافية التي يفرضها الغموض على قرار الاستثمار. وهي تظهر في صورة عائد أعلى يطلبه المستثمر، أو خصم يضعه على قيمة المشروع، أو قرار بتأجيله حتى تتضح الرؤية.

والأخطر أن عدم اليقين لا يأتي من الخارج وحده. صحيح أن الاحتلال هو المصدر الأكبر له، ولا نملك السيطرة عليه. لكن جزءًا منه نصنعه نحن: مواعيد رواتب غير معلنة مسبقًا، وإجراءات ترخيص لا يُعرف متى تنتهي، وقرارات ضريبية تتغير دون تمهيد، ونزاعات تجارية تبقى سنوات في المحاكم.

ماذا نقرر؟

القرار الذي أدعو إليه يقلب طريقة تفكيرنا في الحل. اعتدنا أن نقول إن الحكومة لا تستطيع دعم الاستثمار لأنها لا تملك المال. لكن اليقين لا يحتاج إلى مال بقدر ما يحتاج إلى التزام. اليقين سلعة عامة، كالأمن والقضاء، تستطيع الحكومة أن تنتجها بالانضباط المؤسسي، حتى في أشد الأزمات المالية.

وهذا يقتضي مراجعة فلسفة قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته. فالقانون يقوم أساسًا على الإعفاءات الضريبية، وهي أداة تفيد حين تكون مشكلة المستثمر ضعف العائد. أما حين تكون مشكلته عدم اليقين، فالإعفاء من ضريبة على ربح غير مضمون لا يغيّر قراره كثيرًا. المطلوب أن ينتقل القانون من حوافز تزيد الربح إلى ضمانات تقلل المجهول: استقرار الشروط الضريبية للمشروع طوال مدة الحوافز، والتزامات زمنية ملزمة على الجهات الحكومية، وأدوات لتقاسم المخاطر غير التجارية.

لا نستطيع أن نزيل عدم اليقين الذي يفرضه الاحتلال، لكننا نستطيع أن نزيل ما نصنعه بأيدينا. وكل قدر من الغموض نزيله يخفض علاوة عدم اليقين، ويحرك جزءًا من المال الواقف على الهامش.

وأقترح أن تتبنى الحكومة هدفًا قابلًا للقياس: أن تنشر كل ربع سنة تقريرًا قصيرًا عن مدى التزامها بالمواعيد التي أعلنتها، في الرواتب والتراخيص ومستحقات الموردين. فاليقين لا يُبنى بالوعود، بل بسجل من الوعود التي نُفذت.

كيف نتحرك؟

أولًا، جدول مالي معلن. أن تعلن وزارة المالية مسبقًا جدولًا تقديريًا لمواعيد صرف الرواتب ونسبها للأشهر الثلاثة القادمة، حتى وإن كانت النسب منخفضة. فالموظف والتاجر والبنك يستطيعون التخطيط لنصف راتب معروف موعده، أكثر مما يستطيعون التخطيط لراتب كامل مجهول الموعد.

ثانيًا، مهل زمنية ملزمة للبت في طلبات الترخيص، مع اعتماد الموافقة الضمنية عند تجاوز المهلة في الأنشطة التي لا تمس متطلبات السلامة والصحة والبيئة، وفق ضوابط قانونية واضحة.

ثالثًا، استقرار السياسة الضريبية. أي تعديل ضريبي يُعلن قبل تطبيقه بفترة كافية، ولا يُطبق بأثر رجعي، حتى يحسب المستثمر كلفته قبل أن يلتزم.

رابعًا، صندوق لضمان المخاطر غير التجارية. أداة تشترك فيها الحكومة والقطاع المصرفي والمانحون، تغطي جزءًا من خسائر المشاريع الإنتاجية الناتجة عن الإغلاق أو المنع أو القيود الخارجية. على أن يعمل وفق معايير أهلية واضحة، وحدود معلنة للتغطية، وتقييم مستقل للمخاطر، حتى لا يتحول إلى التزام مالي غير مستدام. فالمخاطرة التي لا يستطيع المستثمر تحملها وحده يمكن توزيعها، وتوزيعها يحولها من مجهول مخيف إلى كلفة محسوبة.

خامسًا، تسوية سريعة للنزاعات التجارية عبر التحكيم والمحاكم الاقتصادية المتخصصة. فالعقد الذي لا يُنفذ في وقت معقول هو عقد بلا قيمة.

وفي الختام ، ومن تجربتي الطويلة مع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة، تعلمت أن الفلسطيني لا تنقصه الجرأة ولا المبادرة. لكن الجرأة تحتاج إلى أرض تقف عليها. حين نطالب الناس بالاستثمار في وطنهم، علينا أن نمنحهم ما يمكن أن نمنحه: وضوح القواعد، وثبات المواعيد، وعدالة الإجراءات. لن نستطيع أن نعد رجل الأعمال هذا بأن الشهر القادم سيكون أفضل. لكننا نستطيع أن نعده بأن يعرف، على الأقل، ما الذي ينتظره. وأحيانًا، هذا وحده يكفي ليتحول المال من البنك إلى مصنع.

* مستشار اقتصادي ومالي دولي – عضو الهيئة الدولية للتحول والاقتصاد الرقمي – الأمانة العامة