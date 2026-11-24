وطن للأنباء: كشفت معطيات نشرتها وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن نحو 92 ألفاً و300 جريح يتلقون الرعاية في قسم إعادة التأهيل التابع لها، ممن أُصيبوا خلال مختلف الحروب التي خاضتها "إسرائيل"، بينهم 31 ألفاً و500 أُصيبوا خلال الحرب الأخيرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة "معاريف" العبرية، يعاني نحو 43 ألفاً و800 جريح، يشكلون 47% من إجمالي الحالات، من إصابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة، بينهم 19 ألفاً و600 أصيبوا خلال الحرب الأخيرة.

وأظهرت الأرقام تسجيل نحو 1100 حالة بتر أطراف، و123 حالة فقدان للبصر، فيما يعاني 3900 جريح من إصابات في الرأس متفاوتة الشدة، بينهم 249 حالة إصابة معقدة.

كما صُنّف 602 جريح ضمن فئة أعلى درجات الإعاقة، المعروفة باسم "الإعاقة الخاصة"، بنسبة تصل إلى 100% أو أكثر.

وفي سياق متصل، ارتفعت ميزانية علاج الجرحى وإعادة تأهيلهم في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بنسبة 88%، لتصل إلى نحو 10 مليارات شيكل، خُصص 6.252 مليارات شيكل منها لرعاية المصابين بأمراض نفسية واضطراب ما بعد الصدمة وإصابات الرأس.

ارتفاع حالات الانتحار في صفوف الجيش

وتزامناً مع هذه المعطيات، سجل جيش الاحتلال ارتفاعاً في حالات الانتحار بين جنوده، إذ أقدم 23 جندياً وضابطاً على الانتحار خلال الخدمة الفعلية منذ بداية العام الجاري، في أعلى حصيلة سنوية منذ عام 2010، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وأشارت الصحيفة إلى أن 17 جندياً آخر ممن شاركوا في الحرب أقدموا على الانتحار بعد تسريحهم من الخدمة، إلى جانب تسجيل حالات انتحار بين أفراد الشرطة ومرضى في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الجيش.

وبحسب بيانات الجيش، سُجلت 7 حالات انتحار بين الجنود خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، وارتفع العدد إلى 21 حالة عام 2024، ثم 22 حالة عام 2025، قبل أن يبلغ 23 حالة منذ بداية العام الجاري.

وكان متوسط حالات الانتحار في صفوف الجيش خلال العقد السابق للحرب نحو 12 حالة سنوياً، فيما تتواصل زيادة الأعداد منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من تداعيات القتال المطول على الصحة النفسية للجنود، ولا سيما قوات الاحتياط.