وطن للأنباء: أظهرت بيانات بورصة لندن "آي سي إي" ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا خلال، تعاملات صباح يوم الاثنين، بنحو 7%، لتصل إلى 1072 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 04:16 بتوقيت "غرينتش"، ارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم كانون الأول/ديسمبر، وهي الأقرب استحقاقاً، وفق مؤشر "تي تي إف" (أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ويقع في هولندا)، بنسبة 6.8%، لتصل إلى 1072.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

واحتُسبت تحركات الأسعار مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة، والبالغ 1003.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبدأت الأسعار في الارتفاع على خلفية تصاعد تداعيات الحرب على إيران وعلى اليمن، والمشكلات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وخلال آخر جلسات التداول في تشرين الأول/أكتوبر، بلغت أسعار العقود الآجلة للغاز 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ عام 2022.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمتوسط أسعار الغاز في أوروبا بنهاية العام الجاري بنسبة 42% دفعة واحدة، لتصل إلى 709 دولارات لكل ألف متر مكعب، في ضوء الأسعار المسجلة فعلياً في السوق الأوروبية.

ومنذ بداية موسم التدفئة، يسحب الاتحاد الأوروبي الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض بمعدلات قياسية، رغم عدم تمكنه من ملء هذه المرافق في الوقت المحدد حتى مستوى 75%.

ونتيجة لذلك، انخفضت الاحتياطيات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر إلى ما دون 70%، وهو أدنى مستوى مسجل لمخزونات الغاز في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر منذ بدء عمليات الرصد، وفقاً لما أشارت إليه شركة "غازبروم".