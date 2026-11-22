وطن للأنباء: كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية شن هجوم عسكري منفرد على إيران، دون مشاركة الولايات المتحدة أو الحصول على موافقتها، وسط تحذيرات استخباراتية إسرائيلية من تداعيات هذه الخطوة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن التحذير الذي أطلقه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يستند إلى مخاوف من توجه نتنياهو نحو تنفيذ هجوم على إيران دون دعم أميركي، معتبرة أن خطوة كهذه قد تلحق ضررًا استراتيجيًا بالعلاقات مع واشنطن والرئيس دونالد ترامب.

تحذيرات استخباراتية من اندلاع مواجهة متعددة الجبهات

وأضافت القناة أن اجتماعًا أمنيًا مصغرًا عُقد الأسبوع الماضي، حذّر خلاله مسؤولون في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» من أن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة متعددة الجبهات، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة.

تقديرات إسرائيلية تستبعد محدودية المواجهة مع إيران

وأشارت القناة إلى أن هذه التقديرات تتعارض مع التصور المتداول بشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية محدودة ضد إيران تستمر بضعة أيام، في ظل مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي واسع.

الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على المناقشات المغلقة

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يعلّق على ما يُطرح في المناقشات المغلقة، مشيرةً إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على نشر تفاصيل التقرير.

ترقب للموقف الأميركي وسط تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، واستمرار التهديدات المتبادلة بين الجانبين على خلفية البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران، وسط ترقب لموقف الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب من أي تحرك عسكري إسرائيلي.

وتخشى الأوساط الأمنية من أن يؤدي تجدد المواجهة إلى توسيع نطاق الصراع إقليميًا، في ظل تعدد الجبهات واحتمال انخراط أطراف إقليمية حليفة لإيران، بما قد يضع المنطقة أمام مواجهة أوسع يصعب احتواء تداعياتها.