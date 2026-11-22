شاهد العالَمُ أول قمة ثلاثية مباشرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، وكان واضحا أنّ العرب غائبون تماما، من حيث الحضور والنتائج، ما يعني أنّ الأُمّة التي تطفو على بحارٍ من النفط والثروات، ما فتئت منهوبةً ومُلحَقة، منذ قمة يالطا إلى اليوم! ولا تملك الكثير من أمْرها ومستقبلها، وأنّ قضاياها، وعلى رأسها فلسطين، تقع خارج الهامش، بسبب تشظّي العرب وضعفهم واستلابهم، ولغياب التأثير الفلسطيني، واجب الوجود. وأعتقد أنّ الدول ليست جمعيات خيرية، فهي تتغيّا مصالحها، ولا تلتفت، بالضرورة، إلى الأخلاق والشرائع والقوانين، بقدر ما تلعب في رقعة الشطرنج العالمية لتنفيذ رغباتها، وإنْ بالإكراه وعلى حساب كائنٍ مَن كان. مع أنّ الصين، وعلى رغم ادّعائها الماركسيّة، مع اختلافات عميقة معها، غلّبت النظرية الليبراليّة، في علاقاتها الدوليّة، والتي تؤمن بأن التعاون بين الأمم ينهض على أرض المصالح المشتركة، وعلى دور حيوي للمنظمات الدولية والقانون الدولي. إضافة إلى اعتقادها بالنظرية البنائية، التي تنادي وتركّز على الأفكار، والثقافة، والهُويّات، والقيم، في تشكيل سلوك الدول وليس فقط القوة المادية، التي تعتقدها النظرية الواقعية، التي تعتمد على القوّة العسكرية والأذرع الأمنيّة ومواجهة الخصوم. فالصين تقدّم نظريّتها الداعية إلى أنّ المنافع المتبادلة، والتعاون والشراكات، هو ديدَنها، وربّما شاهدنا ذلك عبر العديد من المشروعات الاقتصادية والتنمويّة، في غير مكان.

والصين التي تتراءى للعالَم مثل تنّين هائل جامح، يحضر في مساحات كبرى على الكوكب، توحي، بمعطيات حاسمة ملموسة، بأنها القوّة الكونيّة القادمة، وباتت الأرض تصيخ السمع لتصادي قوّتها، وخاصة الاقتصادية والتقنيّة، في شتّى القارّات، ما ينذر الأقطاب المتحكّمة، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ هديرا جارفا يتقدّم نحوها، وسيحتلّ مكانها. وأظنّ بأننا ما زلنا نُعاني من تحكّم قطبٍ دولي واحد في الكوكب، ونلاحظ صعوبة ولادة خارطة عالمية جديدة، مع أنّ ثمّة نتوءات تنبي بولادة هذا القطب المُنتَظَر، مع خضمّ هذا المخاض العسير، لكنّ المولود لم يتشكّل بعد. وما زالت الأطراف في العالم تنوء من هيمنة القطب الأمريكي الواحد واستطالاته واشتراطاته المُجحفة. عداك عن أنَّ العالَم اكتشف ضعفَه أمام ما يحدث من جرائم، واكتشف أنه هشّ عاجز، وغير قادر على تطبيق القانون والشرائع الدولية، التي تصون الحياة وتحفظ الحقوق..وخاصة بعد المحرقة والإبادة بعد 7 أكتوبر 2023وتداعياته المحيطة، والذي أعاد رسم التحديات الدولية والأولويات، ونقل التركيز الدولي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. فالشرق الأوسط ما قبل أكتوبر 23كان يتحضّر لمسار دولي؛ هو إدماج إسرائيل في المنطقة عبر ما يسمّى بالتعاون الإقليمي، وهذا التعاون الإقليمي يمتد لمساحة من الهند حتى برلين، في طريق وأنابيب نفط وسكك قطار، تنطلق من الهند وصولاً لشواطئ فلسطين المحتلّة. هذا المسار كان ضاغطاً بشكل كبير على المنطقة، وكان هناك مَن يتحدّث عن إعادة رسم الخارطة وإعادة رسم الديموغرافيا والجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، لصالح مشروع ما يسمى "بأوروبا الجديدة". لكن هناك مصلحة مُعاكسة لأطراف دولية على رأسها الصين وروسيا، إذ تقاطع 7 أكتوبر مع مصلحتهما، لأنّ مشروع "نيودلهي برلين" هو مشروع مقابل ومُضاد لمشروع الطريق والحزام الصيني، ولدى الصين مصلحة بتعطيل هذا المسار، إضافة إلى الثمن الذي دفعه الروس في أوكرانيا نتيجة الدعم الغربي اللامحدود لأوكرانيا وإرهاق المؤسسة العسكرية الروسية، فهناك مصلحة للروس في أن تنتقل المعركة إلى الشرق الأوسط، ويتمكن الروس من إلحاق هزيمة بالأمريكان وحلفائهم عبر صراع إقليمي واسع..وهذا ما يفسّر دعم الروس والصين لإيران في صدامها مع أمريكا.

بلغة أخرى؛ فإن خريطة العلاقات الدولية تخضع، بالضرورة والفعل، للمصالح. وإنّ العلاقات بين الأقطار ليست "مجّانيّة"، بل لا مجاملة فيها. ما يعني أنّ العلاقات العربية الصينية، معادل موضوعي لمصلحة الطرفين، وميزان لثقل كلٍّ منهما. غير أنّ العلاقات العربية بالصين وغيرها هي علاقات "فردية" يذهب كلّ قطرٍ عربي وحده لصياغة علاقته منفردا، غالبا، مع الأطراف العالمية، ما يشكّل إجحافا بحقّ الدول العربية المُنفردة، حُكْماً. مع أنّ العلاقات الصينية العربية، التي مضى عليها سبعون سنة، قد مرّت بمراحل معقّدة ومضطربة ومتباينة ومتآلفة..حسب المعطيات والإكراهات والاصطفافات، منذ طريق الحرير قبل أكثر من 2000 سنة عبر التبادل التجاري والثقافي. وعبر مؤتمر باندونغ (1955)الذي مهّد الطريق لإقامة العلاقات الدبلوماسية المعاصرة بين الصين وبعض الدول العربية. لكنه اكتمل بارتباط الصين الدبلوماسي بكافة الدول العربية بحلول عام 1990.

وكان منتدى التعاون العربي الصيني (2004) هو المنصة الرئيسية التي عزّزت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. لتساندها تصريحات الرئيس الصيني في جامعة الدول العربية العام (2016)، وتعمّقها القمة العربية الصينية الأولى (2022)، والتي شكّلت نقلة نوعية نحو رفعة مستقبل متعاون، يبني الشراكات. كما أنّ مبادرة الحزام والطريق، التي انضمت إليها معظم الدول العربية فتحت الآفاق نحو مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والتجارة. وصاحب كلّ تلك المجالات، التي تغيّت التعاون في الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية، شراكات استراتيجية، وتوحيد للمواقف السياسية والدبلوماسية بين الصين والعرب، ما جعل المواقف الصينية تتماهى، إلى حدّ كبير، مع المواقف العربية، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية. وأعتقد أنّ انضمام ثلاث عشرة دولة إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية"، فيما أضحت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات أعضاءً في مجموعة بريكس، والتحاق غير دولة عربية بالحوار ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، هو ما يعكس اتساع قاعدة الحضور العربي في السياقات متعددة الأطراف، التي تقودها الصين.

وأرى أن الصين قد خرجت من التصنيف النمطي في علاقاتها الدولية، باعتبارها قوّة عظمى، إذ تعوّدنا على رؤية حلفاء للولايات المتحدة، وحلفاء للاتحاد السوفييتي ومن ثم روسيا، كالتي رأيناها في حلفي "النيتو" و "وارسو"..لكنّ الصين اعتمدت على علاقات خاصة مع كلّ دولة حسب وضعها ووزنها ومواقفها، دون ارتباطات سابقة أو استحقاقات لاحقة، لهذا؛ فإن هذا التوازن الصيني الدقيق والمحسوب هو ما يؤصّل علاقاتها مع الدول، أو يخرجها عن وتيرتها. أي أنّ الحلف مرتبط بالمصلحة. ولدينا أدلّة كثيرة، أبرزها علاقة الصين بإسرائيل، التي مرّت بمنعطفات واختلافات وتباينات وتناقضات، وتأرجحت ما بين الفتور والحيوية، إلى أن انتعشت خلال العقود الأخيرة، عبر التعاون العسكري والأمنيّ، والبحث العلمي والسيبراني والذكاء الاصطناعي، والحراك الثقافي والسياحيّ..وباتت إسرائيل من أكبر شركاء الصين التجاريين، في شرق آسيا، ومع هذا فالموقف الصينيّ، سياسيا، متوازن ودقيق وواضح وبات تقليديا ومعروفا، فهو مع حقّ إسرائيل بالوجود، وتتعاون معها في الأمن والتقنيات المتطوّرة، وتتعاطى معها تجاريا وعلميّا، لكنّها تُصوّت لصالح فلسطين، وتدعو لإقامة دولة بعاصمتها القدس، وتعلن معارضتها لفظاعات إسرائيل وإبادة غزّة..ما جعل لُحْمة الإسرائيليين يعتبرون الصين دولة "مُعادية". وهنا نشير إلى أنّ العلاقات العميقة والاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تتدخّل، أحيانا، لتحدث اهتزازا وخللا في العلاقة الصينية الإسرائيلية.

وعلى صعيد تطوير العلاقات العربية الصينية، لينعكس إيجابا لصالح القضية المركزية فلسطين وغيرها من القضايا العربية، فإن هذا الأمر كبير ومتّسع وذو شجون وآفاق، تعترضه أسئلة حارقة، هي برسْم الدول العربية أولاً، والصين ثانيا.

ولكنْ، علينا، بدايةً، أن نعترف، نحن الفلسطينيين، بأنّ ما نمتلكه هو قوة الضحيّة السلبية، وهذا غير كافٍ لإحداث التغيّر المُشتَهى، إذ نحتاج إلى قوّة فارقة ذات أثر، وهذا لا يكون إلا عبر الحاضنة العربية. كما نعتقد بأنّ الندّيّة في العلاقات الدولية، هي الشرط الأول لنجاحها..أي ينبغي أن يمتلك العرب نقاط قوّة توازي نقاط قوّة الشريك أو تقاربها وتماثلها، وإلا تكون العلاقة مختلّة، وسيفيد منها الأقوى..ويستخدمها. غير أن مصدر التفاؤل في العلاقات العربية الصينية يتأتّى من أنّ هذه العلاقات لا ندوب تاريخية تشوّهها، ولا ترسّبات حادّة معيقة بينها، فالصينيون أقرب إلينا من أوروبا، مثلاً، على قربها منّا، وذلك بسبب الحروب الصليبية وحساسيات الأندلس ومحاكم التفتيش والاستعمار الحديث، في وقت لم تقم الصين باحتلال بلادنا واستلاب ثرواتنا، ولم تؤيّد قاتلنا. وهذا ما يجعل التعاطي مع الصين، وعلى كلّ المستويات، أكثر سلاسة وقبولاً. كما أنّ على الدول العربية أن توحّد شظاياها وتقف على خطّ واحد مشترك، وتنطق بلسان واحد، وألا تذهب أشتاتا إلى الصين، حتى تحقق الثقل المطلوب والوازن. علما أن 45 بالمائة من الطاقة تستوردها الصين من العرب، أي أن النفط ومشتقّاته هو محور العلاقات الصينية العربية، حتى الساعة. ومن الضروري أن تمتلك العروبة طموحا لسياق أكثر عدالة وتوازنا وحرية، وقادرا على الانفكاك عن الضغوطات والاستلاب والمحاور المناوئة، حتى يتمكّن العرب من جذب الصين لتصبح شريكا ينخرط مباشرة في حلّ الأزمات والصراعات، على قواعد السلام العادل، وعدم التدخّل، واحترام السيادة، وتغليب الحلول السلميّة..ولا تكتفي بالتعليق اللفظيّ أو ترداد المواقف الجاهزة، لأنّ الصين ما زالت بعيدة عن الانخراط في معادلة الأمن في منطقتنا، ولا ينبغي لها أن تكتفي بهذه المواقف "الكلامية". لكنّ العرب لم يوظّفوا ثقلهم، متعدد المصادر، للضغط على الصين أو غيرها. وأحلم أن يتوجّه العرب، معاً، نحو التصنيع والبحث العلمي، وعلوم الطاقة الخضراء، والإفادة من ثرواتهم، والتركيز على الصناعة والزراعة والبنية التحتية الإنتاجية والاستثمار المحلّي، والشروع باقتصاد غير نمطيّ؛ كالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وأبحاث الفضاء والتجارة الالكترونية، والتحرّر من البترودولار، وإعلاء قيمة العملة العربية أو الشريكة، حتى يمتلكون القوّة الواجبة. وعلينا كأُمّة عربية أن نفتح نوافذنا لكلّ المعارف الإنسانية والفكرية والثقافية، وأن نوصل حمولتنا الحضارية بكلّ مكوّناتها، إلى العالَم، وخاصة لأصدقائنا، ليتعرّف بعضنا على بعض، ما يخلق قواسم قوّة ناعمة إنسانية مشتركة.

ولدى الصينيين قناعة حاسمة مفادها أنّ الصين وحتى العام2028 ستكون على قمّة الكوكب، إذ ستنهار الولايات المتحدة، وتتشقق، وتُمحى قوّتها وآثارها! وأن الصين، بما تمتلكه، ستكون المؤهّلة الوحيدة لقيادة العالَم، عبررؤية متوازنة عادلة تنهض بالكوكب..إذ يقولون؛ إنّ التهديدات الاستراتيجية الوجودية، التي تواجه أمريكا، ستعمل على تفكيكها وخسران كفّتها وتبديد عوامل استحواذها، فالدّيون الهائلة، والتنافس الكونيّ التجاري، وإرهاصات التخلّي عن البترودولار والدولار باعتباره "السينيوريتش" في التعاملات التجارية، والأزمات التي تفتّ في أحشاء الولايات الأمريكية، والوَهن الذي بدأ يتسلل إلى قبضتها..هو ما سيجعل أمريكا في مهبّ الرّيح، وعندها ستتحرّر الكثير من المراكز والدول، وسيتبدّل وجه الدّنيا..وعندها ستقوم الصين بالعمل على تفكيك كلّ الأزمات وتعمل على إحقاق الحقوق وإطفاء حرائق النزاعات والحروب، لخلق مناخ موات للتنمية، في ظلّ فضاء السلام والهدوء والعدالة.

والاطمئنانُ، في الصين، أمرٌ مبالَغٌ فيه. فقد يتعب المحيط، لكنهم لا يتعبون! إنهم يرسمون السماءَ، ثم يهبطون بها الأرض.

لم يخرجوا تماماً من وراء السور الحديدي! لقد وُلدوا بين الأسوار. وما زالوا عالقين بين كهف الماء وإخضاع القمر.

أقول ما قلت عن الصين؛ لأن اللقاء المباشر بالحضارات الأخرى، ومعايشة الثقافة الاجتماعية للشعوب البعيدة والدّانية، التي لا نعرفها تماما، هي ما يجعلنا نفهم مواقفها أكثر، ونتحسّس اتجاهاتها، ونملك الزاوية الأصوب للنظر إليها والدخول عليها. أي أنّ فَهْم الآخرين هو ما يجعلهم أكثر طوعا لمنطقنا، ويجعلنا نعرف اشتعالاتهم ومواطن انطفائهم، ويملّكنا الوسائل النافذة للعبور إلى فضائهم، والتحليق في سماواتهم. علينا أن نعمل على الأُمم الأخرى ولا نعمل عندها. وعلينا أن نعرفها حتى نصادقها أو نعاديها، عند الضرورة. فالشعوب من حولنا ليست أشباحا، أو كتلا صمّاء أو مجاميع قطعان هائمة..إنها تكوينات مركّبة من الحلم والأمل، أو من التاريخ السحيق المتطلّع إلى الفردوس، وهو منشغل، لتوّه، بالسنابل والدفتر والباب.

باختصار؛ فإني على يقين بأننا سنخلق شعوبا ضاغطة لصالحنا، وأُمماً متعاطفة مع نداءاتنا، ودولا تصطفّ معنا، ونُخبا تنحاز لقضايانا..إذا وصلتهم سرديّتنا وروايتنا ، وتسرّبت ثقافتنا إليهم، ووصلت مداركهم، ورأوها، وانفعلوا بها..عندها ستصبح شوارع الدنيا عربية. ستصبح عربية إذا قرأت أدبنا، وتعرّفت على تراثنا وفلسفتنا، ورأت فنوننا وإبداعاتنا، وسمعت موسيقانا، وفهمت مقولتنا. والسؤال؛ كم ترجمنا؟ وكم مركز فنون وآداب افتتحنا؟ وكم مهرجان أقمنا في تلك الدول؟ وهل عرف الخلائق روايتنا التاريخية عنّا وعن أعدائنا؟

للأسف الشديد..ما زلنا تحت مطرقة الصور النمطيّة التي كرّسها أعداؤنا عنّا في كلّ المعمورة، ما لوّث صورتنا وجرَحها، وشوّه حقّنا، وأفقدنا التعاطف، لغياب الحقيقة. ولننتبه؛ فإن خصومنا هم مَن يعملون، دون كللٍ، على تغليب وتصدير معرفتهم في العالَم..حتى باتت حقيقة صلبة، تذبحنا من الوريد إلى الوريد! مع أن العالم أفقّد إسرائيل الفاشيّة احتكارها لصورة الضحية، بسبب جرائمها المدوّية وفظاعاتها الدموية. ولنعلم أن علينا توظيف نظرية العوامل المتعددة، أي نستخدم ثرواتنا ومعارفنا وثقافتنا ودبلوماسيتنا..ولا نهمل أيّ قوّة لدينا، خشنة أو ناعمة أو سائلة، حتى نحقق ما نتغيّا.

والغد أجمل على الطريق.