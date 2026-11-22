رام الله – وطن للأنباء: كشفت بيانات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأحد، عن اعتراف وزارة الحرب الإسرائيلية بإصابة نحو 31 ألف جندي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في جبهتي قطاع غزة ولبنان، مشيرة إلى أن نحو 70% من المصابين عادوا إلى الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن البيانات أظهرت حجم الأعباء النفسية الناجمة عن القتال، إذ تعاملت وحدات الصدمات النفسية المرتبطة بالحرب مع نحو 5800 طلب منذ بدء الحرب، فيما نُفذت أكثر من 9800 عملية معالجة نفسية بإشراف القادة وبمرافقة ضباط الصحة النفسية.

وفي مؤشر على اتساع احتياجات المصابين، أطلقت شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال مشروعا جديدا للمرة الأولى تحت اسم "احتضان من البيت"، يتضمن تنظيم لقاءات في عشر سلطات محلية بمختلف أنحاء "إسرائيل"، تجمع القادة ورؤساء السلطات المحلية بالجنود الجرحى المقيمين في مناطقهم، إلى جانب عقد حلقات نقاش للمصابين.

ويهدف المشروع إلى تعريف الجنود الجرحى بالحقوق والخدمات المتاحة لهم، وتسهيل حصولهم عليها.

وبحسب بيانات وزارة الحرب الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من الجنود والضباط 973 منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتشمل الحصيلة قتلى هجوم السابع من أكتوبر، والعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية