وطن للأنباء: في اعتراف إسرائيلي بخطورة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وصف رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مجموعات متطرفة بأنه "إرهاب يهودي"، مطالبا بتسمية هذه الاعتداءات بمسمياتها ومحاسبة مرتكبيها.

وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن هذه الاعتداءات تمثل نشاطا إرهابيا يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المواطنين للخطر، ويلحق أضرارا بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية.

وانتقد السياسات التي ينتهجها وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، معتبرا أنها دفعت الأوضاع الميدانية إلى حافة الفوضى، في ظل غياب إجراءات جدية لاحتواء التصعيد.

وطالب الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعمليات التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف اعتداءات المجموعات المتطرفة، وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات مشددة بحقهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط تصاعد أعمال الحرق والتخريب والاعتداءات، التي باتت خطورتها موضع إقرار داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

في المقابل، رد بن غفير على إدانة آيزنكوت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قائلا إن آيزنكوت "يجهل الحقائق"، ويتسرع في وصف هذه الاعتداءات بـ"الإرهاب اليهودي"، والمطالبة باعتقالات إدارية وإيداع المتورطين في أقبية جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضاف بن غفير أن ذلك ليس سوى "دفعة مقدمة" يقدمها آيزنكوت للنائب أحمد الطيبي، تمهيدا لتشكيل حكومته مستقبلا بدعم من "أنصار الإرهاب"، وفق زعمه.