رام الله – وطن للأنباء: اتفق جيش الاحتلال والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على وضع خطط عسكرية مشتركة للتعامل مع احتمال تجدد المواجهة مع إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن القرار بشأن التحرك العسكري بات بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن موعد الحسم يقترب.

ونقلت القناة 13 العبرية، مساء السبت، عن ضابط إسرائيلي رفيع لم تسمه، أن الجيشين وضعا خططا مشتركة للتعامل مع أي تصعيد محتمل ضد إيران، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للحرب "بات قريبا".

لكن الضابط أوضح أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إلى تل أبيب لم تتضمن نقاشا بشأن اتخاذ قرار بمهاجمة إيران.

وبحسب القناة، فإن التقديرات الأمنية الإسرائيلية لا تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب أصبح أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية، رغم استمرار مستوى التأهب العسكري عند درجة مرتفعة، دون بلوغه أقصى مستوياته.

وأضافت أن تقديرات جيش الاحتلال ترى أن "الوقت قد حان ليقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحرك في إيران".

اجتماع عسكري واستخباراتي ثلاثي

وكان كوبر قد عقد، الأربعاء الماضي، اجتماعا ثلاثيا في تل أبيب مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان، لبحث التطورات الإقليمية والتنسيق العسكري بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن زامير وكوبر أجريا تقييما مشتركا وشاملا للوضع، وبحثا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، إلى جانب سبل تعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة سيناريوهات مختلفة.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار القادة العسكريين من الجانبين، بينهم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو عومر تيشلر، ورئيس هيئة العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس هيئة التخطيط هيدي زيلبرمان.

ورغم أن البيان الإسرائيلي لم يحدد طبيعة السيناريوهات التي نوقشت، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الاجتماع تناول جاهزية الجيشين لاحتمال استئناف الحرب على إيران إذا اقتضت الحاجة.

اتصالات استخباراتية وتحركات بحرية

وجاء الاجتماع بعد أيام من زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، تناولت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية المتعلقة بإيران واحتمالات استئناف العمليات العسكرية ضدها.

كما زار قائد الأسطول الخامس الأمريكي كورت رينشو إسرائيل، الجمعة الماضية، وبحث مع مسؤولين عسكريين سبل تعزيز التعاون والتنسيق البحري والعمليات في جبهات مختلفة.

اتهامات لنتنياهو بالدفع نحو الحرب

وتأتي هذه التحركات في ظل اتهامات يوجهها قادة "كتلة التغيير"، بزعامة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، بأنه يدفع باتجاه استئناف الحرب على إيران.

ويتهم قادة الكتلة نتنياهو بمحاولة إدخال إسرائيل في حالة طوارئ من خلال التصعيد العسكري، بهدف فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركته، بما يضمن استمراره في السلطة.