تسعى المجتمعات وتعمل جاهدة من اجل اقبال مواطنيها على منتجاتها الوطنية وذلك للعديد من الاسباب، التي تخدم الدول والمجتمعات والمواطن، ومن المفترض ان نكون نحن من ضمن هذه المجتمعات، حيث يوجد لدينا منتجات وطنيه يتم انتاجها محليا وبأنواع مختلفة، ولا شك انها قد تطورت وتحسنت من ناحية الجوده والنوعيه ومحاولة التوازن مع منتجات غير وطنيه، أي مستورده، سواء من اسرائيل أو من الخارج، وأنها قطعت شوطا من السهل اثباته من خلال الفحوصات أو عن طريق الالتزام بالمواصفات والشروط المحليه والدوليه، ورغم التقدم واستثمار الكثير من الاموال والكفاءات البشريه والتكنولوجيا من أجل مواكبة المنتجات الاخرى، الا أنها لم تستطع حتى الان الاستحواذ على اولويات المستهلك الفلسطيني، وبالتالي تبؤ المركز الاول في السوق الفلسطيني، وهذا ينطبق على المنتجات المحليه المختلفه.

ورغم ذلك ما زال المستهلك الفلسطيني، أو جزء مهم من المستهلكين الفلسطينيين يقبلون على المنتجات الخارجيه بأنواعها، ولا يعتبرون المنتجات الوطنيه أولويه، رغم التحسن الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية ولاسباب متعددة، ، وحتى رغم أن هناك منتجات وطنيه ومنها الادويه يتم تصديرها وبنجاح الى دول عديده في العالم، عربيه وغير عربيه، ولكن ما زال المستهلك الفلسطيني لا يعطي الاولويه للمنتج الوطني اذا كانت الاسعار متقاربه، او حتى ان اثبتت الفحوصات ان الجودة متساوية.

ويتواصل هذا الوضع رغم التوجه الحكومي الرسمي وكذلك الدعوات الشعبيه الكثيرة من أجل الابتعاد عن المنتجات أو البضائع المستوردة التي تشكل النسبه الاكبر من ايرادتنا وبالتالي من استهلاكنا، وبالتالي التوجه نحو المنتج الوطني، حيث تبرز صناعات وطنيه شكلت معلما هاما وتطورت خلال السنوات الماضيه، من حيث الجوده والنوعيه، ومنها الصناعات الغذائيه والصناعات الدوائيه، التي لا يمكن للمستهلك الفلسطيني الاستغناء عنهما، وبالاضافه الى صناعات اخرى تتعلق بالانشاءات والخدمات والتكنولوجيا وغيرهما.

ومن أجل تشجيع الاقبال وبشكل مستدام على المنتجات الوطنيه، من المفترض أن تأخذ استراتييجية الاولويه للمنتجات الوطنيه عدة امور وجوانب، من أهمها الحاجه الى وجود مرجعية او اطار وطني شامل يقف ويتابع الاستراتيجيه وليس فقط الشعارات التي اعتدنا عليها، وينسق الخطوات، ويدرس الظروف والبدائل، ويحدد المعيقات والمشاكل، ويعمل على وضع الاسس الموضوعية لضمان استمرار الاقبال على المنتج الوطني، وهذا الاطار من المفترض ان يعمل على ارضية الفوائد او الايجابيات التي يمكن ان تؤدي اليها حملات تشجيع المنتجات الوطنيه للناس، سواء على صعيد المستهلك الفلسطيني، او التاجر او االقطاع الخاص او القطاع العام.

ومن اهم عناصر نجاح استراتيجية الاقبال على المنتج الوطني هو التوجه الى المستهلك او المواطن الفلسطيني، والذي هو اللبنة الاساسية لنجاح هذه الحملات، هذا المواطن، من المفترض ان يتم التواصل معه وبشكل فعال، سواء من اجل توعيته او اقناعه بأهمية وبفوائد هذا الاقبال، وبأن يتم التبيان له أهمية ذلك من النواحي المختلفة، أو حتى ارشاده للبدائل المتوفرة، تلك البدائل التي هو في حاجة اليها، اي البدائل التي يتم تصنيعها محليا، سواء اكانت هذه البدائل منتجات غذائية او دوائية او مستحضرات تجميل او مواد بناء وانشاءات او خضار او فواكة وما الى ذلك.

ومن عناصر تشجيع الاقبال على المنتج الوطني هو التواصل الفعال مع التجار أو مع المستوردين من التجار، واعلامهم بوجود البدائل الوطنيه التي تتمتع بالجودة والسلامة والسعر المناسب، والذي يمكنهم من احضارها وعرضها في محلاتهم ومن ثم بيعها الى المستهلك او الزبون، الذي اعتاد على يتعامل معهم، ولكي ينجح المنتج الوطني وبشكل مستدام كبديل، ومن ثم يبقى او يستديم كبديل للمنتج الاجنبي، من المفترض ان يكون ذلك على اسس صحيحة، واهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات المستورده، وبالاضافة الى الجودة او النوعية، التركيز كذلك على سلامة او على امان او على عدم خطورة المنتج الوطني ، ولتحقيق ذلك كان من المفترض العمل المتواصل من قبل الجهات المعنية، لترسيخ هاتان الصفتان للمنتج الوطني، اي الجودة والسلامة، في اذهان المستهلك الفلسطيني، والتاجر الفلسطيني والمنتج وصاحب القرار.

ومن المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم لكي لا تحدث عملية اغراق الاسواق وبمنتجات اجنبيه مختلفة من خلال التلاعب بالاسعار، وبدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما من حيث تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية مثلا باسعار رخيصة لابعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انه حدث في حالات معينه في الماضي، من خلال اغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكة الاسرائيلية، والادعاء انه لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابه.

ولكي ينجح ومن ثم يتواصل زخم الاقبال المستدام على المنتجات الوطنيه، من المفترض ان تعمل كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء اكانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية، الى تشكيل اطار يحوي خبراء ومختصين وناشطين، يعمل على وضع اسس موضوعية، تكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات تشجيع المنتجات الوطنيه وبأن تشمل هذه الاسس توفير البدائل، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، واعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك ومع التاجر ومع المورد او المستورد، لكي تصبح المنتجات المحليه هي الاولوية عند المستهلك الفلسطيني.