وطن للأنباء: انخفض سعر عملة "بتكوين"، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى أدنى مستوى لها في عامين، بنسبة 5.10% ليصل إلى 55,830 دولاراً بحلول الساعة 04:13 بتوقيت "غرينتش" اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن كان السعر قد سجل تراجعاً في وقتٍ سابق بنسبة 3.57% ليبلغ 56,813.68 دولار.

كسر حاجز 60 ألف دولار وتأثير تداولات الذكاء الاصطناعي

وكانت "بتكوين" قد تراجعت أمس الجمعة إلى ما دون مستوى 60,000 دولار للمرة الأولى منذ شهر يوليو/تموز الفائت، حيث أثّرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة سلباً على تداولات الذكاء الاصطناعي والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر.

واهتزت أسواق العملات المشفرة في الجلسات ​القليلة الماضية ​بفعل ⁠قلق على مدى أسابيع حيال ربحية الإنفاق الضخم على ​البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع ​تكاليف ⁠الاقتراض والإجراءات التنظيمية المحتملة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي ⁠الأميركية، ​ومغادرة جنسن هوانغ الرئيس ​التنفيذي لشركة "إنفيديا" لمنصبه.

وتُعد "بيتكوين" (Bitcoin) أكبر وأشهر عملة رقمية مشفرة في العالم، حيث أُطلقت عام 2009 كنظام مالي لامركزي يتيح إجراء المعاملات المالية مباشرة بين الأفراد عبر الإنترنت دون الحاجة لوساطة البنوك أو الحكومات. وتستند العملة في تأمين وتوثيق عملياتها إلى تقنية "البلوك تشين" (سلسلة الكتل)، ما يجعلها أداة استثمارية عالية التقلب ومؤثرة بشكل متزايد في الأسواق المالية العالمية.