حقق فلسطينيو الداخل بعزل رئيس الكنيست السابق المقرب من نتنياهو ، انتصارهم الأول في معركتهم البرلمانية ، و هو انتصار يجب ان يشار له بالبنان ، كونه أشبه بالاختراق الذي تحقق خلف خطوط العدو ، بل في عقر داره و بين مقاعد كنيسته ، رغم كل ما أثير حولهم من اتهامات و تهديدات و بذاءات .

لكنه ، الانتصار ، ما يزال صغيرا و بسيطا ، ما لم يقد للانتصار الأكبر ، عزل نتنياهو و أقطاب معسكره و حكومته ، بن غفير و سموترتش ، و هذا العزل بدوره سيقود ربما الى سجنه بالتهم الأربعة التي يحاكم بها منذ سبع سنوات ، و التي بلغت – جلسات المحكمة – حتى تاريخه نحو مئة جلسة .

سيقود أيضا الى ان نرى بن غفير و سموترتش في صفوف المعارضة ، يتصارخون و يتصايحون و ربما يتطاولون ، مما يؤدي الى ان نراهم يطردون ، بعد ان كنا نراهم على مدار اربع سنوات ، يحكمون و يتحكمون ، يدعمون الاستيطان و المستوطنين ، يمدهم الأول بالسلاح كي يقتلوننا و يمعنون بتلذذ فاش في قتلنا ، و الثاني يمدهم بالمال لانشاء مستوطنات جديدة ، أما جيش نتياهو من خلال وزير دفاعه "إسرائيل كاتس" ، فكان يقوم بحمايتهم في كل حركة اعتدائية يقومون بها ، بلغت خلال العام الأخير الحالي نحو سبعة آلاف اعتداء ، بمعدل 700 اعتداء شهريا ، ابتداء من القتل و انتهاء بسرقة الزيتون .

لكن ، ما لم يكن في الحسبان ، هو الأخطر ، ان تقوم هذه المعارضة الفاشية ، بقيادة الليكود ، و ربما نتنياهو شخصيا ، بما قامت به قبل 30 سنة ، بعد ان شكلت القوائم العربية شبكة الأمان لاسحق رابين ، ان تقوم هذه المعارضة الجريحة بقتل ايزنكوت كما قتلت رابين . لن يغفر له ان ابنه "استشهد" في حرب غزة ، و أن ابن نتنياهو كان يتيه و يسيح في ميامي ، و يحرض على ايزنكوت انه يتحالف مع العرب ، داعمو الإرهاب و الخطر الوجودي الاكبر الذي يهدد بقاء إسرائيل إلى جانب البرنامج النووي الإيراني.