ما أقسى أن نصل إلى زمن نسمع فيه ألحاننا الشعبية تُستعار لتُؤدّى بكلمات غريبة عن روحها، وكأن الذاكرة الفلسطينية باتت مستباحة، وكأن ما عجزوا عن انتزاعه من الأرض يحاولون انتزاعه من الوجدان.

فالدلعونة ليست مجرد لحن عابر، وليست كلمات تُردَّد في الأعراس والمناسبات. إنها حكاية شعب، وذاكرة أجيال، وصوت الفلاحين في الحقول، وأغاني الأمهات في البيوت، ودبكة الشباب في الساحات. إنها جزء من حكايتنا التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل.

واليوم حين نرى مستوطنين يؤدّون ترتيلات عبرية على ألحان الدلعونة الفلسطينية، لا نشعر بالاستفزاز وحده، بل بشيء أعمق من ذلك بكثير؛ نشعر بالحزن على تراث بات يتعرّض للسطو، وعلى هوية يحاولون طمسها، وعلى حكاية يريدون إعادة كتابتها بأصوات ليست أصوات أهلها.

إلى أين وصلنا؟

إلى زمن لم يعد فيه الاعتداء على فلسطين مقتصراً على أرضها وشجرها وحجرها وبيوتها، بل امتدّ ليطال أغانيها وأهازيجها وألحانها وذاكرتها الشعبية. يريدون الأرض وما عليها، وما تختزنه من حكايات، وحتى ما يصدح به أهلها من أغانٍ.

لكن ما يُثيرُ الحُزنَ أكثرَ من مشهد السّطوِ نفسه هو السؤالُ الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا: ماذا فعلنا نحن لحماية هذا التراث؟ كم من أغنية شعبية اندثرت لأننا لم نوثّقها؟ وكم من لحن قديم غاب برحيل أصحابه، من دون أن نجد من يحمله إلى الأجيال القادمة؟

إن التراث الذي لا نحميه بالتوثيق والتعليم والتوريث، نتركه عرضة للضياع والادّعاء والسطو.

الدلعونة فلسطينية، ليس لأن أحداً قال ذلك، بل لأنها عاشت في وجدان هذا الشعب، ورافقته في أفراحه وأتراحه، وحفظتها حناجر أجياله، وتشهد عليها ذاكرة المكان والناس.

ومهما حاولوا سرقة تراثنا وأرضنا، فلن يفلحوا في اقتلاعنا من جذورنا أو محو حكايتنا. ففلسطين ليست مجرد أرض على خارطة؛ إنها أرض مقدّسة، ارتوت بدماء الشهداء، وحملت في ترابها حكايات الأجداد وتضحيات الأجيال. إنها وطن يسكن في الوجدان، ولا يمكن انتزاعه مهما طال الزمن واشتدّ الظلم.

قد يقلّدون الألحان، وقد يردّدون الكلمات، لكنهم لن يستطيعوا أن ينتزعوا من الدلعونة ذاكرتها، ولا أن يفصلوا اللحن عن حكاية الأرض التي وُلد فيها.

ما أحزن أن نصل إلى زمن نضطر فيه إلى الدفاع عن أغنياتنا كما ندافع عن أرضنا... وما أخشاه أن يأتي يوم يسأل فيه أحفادنا عن أغنية كانت جزءاً من ذاكرتهم، فلا يجدون من يروي لهم حكايتها.

ففلسطين ليست أرضاً تُسرق وحدها؛ إنها ذاكرة وهوية وتاريخ، ومن واجبنا ألّا نسمح بسرقتها مرتين.