

ليست أزمة الحالة الفلسطينية اليوم أزمة انقسام سياسي فحسب، ولا أزمة نظام سياسي فقد كثيراً من شرعيته وفاعليته، بل هي، في جوهرها، أزمة علاقة بين الشعب وقضيته والقوى والمؤسسات التي يفترض أن تمثله وتقود نضاله. فقد اتسعت الفجوة بين الشعب ومراكز القرار، وتراجع حضوره بوصفه فاعلاً في تقرير مصيره، وتحول في كثير من الأحيان من صاحب القضية ومصدر شرعيتها إلى جمهور يُستدعى لتأييد القرارات أو تحمّل نتائجها. وحين يُغيّب الشعب عن قضيته، تصبح القضية نفسها في خطر.

من هنا تبرز الحاجة إلى حوار شعبي شامل، ليس بوصفه دعوة جديدة للحوار بين القوى السياسية، ولا مجرد صيغة لتجاوز الخلافات القائمة، بل باعتباره مدخلاً لإعادة الشعب إلى موقعه الطبيعي: صاحب القضية، ومصدر الشرعية، والفاعل الأساسي في صياغة أهدافها وتحديد أولوياتها واختيار ممثليه ومحاسبتهم.

ينطلق هذا الحوار من قناعة بأن لا أحد يمتلك الحقيقة كاملة، كما لا أحد يمتلك منها صفراً؛ فالحقيقة تتشكل وتتسع من خلال تفاعل المعارف والخبرات وتعدد وجهات النظر. والحوار الحقيقي ليس تبادلاً للمواقف أو محاولة لفرض القناعات المسبقة، بل منهج للتفكير المشترك ومراجعة الذات وبناء التوافق. ومن يدخل الحوار ويخرج منه كما دخله، دون أن يراجع موقفاً أو يكتسب معرفة أو يفهم الآخر، يكون قد حاور نفسه ولم يحاور غيره. فالحوار الذي لا يترك أثراً في مواقف أصحابه ليس حواراً، والتوافق الذي لا يقوم على الاعتراف المتبادل والبحث المشترك لا يصنع شراكة حقيقية.

أما وصف الحوار بالشعبي، فيعني أن الشعب ليس مجرد طرف في الحوار، بل هو مرجعيته وغايتُه وصاحب الحق في تقرير نتائجه. والشعب هنا ليس مفهوماً تجريدياً، بل مجموع مكوناته وقواه وقطاعاته وتجمعاته في مختلف أماكن وجوده. ويعني وصفه بالشامل تجاوز حصر المشاركة في الأحزاب والفصائل، لتشمل النقابات والاتحادات والكتل النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني النسوية والتربوية والحقوقية والزراعية والشبابية، والبلديات ومؤسسات الحكم المحلي، والجامعات ومراكز الأبحاث والنخب الثقافية والفكرية، والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، والشخصيات المستقلة والكفاءات الوطنية، وممثلي التجمعات الفلسطينية في الداخل والشتات.

ولا يعني هذا أن تجتمع جميع المكونات حول كل قضية، بل أن تتحدد دائرة المشاركة وفق طبيعة القضية وأصحاب المصلحة فيها؛ فعندما تكون القضية وطنية عامة، ينبغي أن يكون الحوار وطنياً واسعاً يشمل الجميع، وعندما تكون قطاعية أو تخصصية، تكون الأولوية للمعنيين والخبراء وممثلي القطاع، ضمن رؤية وطنية مشتركة.

لقد برزت الحاجة إلى هذا التوجه بوضوح في سياق النقاش حول الانتخابات الفلسطينية. فقد طُرح الحوار الشامل بين القوى السياسية، إلى جانب المستقلين والكفاءات الوطنية، باعتباره مدخلاً للاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، والخروج من مأزق النظام السياسي القائم وتجديد شرعيته ومؤسساته. ورغم الموافقة النظرية الواسعة على هذا التوجه، لم يتحول إلى عملية فعلية. وعندما طُرح تأجيل الانتخابات، عاد الحديث عن ضرورة البدء بحوار شامل، دون أن تتوافر مؤشرات كافية على إمكانية تحقيقه.

لكن المسألة تتجاوز إجراء الانتخابات أو تأجيلها؛ فالانتخابات حق أصيل للشعب، وليست منحة من القوى السياسية أو قراراً يخضع لحساباتها. وتعطيل هذا الحق أو التحكم في شروط ممارسته دون مشاركة شعبية حقيقية يمثل انتقاصاً من إرادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه. لذلك، لا ينبغي أن يظل الموقف الشعبي رهينة انتظار توافق القوى السياسية، بل المطلوب بناء حضور شعبي منظم، قادر على التأثير والضغط الديمقراطي والمشاركة في صياغة القرار الوطني.

وتزداد أهمية ذلك عند معالجة القضايا المعقدة، مثل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. فالتحدي هنا هو التوفيق بين مبدأ التمثيل الديمقراطي الحقيقي، بما يضمن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ومحاسبتهم، وبين واقع التوزيع الجغرافي والديمغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي عام 1948 والأردن والشتات. ولا يمكن حل هذه المعضلة بتفاهمات مغلقة بين القوى السياسية وحدها، بل تحتاج إلى حوار يشارك فيه ممثلو التجمعات الفلسطينية والنخب الفكرية والقانونية والأكاديمية والقوى السياسية، للوصول إلى صيغة تجمع بين الشرعية الديمقراطية والتمثيل الوطني الشامل والإمكان العملي. والأهم أن يتحول المشاركون من مجرد أصحاب آراء إلى شركاء في صياغة الموقف وحمله والدفاع عنه والعمل على تحقيقه.

إن الرهان الحقيقي في الحوار الشعبي الشامل ليس الوصول إلى بيان توافقي جديد، ولا إضافة إطار آخر إلى الأطر القائمة، بل تحويل الحوار إلى عملية اجتماعية وسياسية مستمرة، تعيد تنظيم المشاركة الشعبية، وتبني أدوات للتأثير والمساءلة، وتربط القضايا الوطنية الكبرى باهتمامات الناس وأولوياتهم اليومية. فالمشاركة لا تكتمل بمجرد الاستماع إلى الناس، بل بامتلاكهم القدرة على التأثير في القرار ومتابعة تنفيذه ومحاسبة المسؤولين عنه.

نحن بحاجة إلى الانتقال من سياسة تُدار باسم الشعب إلى سياسة يصنع الشعب اتجاهاتها، ومن شرعية تستند إلى الماضي أو إلى التوافقات المغلقة إلى شرعية متجددة تستند إلى الإرادة الشعبية والمشاركة والمساءلة، ومن التعامل مع المجتمع باعتباره جمهوراً يجري تعبئته عند الحاجة إلى اعتباره قوة حية ومنظمة ومبادرة.

فلا يمكن تجديد المشروع الوطني من دون تجديد العلاقة بين الشعب وقواه ومؤسساته، ولا يمكن بناء نظام سياسي قوي وشرعي من دون شعب حاضر في صناعة قراره. إن استعادة الشعب لموقعه ليست تفصيلاً ديمقراطياً يمكن تأجيله، بل هي شرط لبقاء القضية وتجديد المشروع الوطني. ومن هنا، فإن الحوار الشعبي الشامل ليس مجرد وسيلة للخروج من الأزمة، بل هو جزء من الإجابة عن سؤال: كيف نستعيد الشعب إلى قضيته، ونستعيد القضية إلى شعبها؟