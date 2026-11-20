لم يحتج الأمر إلى قنبلة جديدة. فشتوة واحدة كانت كافية لاقتلاع سقف "السلام"، وإغراق الوعود، وترك الناس وجهاً لوجه أمام الحقيقة: غزة في مهب الريح، والعالم ينام على دفء تصريحاته.

في اثنتي عشرة ساعة، غرقت ما لا يقل عن سبعين ألف خيمة، وفق ما نقلته رويترز. رقم يمكن قراءته في نشرة أخبار، ثم الانتقال إلى حالة الطقس. لكن تحت كل خيمة حياة أسرة تحاول ألّا تنطفئ: طفل يبحث عن غطاء جاف، وأم ترفع فراشاً غارقاً، وأب يشد حبلاً كأنه يمسك بآخر ما تبقّى من بيته أو من بقائه على الأرض.

هنا، لا يُسأل الناس إن كانوا قد ناموا جيداً. السؤال إن كانوا قد وجدوا سقفًا أو مكاناً يبيتون فيه. صار تجفيف بطانية مشروعاً عائلياً، والعثور على بقعة لا تتسرّب إليها المياه إنجازاً يستحق التهنئة. أما البيت، ذلك الشيء العادي الذي يغلق الإنسان بابه حين تمطر، فقد أصبح طموحاً يحتاج إلى وسطاء وضامنين ومؤتمر دولي.

تدخل الكارثة الإنسانية عامها الرابع، ويعود الشتاء إلى موعده. وحدها النجدة تتأخر. كأن الفصول مطالبة بانتظار نتائج المفاوضات، وكأن الغيوم كان عليها أن تراجع بنود الاتفاق قبل أن تمطر. لكن المطر لا يقرأ البيانات، والريح لا تحترم الصور التذكارية. تمرّ بين الخيام، فتختبر في دقائق ما استهلك شهوراً من الخطب عن الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

والنتيجة أمامنا: غطاء مبتلّ فوق طفل يرتجف، وبحر هائج أمام شعب ضُيّقت عليه اليابسة.

ليس المطر هو المجرم، بل من هدم البيت، ومن يحول دون قيام مأوى يحمي أهله، ومن جعل مجرد الحصول على لوح خشب أو وحدة سكنية قضية تفاوضية. استمرار القيود الإسرائيلية على مواد الإيواء والبناء يعني أن العائلات تواجه الشتاء بما تهالك من خيامها. هكذا تُترك للريح مهمة تمزيق ما أبقته القنابل، وللمياه مهمة مطاردة الناس داخل آخر مساحة احتموا بها.

ولواشنطن دورها الذي لا تغسله الأمطار. من موّل وسلّح ووفّر الحماية السياسية لتدمير غزة، لا يكفيه أن يعلن رعاية السلام ليغسل يديه من دم الضحية وخراب البيت. ما قيمة الضمان الأميركي إن لم يستطع ضمان سقف؟ وما معنى وقف إطلاق النار إذا بقي الناجي ينتظر طريقة أخرى للموت؟

أما «سلام ترامب»، فيبدو أنه يحتاج إلى مظلة. حضر ببدلته الأنيقة أمام الكاميرات، ثم ترك أهل غزة يتدبّرون أمرهم مع الطين والسيول. سلام واسع بما يكفي لاستيعاب الخطب، ضيّق إلى حد لا يتّسع لفراش جاف. وإذا كان هذا هو السلام الموعود، فقد لوّحت له أول ريح: باي باي.

أما الوسطاء فلعلهم ينتظرون أن يهدأ المنخفض كي يتبيّنوا إن كان غرق الخيام يقع ضمن اختصاصهم. فالماء دخل من الجهات كلها، وقد يصعب تحديد الجهة الضامنة لكل تسرّب. ومن يدري؟ ربما يحتاج تثبيت الأوتاد إلى جولة جديدة، وإدخال الشوادر إلى تفاهمات إضافية، وإنقاذ طفل من البرد إلى توافق على "اليوم التالي".

لكن الطفل يحتاج إلى سقف الآن. ويبدو أنه، في حسابات أصحاب القرار، اختار توقيتاً غير مناسب لأولوياتهم!!!

أما السلطة، ففي قاموس الانتظار متّسع دائم لفصل جديد: أسئلة تُرفع، وأجوبة تُرتقب، وحكومة في تل أبيب قد تتغير، وانتخابات نصفية أميركية يُعلّق عليها الأمل في أن يرقّ قلب ترامب. كأن معضلتنا أن يحنّ على بقاء السلطة. أما بقاء الناس وخيامهم فيمكن إلحاقه بجدول الأعمال لاحقاً.

أي معنى لسلطة تُحصي احتمالات قبولها، بينما لا يجد شعبها ما يحميه من المطر؟ وأي سياسة هذه التي تنتظر تبدّل المزاج في واشنطن، فيما يتبدّل الفراش في غزة من مبتلّ إلى غريق مع أصحابه؟ يستطيع المسؤول أن ينتظر اتصالاً، بينما لا تستطيع أم أن تطلب من البرد تأجيل دخوله إلى جسد طفلها.

وأما الفصائل، بعد كل هذا الفقد، فمن حق الناس أن يسألوا عن قدرتهاش على حمايتهم، وتوحيد قرارهم، وفتح طريق يخرجهم من الكارثة. فلا يكفي أن تبقى الراية مرفوعة إذا كان سقف العائلة يطير.

حين يصبح الحفاظ على الموقع أسبق من إنقاذ المجتمع، تذهب ريح الفصائل، وتبقى الريح وحدها صاحبة اليد العليا على الخيام. لن يشعر الطفل بالدفء لأن بياناً وصف صموده بالأسطوري، ولن يجفّ ثوبه إذا اتفقت الفصائل على تمجيد احتماله واختلفت على كل ما يخفّف عنه. فقد اختلفت "القيادات" على كل شئ، سوى كيف تحرمهم من التوافق على طريق مضمون لإنقاذ الناس من الكارثة و يفضي إلى المحاسبة في صندوق الاقتراع .

غزة لا تحتاج إلى مزيد من المديح لقدرتها على التحمّل. لقد استُهلكت حياة الشعب في البطولة حتى صار بعضهم يتعامل مع وجعه كأنه مورد لا ينفد. كلما سقط سقف، امتدحوا الصمود؛ وكلما غرق فراش، أشادوا بالتشبّث بالأرض. دعوا الناس يتشبّثون بأرضهم من داخل بيوت تحميهم. ليس ضرورياً أن يرتجفوا كي يثبتوا فلسطينيتهم.

المطلوب معروف: كيف تُلزم إسرائيل بإدخال مستلزمات الإيواء والمساكن المؤقتة ومواد البناء، وتمكين الإغاثة، والبدء بإعمار يحفظ للناس حقهم في البقاء. أما فلسطينياً فقرار وطني يجعل إنقاذ المجتمع أولويته، ويحاسب نفسه على ما ينجزه، قبل أن يحاسب الآخرين على ما يقولونه عنه.

شتوة واحدة كشفت كل هذا العري. سقطت الخيام، وبقيت المنابر قائمة. ابتلّت أغطية الأطفال، وظلّت أوراق الاتفاقات جافة.

وعلى شاطئ غزة، أمّ تشدّ طرف خيمتها كي لا تأخذ الريح أطفالها. تلك هي المسافة بين حقيقة نفاق العالم وما يقوله عن نفسه: هي تمسك قطعة قماش بكلتا يديها، وهم لا يمسكون بكلمات باردة عن حقوق الإنسان لم تصمد أمام الريح.