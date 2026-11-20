وطن للأنباء: أكد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، تمسكه بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، معلناً عزمه طرحها على الكنيست للتصويت عليها في الوقت المناسب، حتى في حال فشل المفاوضات الائتلافية الجارية مع الأحزاب الحريدية، أو تعثّر مساعي تشكيل حكومة وحدة.

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يعمل على تحقيق اختراق في ثلاثة مسارات لتشكيل ائتلاف واسع، لكنه لن يسمح بإطالة أمد المشاورات وإهدار الوقت، مشدداً على أن عرض حكومة برئاسته على الكنيست يمثل قراراً اتخذه انطلاقاً من مسؤوليته في ظل ما وصفه بحالة الطوارئ.

وأوضح أنه في حال عدم نجاح مساعيه لتشكيل حكومة واسعة، فإنه يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، والعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده، داعياً أعضاء الكنيست إلى تحمّل مسؤولياتهم والاختيار بين تشكيل حكومة جديدة أو التوجه إلى انتخابات إضافية، بينما لا يزال بنيامين نتنياهو يرأس حكومة انتقالية.

وتتمثل المسارات الثلاثة، بحسب آيزنكوت، في مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية للتوصل إلى تفاهمات بشأن الخدمة العسكرية، ومحاولة تشكيل حكومة وحدة من خلال الاتصالات مع حزب الليكود، إلى جانب تشكيل حكومة طوارئ وطنية تستند إلى أصوات معسكر التغيير.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية، قال آيزنكوت إنها تهدف إلى إيجاد حلول وصيغ تعزز الجيش الإسرائيلي وتلبي الاحتياجات الأمنية، مع الحفاظ على مكانة دارسي التوراة، مشيراً إلى أن الحوار يستند إلى مبادئ خطة "الخدمة للجميع" التي طرحها حزبه خلال الحملة الانتخابية.

أما بشأن الاتصالات مع الليكود، فأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والمواقف العملية والاستعداد الفعلي للحزب، رغم ما وصفه بالجهود الصادقة التي يبذلها معسكره لتحقيق الوحدة، مؤكداً أنه سيمنح هذا المسار فرصة إضافية لإقناع أعضاء الليكود بالاستجابة لما تفرضه المرحلة.

وفي مسار حكومة الطوارئ، أوضح آيزنكوت أنه سيعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده، فيما يُطرح خيار تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم معسكر التغيير، مع التعويل على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت أو دعمها للحكومة من الخارج.

وفي هذا السياق، أعلنت القائمة المشتركة أنها لن تعارض خطوة استبدال حكومة نتنياهو، في حين أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه سيصوت ضد حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. كما أكد عضو الكنيست عن حزبه، شارون شرعبي، رفضه المشاركة في ائتلاف يعتمد على ما وصفهم بـ"داعمي الإرهاب"، سواء من الداخل أو الخارج.

وحذر آيزنكوت من أن إضاعة الوقت قد تؤدي إلى تفويت فرصة سياسية قد لا تتكرر، معتبراً أن مستقبل إسرائيل وأبنائها وأحفادها على المحك، ومتهماً نتنياهو باتباع أساليب وصفها بأنها لم تكن مألوفة في السابق.

وقال إن المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية ومكانة إسرائيل الدولية تقترب من "نقطة اللاعودة"، محذراً من تداعيات حملات نزع الشرعية عن المجتمع العربي، ووصمه بأنه "داعِم للإرهاب"، وما قد يترتب عليها من تصاعد العنف الفعلي.

كما انتقد تداخل المصالح السياسية مع الاعتبارات والقرارات العملياتية، معتبراً أن تطبيع هذا التداخل يشكل خطراً كبيراً، ولا سيما في ظل استمرار اتخاذ القرارات من قبل حكومة قال إن 74 عضواً في الكنيست عبّروا عن عدم ثقتهم بها.

وأكد آيزنكوت ثقته بشركائه في معسكر التغيير، مشيراً إلى استمرار العمل والتنسيق بينهم لتحقيق اختراق في المسارات المطروحة واستنفاد فرص تشكيل الحكومة، ومشدداً على ضرورة دراسة جميع الخيارات لضمان استقرار الحكومة المقبلة وحصولها على الدعم الشعبي.