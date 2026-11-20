رام الله – وطن للأنباء: في مؤشر على رفع مستوى الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، مدد جيش الاحتلال العمل بأوامر الاستدعاء الطارئة المعروفة باسم "أمر 8" حتى نهاية تشرين الثاني الجاري، وبدأ مراجعة ملفات آلاف الإسرائيليين الذين حصلوا سابقا على إعفاءات من خدمة الاحتياط، تمهيدا لإعادتهم إلى قوائم الاستدعاء.

وقالت المصادر العبرية ان هذه الإجراءات تأتي في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية بأن تجدد الحرب مع إيران بات احتمالا جديا، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية لتعزيز التنسيق والاستعداد لسيناريو مواجهة واسعة.

وصادق المجلس الوزاري المصغر على تمديد العمل بـ"أمر 8"، مع وضع سقف للتعبئة يصل إلى 200 ألف جندي احتياط، في خطوة تعكس حجم الاستنفار العسكري الذي تفرضه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في ظل نقص حاد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال، يُقدّر بنحو 12.5 ألف جندي، بينهم أكثر من 7 آلاف مقاتل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال والاستنزاف المتواصل.

ولسد هذا النقص، اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى إجراءات استثنائية شملت رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط إلى 41 عاما للجنود، و46 عاما للضباط، و50 عاما للأطباء والمتخصصين، إلى جانب مراجعة ملفات آلاف الأشخاص الذين سُرّحوا سابقا لأسباب إدارية وتنظيمية.

ويتيح "أمر 8"، وهو أحد أشد إجراءات التعبئة العسكرية في إسرائيل، استدعاء جنود الاحتياط بصورة فورية في حالات الحرب والطوارئ، وتجاوز السقف السنوي المعتاد لأيام الخدمة.

استعدادات لمواجهة صاروخية

وتتزامن هذه الإجراءات مع تقديرات استخباراتية غربية تشير إلى احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة، رغم الضربات الجوية التي تعرضت لها خلال المواجهة المباشرة مطلع العام الجاري.

وبحسب مصادر استخباراتية نقل عنها التقرير، تمتلك إيران مخزونا يقدر بنحو 1700 صاروخ باليستي بعيد المدى، مع قدرة على إنتاج نحو 50 صاروخا شهريا، ما يمنحها إمكانات لتنفيذ موجات إطلاق متتالية قد تستنزف منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وصواريخها الاعتراضية.

وفي سياق متصل، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل خلال الأيام الماضية، وعقد اجتماعات مغلقة مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ومدير جهاز الموساد، لبحث تنسيق الخطط الدفاعية والهجومية المشتركة.

كما تزامنت الزيارة مع تقارير تحدثت عن عودة حاملتي طائرات أمريكيتين إلى نطاق العمليات في الشرق الأوسط، في إطار التحركات العسكرية الأمريكية المتصلة باحتمالات التصعيد مع إيران.

مهام الاحتياط في المواجهة المقبلة

ولا تقتصر مهام قوات الاحتياط التي يجري استدعاؤها على العمليات القتالية، إذ تشمل تعزيز منظومات الدفاع الجوي، وتأمين القواعد الجوية، وتشغيل وصيانة المعدات العسكرية، إلى جانب دعم قيادة الجبهة الداخلية وفرق الإنقاذ في حال تعرض المدن الإسرائيلية لهجمات صاروخية.

كما تشمل المهام تعزيز وحدات الاستخبارات العسكرية، وتأمين الحدود، وضبط الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحسبا لاتساع المواجهة وانخراط أطراف إقليمية حليفة لإيران فيها.

وفي قراءة لهذه التطورات، اعتبر المحلل السياسي مهنا شتيوي أن استدعاء المعفيين من الخدمة وتمديد "أمر 8" يكشفان عن مفارقة استراتيجية تواجهها إسرائيل، تتمثل في حاجتها المتزايدة إلى القوى البشرية للاستعداد لحرب محتملة مع إيران، مقابل التآكل المتواصل في قدرات قواتها النظامية والاحتياطية.

وأضاف شتيوي، وفق التقرير، أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تدرك أن المواجهة السابقة لم تحسم معادلة الردع مع إيران، وأن أي مواجهة جديدة قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة تتطلب موارد بشرية تفوق قدرات القوات النظامية وحدها.

وتعكس هذه الإجراءات، وفق التقرير، مساعي جيش الاحتلال لترميم النقص في صفوفه وإعادة تعبئة قواته، تحسبا لانهيار التهدئة مع إيران وتجدد المواجهة العسكرية على نطاق أوسع.

المصدر: إرم نيوز