رام الله – وطن للأنباء: حذرت صحيفة "هآرتس" العبرية من أن إخفاقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الداخلية وأزمته السياسية قد تدفعه إلى تجديد الحرب على إيران، واستخدام التهديد الإيراني ورقة للضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعرقلة جهود المعارضة لتشكيل ائتلاف بقيادة غادي آيزنكوت.

وقالت الصحيفة، في تحليل مطول، إن نتنياهو عاد إلى التلويح بالخطر الإيراني بعد تراجع رواية تزوير الأحزاب العربية للانتخابات، معتبرة أن التهديد الإيراني بات الذريعة التي يسعى من خلالها إلى التأثير في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضافت أن نتنياهو يواصل الترويج لاحتمال شن هجوم جديد على إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة أو بموافقتها، حتى في ظل حكومة انتقالية، بالتزامن مع مطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية بذريعة التهديد الأمني.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن انعدام الثقة بين قادة كتلة المعارضة يؤخر مفاوضات تشكيل الائتلاف، وقد يؤدي إلى إفشالها، فيما يواجه نتنياهو صعوبات داخلية تزيد، بحسب تقدير الصحيفة، من احتمالات لجوئه إلى تصعيد عسكري خارجي.

تحفظ عسكري على توقيت الهجوم

ولفتت "هآرتس" إلى أن رئيس الأركان إيال زامير يعارض التسرع في شن هجوم جديد على إيران، ويرى أن التهديد الإيراني حقيقي لكنه ليس وشيكا، وأن الأولوية ينبغي أن تكون لتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي وضمان وجود إجماع عام، إلى جانب التنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستند التحفظ العسكري، وفق الصحيفة، إلى توقعات برد إيراني قد يشمل هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لفترة زمنية غير معروفة، بما قد يوسع نطاق المواجهة ويزيد كلفتها.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن زامير لا يستبعد الحاجة إلى شن حملة عسكرية ثالثة ضد إيران مستقبلا، ما يعكس وجود تباين بشأن توقيت التحرك وشروطه، وليس بالضرورة بشأن مبدأ المواجهة.

هجوم جديد لا يزال مطروحا

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران لا يزال مطروحا، وكان من الممكن تنفيذه في وقت سابق، إلا أن تقلبات مواقف ترامب تدفع الجيش الأمريكي إلى إبقاء قواته في المنطقة بحالة استعداد مرتفعة تحسبا لصدور قرار مفاجئ بالهجوم.

وأشارت إلى أن هذه الاستعدادات تتزامن مع إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الخليج، والاهتمام بالزيارة التي أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل ودول عربية مطلة على الخليج.

واعتبرت الصحيفة أن تكرار الحديث عن جولات عسكرية ضد إيران يثير تساؤلات، خصوصا أن نتنياهو وترامب أعلنا في مناسبات سابقة تحقيق النصر وإزالة التهديد الإيراني، قبل أن يعود خيار التصعيد إلى الواجهة مجددا.