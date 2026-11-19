قلت لها ونحن نعبر باب الخليل، وقد أخذ المساء يمد ظلاله على حجارة المدينة العتيقة .. تعالي، اليوم لن نذهب إلى مكان جديد في هذه المدينة، بل سنذهب إلى حكاية قديمة لم نقرأ منها بعد سوى بعض الصفحات. سنمشي في حارة النصارى، تلك التي يظن بعض العابرين أنهم يعرفونها حين يرون كنيسة القيامة، أو يمرون بساحاتها وأزقتها، لكنهم لا يعرفون أن خلف كل باب فيها حكاية، وأن كل حجر يحمل ذاكرة، وأن المكان هنا ليس مجرد جغرافيا تتجاور فيها الكنائس والأديرة والبيوت، بل روح كاملة من أرواح هذه المدينة التي لا تشبه سواها.

نظرت إلي مبتسمة وقالت .. أليست هذه هي الحارة التي تقود إلى كنيسة القيامة؟

ابتسمت وقلت: نعم، لكنها ليست الطريق إلى كنيسة القيامة فحسب، إنها طريق إلى طبقات عميقة من التاريخ، وإلى ذاكرة مدينة لم تعرف يوما كيف تختصر نفسها في رواية واحدة. هنا تتجاور الأزمنة كما تتجاور البيوت، وتلتقي الحكايات كما تلتقي خطوات العابرين. هنا مر الحجاج والرهبان والتجار والرحالة، وعبر الناس من جهات الأرض المختلفة، يحملون صلواتهم ومخاوفهم وأحلامهم. بعضهم جاء ليؤدي صلاة، وبعضهم جاء بحثا عن خلاص، وبعضهم جاء مدفوعا بفضول لا يعرف له اسما، لكن هذه المدينة كانت تمنح كل واحد منهم شيئا من روحها، ثم تتركه يمضي وهو يحملها معه...

تأملتها وهي ترفع عينيها نحو واجهات البيوت القديمة، ثم قلت .. انظري جيدا إلى هذه الأزقة، لا تستعجلي السير فيها. فالمدينة لا تحب العابرين على عجل، ولا تمنح أسرارها لمن يكتفي بالتقاط الصور. هنا ينبغي أن تمشي ببطء، وأن تصغي إلى وقع خطواتك، وأن تتركي عينيك تتنقلان بين النوافذ والأبواب والأقواس الحجرية. فكم من حكاية نامت خلف نافذة، وكم من امرأة وقفت ذات صباح تراقب الشارع وهي تنتظر عودة ابنها، وكم من طفل ركض في هذا الزقاق قبل أن يكبر ويغادر، وكم من شيخ جلس على عتبة بيته يراقب المدينة وهي تبدل ثيابها ولا تبدل روحها.

ثم توقفت قليلا وأشرت إلى أحد الممرات وقلت.. أتدرين ما الذي يدهشني في هذه الحارة؟ أنها لا تبدو لي حيا منفصلا عن المدينة، ولا مساحة محصورة بين جدرانها، بل تبدو كأنها امتداد طبيعي لقلبها. لا تستطيعين أن تقولي هنا انتهت المدينة وبدأت حارة النصارى، فالأمر أشبه بأن تقولي للقلب إن هذه النبضة لا تنتمي إليه. إنها واحدة من أجمل تجليات هذه المدينة، بوجوهها وطقوسها وأجراسها وأبوابها وناسها، بكل ما تراكم فيها من حياة، وبكل ما حملته من وجع وفرح وانتظار.

اقتربنا من كنيسة القيامة، وكانت الساحة المحيطة بها تضج بحركة العابرين. هناك من يدخل صامتا، وهناك من يرفع هاتفه لالتقاط صورة، وهناك من يقف طويلا كأنه يحاول أن يستوعب ما يراه. أما هي فظلت تنظر إلى الواجهة، ثم التفتت إلي وقالت .. كيف يمكن لمكان واحد أن يحمل كل هذه القداسة، وكل هذا التاريخ، وكل هذا الحضور الإنساني؟ قلت لها .. ربما لأن هذه المدينة لم تكن يوما مدينة عادية، وربما لأن الأقدار أرادت لها أن تكون ملتقى لأسئلة الإنسان الكبرى. انظري إلى هذه الكنيسة، إنها ليست حجارة وأقواسا وقبابا فحسب، وليست مجرد معلم ديني يأتي إليه الناس من أقاصي الأرض. إنها ذاكرة إيمان، وموضع صلاة، وشاهد على حكاية تمتد قرونا طويلة... هنا تتقاطع ذاكرة السيد المسيح مع ذاكرة البشر، وهنا يأتي الناس من لغات وأجناس وألوان مختلفة، يحملون آلامهم الصغيرة والكبيرة، ويبحثون عن شيء لا تستطيع الكلمات دائما أن تشرحه...

ثم صمت قليلا، وأضفت .. أتخيل أحيانا أن هذه الحجارة تعرف أسماء الذين مروا من هنا أكثر مما تعرفها دفاتر التاريخ. كم من يد لمست جدرانها وهي ترتجف من الخشوع؟ وكم من عين أغمضت وهي تصلي؟ وكم من قلب جاء مثقلا بالحزن ثم خرج وهو يظن أنه ترك شيئا من ألمه في هذا المكان؟ هنا لا تكون الصلاة مجرد كلمات تتلى، بل محاولة إنسانية قديمة للتصالح مع الوجود، مع الخوف، مع الموت، ومع ذلك الأمل العنيد الذي يجعل الإنسان يواصل الحياة رغم كل ما ينكسر داخله...

نظرت إلي وقالت .. وهل تشعر بهذا كله كلما جئت إلى هنا؟ ضحكت وقلت .. أشعر بأكثر من ذلك. أحيانا أظن أن هذه المدينة لا تسمح لأحد بأن يدخلها مرتين بالطريقة نفسها. ففي كل مرة أراها بعين مختلفة، وفي كل مرة أكتشف أنني تركت خلفي شيئا لم أره، أو أن شيئا كان ينتظرني في زاوية لم ألتفت إليها من قبل. وربما لهذا لا تنتهي حكايتها، لأنها ليست حكاية مكان، بل حكاية الإنسان وهو يحاول أن يفهم معنى البقاء والمحبة والذاكرة.

واصلنا السير، وكانت الأزقة تضيق وتتسع، وتتشابك فوق رؤوسنا الأقواس والشرفات، فيما كانت أصوات الناس تأتي من بعيد قريبة وحميمة. مررنا أمام أبواب قديمة، وتوقفنا عند واجهات دكاكين صغيرة، وراحت عيناها تتبعان التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها سائح عابر. قلت لها .. هنا لا تبحثي عن التاريخ في الكتب وحدها. انظري إلى البيوت التي ما زالت مأهولة، وإلى النساء اللواتي يفتحن نوافذهن في الصباح، وإلى الأطفال الذين يملؤون الأزقة ضحكا، وإلى الرجال الذين يتبادلون التحية عند الأبواب. هؤلاء هم التاريخ أيضا. ليس التاريخ فقط ما فعله الملوك والقادة والجيوش، بل ما فعله الناس العاديون كي يبقوا هنا، كي يحافظوا على بيوتهم، وعلى أسماء أحيائهم، وعلى تفاصيل حياتهم الصغيرة... أتدرين؟ إنني أحب هذه البيوت لأنها لا تتصنع شيئا. بعضها متعب، وبعضها يحتاج إلى ترميم، وبعضها يحمل على جدرانه آثار قرون طويلة، لكنها جميعا تبدو لي كأنها تقول شيئا واحدا .. ما زلنا هنا، وما زالت لنا حكاية. لا شيء أكثر صدقا من بيت يفتح بابه كل صباح رغم ما يحيط به من قلق، ولا شيء أكثر نبلا من عائلة تواصل حياتها في مكان تعرف أن بقاءها فيه ليس أمرا سهلا. هنا يصبح إعداد فنجان القهوة، وفتح الدكان، وتعليق الغسيل على الشرفة، وإرسال الأطفال إلى مدارسهم، أفعالا تتجاوز تفاصيل الحياة اليومية لتصبح إعلانا صامتا عن حق الإنسان في بيته ومدينته...ثم أشرت إلى أحد الأديرة وقلت .. انظري إلى هذه الجدران، كم من أجيال عاشت خلفها، وكم من رهبان مروا في ممراتها، وكم من صلوات ارتفعت في صمتها. لكن ما يستوقفني أكثر من جدران الأديرة وكنائسها هو أولئك الناس الذين عاشوا هنا جيلا بعد جيل، أولئك الذين حملوا مفاتيح بيوتهم، وحافظوا على تقاليدهم، وتوارثوا حكايات المكان كما يتوارث الأبناء أسماء آبائهم. إن سكان هذه الحارة ليسوا مجرد مقيمين في جوار القبر المقدس، إنهم أشبه بحراسه الذين ظلوا على عتباته منذ قرون، يحرسون ذاكرته ويحملون أسراره، ويصونون ما تراكم حوله من حكايات وإيمان وطقوس. كأنهم جزء من ذاكرة المكان، وكأن المكان بدوره صار جزءا من ذاكرتهم. بعضهم لا يعرف تاريخا آخر غير هذا التاريخ، ولا بيتا آخر غير هذه البيوت، ولا سماء أخرى غير هذه السماء التي اعتادت أن تصغي إلى أجراس الكنائس وصلوات العابرين.

قالت وهي تتأمل المكان .. كم هو غريب أن تجتمع كل هذه اللغات والصلوات في مساحة صغيرة كهذه... قلت .. ليست الغرابة في اجتماعها، بل في قدرتها على البقاء معا رغم كل ما مر على المدينة من حروب وصراعات. هذه المدينة ليست بلون واحد، ولا بصوت واحد، ولا بذاكرة واحدة. إنها فسيفساء إنسانية وروحية، وإذا نزعت منها قطعة واحدة اختل المشهد كله. لهذا لا يمكن أن نفهم حارة النصارى خارج نسيج المدينة، ولا يمكن أن نفهم المدينة إذا فصلنا هذه الحارة عنها...أجراس الكنائس ليست صوتا غريبا عن المكان، كما أن مآذنه ليست صوتا طارئا عليه. كلاهما ينتمي إلى سمائه، وإلى يوميات أهله، وإلى تلك الموسيقى القديمة التي صنعت خصوصيته.

واصلنا جولتنا حتى بلغنا ناحية ساحة الحكايات القديمة ، حيث تتداخل الممرات والساحات الصغيرة، وتبدو الحركة أكثر حميمية. كان الناس يعبرون في اتجاهات مختلفة، وتختلط أصواتهم بوقع الخطوات، فيما كانت واجهات المحال تعرض أشياء صغيرة تحمل شيئا من ذاكرة المكان. توقفت عند أحد الدكاكين، وتأملت ما فيه من تحف وتذكارات، ثم قلت لها: هنا أيضا تختبئ حكايات كثيرة. فهذه الأزقة لم تكن يوما مجرد ممرات بين الكنائس والبيوت، بل كانت طرقا للحياة والتجارة واللقاء. مر منها التجار والحجاج وأصحاب الحرف، وتبدلت الوجوه والملابس واللغات، لكن المكان ظل يحتفظ بإيقاعه الخاص...

ثم ضحكت وقلت.. والآن دعينا من كل هذا التاريخ قليلا، فقد آن الأوان أن نبحث عن مكان نجلس فيه. لا أريد لهذه الجولة أن تتحول إلى درس في التاريخ، فهذه المدينة لا تحب الدروس بقدر ما تحب الحياة... وجدنا مقهى قديما، أو ما يشبه الحانة الصغيرة التي ألفت أن تحتفظ بشيء من ملامح الزمن القديم. جلسنا في زاوية قريبة من النافذة، وطلبت كأسا من النبيذ، فيما اختارت هي قهوتها. كان المكان دافئا على نحو غريب، جدرانه تحمل صورا قديمة، وطاولاته تبدو كأنها سمعت من الحكايات أكثر مما يستطيع إنسان أن يروي. قلت لها وأنا أدير الكأس بين أصابعي .. أتعلمين؟ أحب هذه الأمكنة لأنها لا تطلب منك أن تكون شخصا آخر. تدخل إليها كما أنت، تحمل تعبك وأسئلتك وذكرياتك، فتمنحك مقعدا وشيئا من الصمت، وربما كأس نبيذ أو فنجان قهوة، ثم تتركك تصالح نفسك قليلا... ابتسمت وقالت .. وهل لكل حانة في هذه المدينة حكاية؟ .. قلت .. لكل زاوية فيها حكاية، حتى تلك التي لا نلتفت إليها. هذه الحانات والمقاهي ليست مجرد أماكن للجلوس والشرب، إنها جزء من الحياة التي تشبث بها الناس هنا. فيها جلس الأصدقاء، وتبادل العشاق أحاديثهم، وناقش الرجال أحوال الدنيا، واستعاد المسافرون ذكرياتهم، وربما كتب أحدهم رسالة لم يجرؤ على إرسالها. هنا لا تكون المدينة كلها صلاة وصمتا ووقارا، بل تكون ضحكا وموسيقى ولقاء وخصاما ومصالحة. فهي لا تعيش في الكنائس وحدها، ولا في المساجد وحدها، ولا في الكتب والصور، إنها تعيش أيضا في المقاهي والحانات، وفي ضجيج الأسواق، وفي رائحة الطعام، وفي تفاصيل الناس الذين يصرون على أن تكون لهم حياة كاملة...

رفعت فنجانها وقالت .. يبدو أنك تحب هذه المدينة في تفاصيلها الصغيرة أكثر مما تحبها في صورتها الكبيرة...

قلت .. ربما لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الصورة الكبيرة. ماذا يبقى من مدينة إذا أغلقت مقاهيها، وغادر أهلها بيوتهم، وصمتت أسواقها، وتحولت أزقتها إلى ممرات للسياح؟ ماذا يبقى منها إذا لم يعد فيها من يفتح نافذته صباحا، أو يخرج إلى عمله، أو يلتقي صديقه عند زاوية اعتاد الوقوف فيها منذ سنوات؟ إن المدينة لا يحفظها التاريخ وحده، بل يحفظها أهلها، ويحفظها الذين يزرعون فيها يومياتهم، ويمنحون حجارتها معنى الحياة. ثم سكت قليلا، ونظرت من النافذة إلى المارة، وقلت .. أتدرين ما الذي يؤلمني في هذه الحارة؟ ليس فقط ما تراه العين من ضيق المكان، ولا ما يواجهه أهلها من ضغوط ومخاوف، بل ذلك القلق الذي صار جزءا من حياة الناس. هناك عائلات تحمل ذاكرة أجيال، وتخشى أن يأتي يوم تجد فيه نفسها مضطرة إلى الرحيل. هناك بيوت لا تعرف إن كانت ستظل قادرة على استقبال أبنائها وأحفادها، وهناك متاجر صغيرة تقاوم كي تبقى أبوابها مفتوحة، وهناك أناس لا يطلبون أكثر من حقهم الطبيعي في العيش بسلام، في بيوتهم، وبين جيرانهم، وفي المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا فيها.

أخذت رشفة من النبيذ، ثم تابعت: إن محاولات إفراغ هذه المدينة من ناسها لا تستهدف حجارتها وحدها، بل تستهدف ذاكرتها وتنوعها وروحها. فحين يرحل إنسان عن بيته، لا يغادر وحده، بل يأخذ معه جزءا من الحكاية. وحين تغلق عائلة باب منزلها للمرة الأخيرة، لا يخسر المكان ساكنا فحسب، بل يخسر صوتا كان يملأ زقاقا، ورائحة طعام كانت تعبر نافذة، ووجوها اعتادت أن تتبادل التحية كل صباح. لهذا فإن بقاء الناس هنا ليس تفصيلا عابرا، بل هو بقاء المدينة نفسها. إنها معركة الحياة اليومية، معركة أن يبقى البيت بيتا، وأن يظل الدكان مفتوحا، وأن يستمر الطفل في اللعب في الزقاق الذي لعب فيه أبوه وجده.

نظرت إلي بعينين فيهما شيء من الحزن وقالت .. وهل يستطيع الناس أن يصمدوا أمام كل ذلك؟.. قلت .. لا أريد أن أجيبك بكلمات كبيرة. الناس هنا لا يعيشون الأساطير، بل يعيشون تفاصيل قاسية، ولهم مخاوفهم وتعبهم وحاجاتهم وأحلامهم. لكنني أعرف أن في هذه المدينة قوة لا يمكن قياسها بما تملكه من سلاح أو مال. إنها قوة الارتباط بالمكان، تلك العلاقة التي تجعل الإنسان يرى في بيته أكثر من جدران، وفي زقاقه أكثر من طريق، وفي نافذته أكثر من فتحة تطل على الشارع. إنها علاقة لا تحتاج دائما إلى تفسير، ولا يمكن انتزاعها بسهولة. قد يضيق الطريق، وقد تثقل الأيام، وقد تتبدل الوجوه، لكن هناك شيئا في روح المكان يظل ينادي أبناءه، ويذكرهم بأن لهم هنا جذورا لا تشبه أي جذور أخرى.

ثم أمسكت يدها وقلت .. أريدك أن تتذكري شيئا. حين نتحدث عن حارة النصارى، لا نتحدث عن جماعة معزولة عن بقية المدينة، ولا عن حكاية دينية منفصلة عن الحكايات الأخرى. نحن نتحدث عن جزء من نسيجها، وعن اصل الحكاية والمدينة .. عن أهلها الذين عاشوا فيها جيلا بعد جيل، وعن بيوت وأسواق وكنائس وأديرة ومقاه، وعن حياة تشكلت عبر قرون من التفاعل والجوار والمشاركة. إن المسيحي المقدسي ليس غريبا عن هذه المدينة، كما أن المسلم المقدسي ليس غريبا عن حارة النصارى. هذه المدينة لم تصنعها الجدران الفاصلة، بل صنعها الناس الذين عرفوا كيف يتجاورون، وكيف يختلفون، وكيف يلتقون عند خبز الصباح وأبواب البيوت ومواسم الأعياد.

قالت بهدوء .. لهذا أشعر أنني لا أزور حارة جديدة، بل أتعرف إلى وجه آخر للمدينة التي أحببتها...

ابتسمت وقلت .. بل تتعرفين إلى وجهها الذي كان معك منذ البداية، لكنك لم تريه بعد. فهذه المدينة ليست وجها واحدا. إنها امرأة لها وجوه كثيرة، وكل وجه منها يكشف عن سر جديد. قد ترينها في قبة، أو في مئذنة، أو في جرس كنيسة، أو في يد بائع يمد إليك كيس الكعك الساخن، أو في عجوز تجلس أمام باب بيتها، أو في طفل يركض خلف كرة صغيرة في زقاق ضيق. وقد ترينها في عيني راهب عابر، أو في ابتسامة امرأة تفتح نافذتها، أو في رجل يخرج من المقهى وقد أنهى فنجان قهوته وبدأ يومه. كل هؤلاء هم هذه المدينة، وكل هذه التفاصيل هي التي تجعلها أكبر من أن تختصرها صورة أو رواية أو نشيد.

كان الليل قد بدأ يهبط على الحارة، وراحت الأضواء الصغيرة تظهر في النوافذ، فيما أخذت الأصوات تخفت شيئا فشيئا. ومن بعيد وصلنا صوت جرس كنيسة، ثم تداخل معه صوت الأذان، فالتفتت إلي وابتسمت. قلت لها .. أسمعت؟ هذه هي المدينة التي أحبها. لا تسألي الأصوات عن هويتها قبل أن تسمحي لها بالوصول إلى قلبك. هنا لا ينبغي للجرس أن يخاف من الأذان، ولا للأذان أن يخاف من الجرس. كلاهما جزء من ذاكرة المكان، وكلاهما يحمل دعاء الإنسان إلى السماء، وإن اختلفت الكلمات والطقوس والطرق.

ثم أضفت وأنا أنظر إلى الأزقة التي أخذ الظلام يحتضنها .. أتخيل أن حجارة هذه الحارة تحفظ في أعماقها كل تلك الأصوات. تحفظ أجراس الأعياد، وصلوات الرهبان، وخطوات الحجاج، وضحكات الأطفال، ونداءات الباعة، وأحاديث العائلات في المساءات الطويلة. وربما لهذا لا تستطيع هذه المدينة أن تصمت تماما. حتى في أكثر لياليها حزنا، ثمة صوت يخرج من مكان ما، ليقول إن الحياة لم تغادر بعد، وإن المكان ما زال قادرا على أن يحكي. نظرت إليها فوجدتها تراقب الوجوه المارة، وقد بدا عليها شيء من التأمل. سألتها .. بماذا تفكرين؟

قالت .. أفكر في أنني جئت لأرى مكانا، فإذا بي أرى حياة كاملة. لم أكن أعرف أن خلف هذه الأزقة كل هذا القدر من الحكايات، ولم أكن أعرف أن المكان يستطيع أن يكون قريبا إلى هذا الحد من القلب...

ابتسمت وقلت .. وهل تعتقدين أن الحكاية انتهت؟ لم نر بعد كل شيء. هناك أبواب لم ندخلها، وأزقة لم نعبرها، ووجوه لم نلتق بها، وحكايات لا تزال تنتظر من يصغي إليها. هذه الحارة لا تمنحك نفسها في زيارة واحدة، كما أن المدينة كلها لا تفعل. إنها مدينة تحتاج إلى العمر كله، وربما لا يكفي العمر.

ثم نهضنا وغادرنا المقهى. كانت الأزقة قد اكتست بلون المساء، والبيوت القديمة تبدو كأنها تقترب من بعضها لتتبادل أسرار الليل... مشينا ببطء، ولم أشأ أن أفسد الصمت بكلمات كثيرة. كنت أراقبها وهي تلتفت إلى النوافذ والأبواب، وتلقي نظرات طويلة على الحجارة التي مررنا بها، كأنها تريد أن تحفظها في ذاكرتها قبل أن نغادر...

وقبل أن نبلغ طرف الحارة، توقفت والتفتت إلي وقالت .. أتعرف؟ أشعر أنني تركت شيئا مني هنا...

قلت لها .. هذا ما تفعله هذه المدينة بمن يقع في حبها. تأخذ منك شيئا صغيرا، لا لتحتفظ به لنفسها، بل لتمنحك في المقابل ذاكرة لا تستطيع مغادرتها. وقد تبتعدين عنها، وتسافرين إلى مدن بعيدة، وتعيشين بين وجوه وأمكنة جديدة، لكنك ستجدين نفسك ذات مساء تبحثين عن نافذة تشبه نوافذها، أو زقاق يشبه أزقتها، أو جرس يعيد إليك ذلك المساء الذي مشينا فيه معا.

ثم نظرت إلى الخلف، إلى الحارة التي أخذت أضواؤها تتناثر بين العتمة، وقلت .. انظري إليها جيدا. لا تنظري إليها بوصفها حارة النصارى فقط، بل بوصفها قطعة من قلب هذه المدينة. هنا لا تزال المدينة تكتب حكايتها بلغات متعددة، وتحتفظ بصلوات أبنائها، وتفتح نوافذها للحياة، رغم كل ما يحيط بها من حصار وقلق ومحاولات تغيير وجهها. هنا لا يزال ثمة من يزرع وردة، ومن يفتح بابا، ومن يشعل ضوءا، ومن ينتظر عودة ابن أو حفيد، ومن يحلم بأن يكبر أطفاله في الأزقة نفسها التي كبر فيها هو...

وأتعلمين ما الذي أتمناه؟ أن يأتي يوم لا يخاف فيه أحد على بيته، ولا يضطر فيه إنسان إلى مغادرة مدينته، ولا تصبح الذاكرة عبئا على أصحابها. أن تبقى هذه الحارة كما عرفتها الأجيال، عامرة بأهلها، مفتوحة على الحياة، وأن تظل أجراس كنائسها تروي حكاياتها، وأن تظل هذه المدينة مكانا يتسع للجميع، لا مدينة يضيق فيها المكان بأبنائه.

أمسكت يدها، وواصلنا السير نحو قلب المدينة. كانت المدينة أمامنا وخلفنا، وكانت الحارة تختفي شيئا فشيئا في عتمة المساء، لكنني كنت أعرف أننا لم نغادرها حقا. فبعض الأمكنة لا تنتهي عند آخر زقاق فيها، وبعض الحكايات لا تغلق أبوابها حين نبتعد عنها.

قلت لها أخيرا .. أتذكرين ما قلته لك في ليلتنا الأولى؟ إن هذه المدينة لا تروى، بل تعاش. واليوم أضيف إلى تلك العبارة شيئا آخر .. إنك لا تعرفينها من بوابة واحدة، ولا من حكاية واحدة، ولا من وجه واحد. عليك أن تمشي في أحيائها، وأن تصغي إلى حجارتها، وأن تحبي ناسها، وأن تري في اختلافهم جمالا لا تهديدا، وفي تنوعهم غنى لا انقساما. فهذه المدينة لا تكتمل إلا بكل وجوهها، ولا تكون المدينة التي نحبها إذا غاب عنها جزء من روحها...

ابتسمت، ونظرت إلى الأضواء البعيدة، ثم قالت .. ومتى نعود؟

ضحكت وقلت .. قريبا... فما زال في هذه المدينة ما لم نحكه، وما زالت في قلبها حارات تنتظر أن نمشي إليها، وما زالت هذه المدينة العجيبة تخبئ لنا في كل مرة وجها جديدا من وجوه عشقها.