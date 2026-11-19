رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن خلاف داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن توقيت شن هجوم عسكري جديد على إيران، في ظل إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التحرك سريعا خشية تحصين طهران منشآتها النووية في أعماق الأرض، مقابل تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من تنفيذ عملية عسكرية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، وما قد تجره من حرب استنزاف طويلة ومكلفة.

ويتزامن الخلاف مع مفاوضات تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، وسط مخاوف لدى قادة معسكر التغيير من أن يؤدي تصعيد عسكري مع إيران إلى تغيير الأجندة السياسية وتعطيل جهود تشكيل الحكومة، أو منح نتنياهو فرصة لإرباك مسار انتقال السلطة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير للكاتب بن كسبيت، عن مصادر مطلعة أن نتنياهو يرى أن المرحلة الحالية قد تمثل فرصة محدودة لضرب المنشآت النووية الإيرانية قبل أن تنقلها طهران إلى مواقع أكثر عمقا وتحصينا، بما يجعل استهدافها مستقبلا أكثر صعوبة، حتى باستخدام أحدث الأسلحة الأمريكية.

في المقابل، لا ترى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، رغم مشاركتها نتنياهو المخاوف بشأن تعزيز التحصينات النووية الإيرانية، ضرورة عملياتية عاجلة لشن هجوم جديد في الوقت الراهن، محذرة من مخاطر التحرك دون تنسيق مسبق مع واشنطن.

وقالت مصادر أمنية، بحسب الصحيفة، إن الخلاف لا يتعلق بوجود تهديد إيراني أو ضرورة منعه من تعزيز برنامجه النووي، وإنما بتوقيت التحرك ومدى إلحاحه، مشيرة إلى أن انتقال المنشآت إلى مواقع أكثر تحصينا ليس تطورا متوقعا خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية لا تشير إلى أن إيران تتجه قريبا لإجراء تجربة نووية وإعلان نفسها دولة نووية، كما لا تعتبر تحويل اليورانيوم المخصب إلى أسلحة تهديدا مباشرا في المرحلة الحالية، فيما ينصب القلق الأساسي على احتمال فقدان القدرة العسكرية مستقبلا على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

مخاوف من استغلال الحرب لتعطيل حكومة آيزنكوت

وفي الجانب السياسي، أثار احتمال شن هجوم جديد على إيران نقاشات داخل اجتماع قادة كتلة التغيير، الأربعاء، الذي تناول إلى جانب مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، التطورات الأمنية واحتمالات التصعيد مع طهران وتداعياتها على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت "معاريف" إلى أن قادة المعسكر يخشون أن يؤدي اندلاع مواجهة عسكرية إلى تغيير أولويات الرأي العام والأجندة السياسية، بما يعرقل مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في معسكر آيزنكوت خشيتها من أن يفتعل نتنياهو أزمة مع إيران بهدف تعطيل عملية تغيير الحكومة، مؤكدة أن ذلك يندرج في إطار مخاوف وتقديرات سياسية، وليس دافعا مؤكدا لدى نتنياهو.

وخلال الاجتماع، أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، مؤكدا أنه لن يشارك في أي حكومة برئاسة نتنياهو، سواء بصيغة التناوب أو غيرها، فيما لم يعلن بقية قادة الكتلة موقفا واضحا من خيار حكومة الأقلية المدعومة من الأحزاب العربية.

الموساد يتحرك لحشد دعم أمريكي وإقليمي

وفي سياق التحركات الإسرائيلية للدفع نحو هجوم جديد، ذكرت "معاريف" أن رئيس الموساد رومان غوفمان سعى إلى حشد دعم أمريكي وإقليمي لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، وعاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من زيارة إلى واشنطن رافقه خلالها رون ديرمر، المقرب من نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق.

وبحسب مصادر تحدثت إلى موقع "المونيتور"، لم تحقق التحركات الإسرائيلية حتى الآن النتائج المرجوة، إذ لم يتمكن غوفمان، رغم زياراته واشنطن وعواصم أخرى في المنطقة ومحاولاته إقناع مسؤولين بضرورة التحرك العاجل، من تأمين الدعم الكافي لشن هجوم جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يدفع باتجاه التحرك أيضا في ظل عدم اليقين بشأن توجهات الإدارة الأمريكية مستقبلا، واحتمال وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض خلال عامين يتبنى سياسة مختلفة تجاه إيران.

وفي المقابل، لا يزال موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن هجوم جديد غير محسوم، ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن واشنطن لم تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة بشأن ما تريده فعليا، رغم انتهاء انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن ترامب لا يزال مترددا بشأن خطوته المقبلة.

كما نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى تقديره أن واشنطن، حتى لو اقتنعت بضرورة التعامل العاجل مع التهديد الإيراني، قد تجد صعوبة في الموافقة على هجوم جديد قبل تشكيل حكومة إسرائيلية.

إيران تعيد بناء ترسانتها الصاروخية

وفي موازاة الخلافات بشأن توقيت الهجوم، تتابع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية جهود إيران لاستعادة قدراتها العسكرية والنووية، إذ نقلت الصحيفة عن تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أن طهران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ.

لكن التقرير أشار إلى أن التقديرات بشأن حجم الترسانة الصاروخية الإيرانية وقدرات الإنتاج لا تزال محاطة بحالة من عدم اليقين.

ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي تحدث إلى "المونيتور" أن آيزنكوت يشارك التقييم القائل إن إيران تعمل على استعادة برنامجها النووي ومنظومتها الصاروخية، إلا أن الخلاف داخل إسرائيل يتمحور حول ما إذا كانت هذه التطورات تستدعي هجوما عسكريا فوريا، في مرحلة سياسية حساسة تشهد مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد رفض في وقت سابق تقارير تحدثت عن خلافات بين المستوى السياسي ورئيس الأركان بشأن الملف الإيراني، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بهذا الملف تُتخذ بالتعاون بين المستويات المختلفة.