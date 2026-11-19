الجيش الإسرائيلي يواجه تآكلاً في القوى البشرية والمعدات بعد ثلاث سنوات من الحرب، بينما تواصل إيران التسلح والاستعداد لجولة أخرى. وفي المقابل، يتزايد القلق من أن تفاقم المعركة المقبلة الأزمة العسكرية في إسرائيل.

رام الله – وطن للأنباء: حذّر المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية أفي أشكنازي من تفاقم أزمة القوى البشرية والمعدات في الجيش الإسرائيلي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب على عدة جبهات، مشيرا إلى أن الجيش يواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على جاهزيته العملياتية، في وقت تتصاعد فيه الاستعدادات لاحتمال جولة عسكرية جديدة مع إيران.

وقال أشكنازي، في مقال نشره الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يعاني تآكلا في قواته النظامية والاحتياط ومعداته العسكرية، إلى جانب أزمة مالية تحد من قدرته على مواصلة العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها، محذرا من أن خوض مواجهة جديدة مع إيران قد يفاقم هذه الأزمات ويضع المؤسسة العسكرية أمام استحقاقات يصعب التعامل معها.

وتزامنت هذه التحذيرات مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل، الأربعاء، حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وكبار المسؤولين العسكريين، في إطار التنسيق العسكري بين الجانبين تحسبا لاحتمال اندلاع جولة ثالثة من المواجهة مع إيران.

وفي تقييمه لمسار المواجهة، اعتبر أشكنازي أن إيران خرجت المستفيد الأكبر من المعركتين السابقتين، وأن الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية لا تتيح حسم مصير النظام الإيراني أو تدمير البرنامج النووي المدفون في أعماق الأرض، وإن كان بإمكانها إلحاق أضرار به وتعطيل أنشطته وإبطاء تقدمه.

وأضاف أن طهران نجحت في توظيف أوراق الضغط، وفي مقدمتها مضيق هرمز وأسعار الوقود، للتأثير في الحسابات الأمريكية، معتبرا أن الرهان على جولة عسكرية إضافية باعتبارها وسيلة لحسم المواجهة لا يستند إلى نتائج مضمونة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، رغم استعداده العسكري الظاهري، يواجه انتشارا واسعا للقوات على مختلف الجبهات، إذ تنتشر منظومات الدفاع الجوي في أنحاء البلاد، فيما يتمركز نحو ثلاث فرق عسكرية في الشمال، وتعمل خمسة ألوية في عمق جنوب لبنان، إلى جانب خمسة ألوية في قطاع غزة تضم آلاف المقاتلين.

ويضاف إلى ذلك، وفق أشكنازي، الاضطرار إلى زيادة القوات في الضفة الغربية، بعدما أقامت حكومة اليمين عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع، ما دفع الجيش إلى مضاعفة قواته، بل وتثليثها في بعض المناطق، رغم النقص في أعداد الجنود المتاحة.

أزمة الاحتياط وتآكل القوات النظامية

وفي سياق متصل، كشف أشكنازي أن هيئة الأركان العامة عقدت هذا الأسبوع نقاشا بشأن خطة تشغيل الجيش لعام 2027، التي تحدد حجم القوات وتوزيع الوحدات بين المهام العملياتية والتدريبات والانتشار على الحدود، وسط إدراك متأخر لحجم الأزمة المالية والعسكرية التي تواجه المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الأزمة تشمل صعوبة تمويل استدعاء قوات الاحتياط لجولات إضافية، وتراجع قدرة القوات النظامية على مواصلة القتال، فضلا عن تآكل المعدات العسكرية، بما فيها الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات والمروحيات والسفن الحربية.

ولفت إلى أن أعداد جنود الاحتياط الذين يستجيبون فعليا للاستدعاءات أقل بكثير من الأرقام المعلنة، وأن وحدات عديدة باتت تستدعي أعدادا أكبر من الجنود لتعويض النقص، فيما يقضي بعضهم ثلث وقتهم في الخدمة العسكرية والثلثين الآخرين في منازلهم.

وحذّر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار استنزاف قوات الاحتياط، مشيرا إلى تضرر المسارات الأكاديمية للطلاب الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وتزايد الصعوبات التي تواجه أصحاب العمل في إدارة مواردهم البشرية، فضلا عن توقع نقص مستقبلي في الأطباء والعاملين في قطاع التكنولوجيا نتيجة تعثر استكمال دراستهم بسبب فترات الخدمة الطويلة.

كما أشار إلى تراجع مستوى تدريب وحدات الجيش النظامي بفعل استمرار انتشارها في ساحات القتال، وإلى تنامي حالة الإنهاك بين الجنود، لافتا إلى أن بعض المقاتلين باتوا يشترون تذاكر سفر باتجاه واحد قبل تسريحهم، بتشجيع وتمويل من عائلاتهم، التي تفضل مغادرتهم البلاد على عودتهم إلى ساحات القتال.

نقص قطع الغيار وتعطل المدرعات

وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية، قال أشكنازي إن سنوات القتال أدت إلى تآكل الطائرات والمروحيات والدبابات وناقلات الجنود والسفن الحربية، مشيرا إلى أن بعض الكتائب التي شاركت في المناورة البرية في لبنان اضطرت إلى التحرك سيرا على الأقدام بسبب تعطل ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر"، وعدم قدرة الجيش على توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، إلى جانب القيود المفروضة على توريد هذه القطع.

وأضاف أن الجيش بات مضطرا إلى تقليص حجم قواته في مختلف ساحات العمليات، مع الإبقاء على المهام الأمنية والعسكرية المطلوبة، وهو ما يعني تحميل القوات الموجودة مزيدا من الأعباء والمهام.

واعتبر أن تداعيات سوء إدارة ملف الاحتياط والقوات النظامية خلال السنوات الثلاث الماضية لن تقتصر على المؤسسة العسكرية، بل ستمتد خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة إلى الاقتصاد وسوق العمل ومستويات التوظيف.

ترقب مواجهة جديدة مع إيران

وفي ختام مقاله، حذّر أشكنازي من احتمال أن تحمل الأيام المقبلة تطورات عسكرية دراماتيكية، في ظل ما وصفه بتصاعد مؤشرات الحرب، مشيرا إلى أن إيران تعمل، بحسب تقديره، على دفع الولايات المتحدة إلى الانخراط في مواجهة جديدة.

وربط الكاتب تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ قرار بشأن التحرك العسكري بالقمة التي تجمعه اليوم الخميس بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، معتبرا أن انتهاء القمة قد يفتح أمام واشنطن نافذة زمنية تمتد نحو شهر لبدء مواجهة عسكرية مع إيران وإنهائها.