-كاتس: لن ننسحب من مواقع انتشار قواتنا في غزة ولبنان وسوريا قبل تحقيق شروطنا

-تهديد بتوسيع التوغلات البرية واحتلال أراضٍ إضافية حال تجدد المواجهات

-تل أبيب تتمسك بإبقاء قواتها في ما تسميه "مناطق أمنية" دون جدول زمني للانسحاب

-كاتس يربط الانسحاب من الجبهات الثلاث بنزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة التهديدات من سوريا

وطن للأنباء: هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، باحتلال مناطق إضافية في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وإجلاء السكان من المناطق المستهدفة، في حال تجدد المواجهات على أي من هذه الجبهات، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب من مواقع انتشار قواتها الحالية قبل تحقيق شروطها العسكرية والأمنية.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تصفها بـ"الأمنية" في قطاع غزة ولبنان وسوريا، ولن تعيد انتشار قواتها فيها، قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، ونزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإزالة ما وصفها بالتهديدات القادمة من سوريا.

وأضاف أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على استمرار سيطرة الجيش على ما تسميه "المناطق الأمنية" في الجبهات الثلاث، وتنفيذ عمليات عسكرية قال إنها تهدف إلى حماية البلدات الإسرائيلية في الشمال والجنوب.

وفي تهديد بتوسيع العمليات العسكرية، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي مستعد، في حال اشتعال الجبهات، لتنفيذ توغلات برية واحتلال أراضٍ إضافية، بالتزامن مع إجلاء السكان من المناطق المستهدفة وتدمير البنى التحتية التي تصنفها إسرائيل على أنها تابعة لتنظيمات مسلحة.

وأشار إلى أن الأراضي التي قد يسيطر عليها الجيش خلال أي تصعيد جديد ستُضم إلى ما وصفها بـ"المناطق الأمنية الدائمة" في شمال إسرائيل وجنوبها.

وأكد كاتس أن حكومته تعهدت بحماية السكان الإسرائيليين، مشدداً على أن الجيش سيواصل تنفيذ سياستها العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تواصل فيه إسرائيل ربط انسحاب قواتها من المناطق التي تحتلها في غزة ولبنان وسوريا بتحقيق شروط تتعلق بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية واللبنانية، وإزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية على حدودها، بما يشير إلى تمسكها بإبقاء وجودها العسكري في تلك المناطق دون تحديد جدول زمني للانسحاب.