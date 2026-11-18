وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ جزءاً كبيراً من شبكة الأنفاق في قطاع غزة نجا من عمليات التدمير التي نفذها "الجيش" الإسرائيلي، مؤكدة أنّ حركة حماس لا تزال تمتلك القدرة على إعادة تأهيل هذه الأنفاق.

ونقلت الصحيفة عن عميحاي ميتلمان، المتخصص في هندسة المنشآت تحت الأرض في جامعة "أريئيل"، قوله إنّه "لا توجد حلول سحرية لتدمير الأنفاق"، وإنّ معظمها في قطاع غزة ولبنان وإيران نجت من محاولات تدميرها.

وأوضح ميتلمان أنّ التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنّ الطول الإجمالي لشبكة الأنفاق في غزة، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تراوح بين 500 وألف كيلومتر، مشيراً إلى أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تدرك حجم الشبكة وتشعبها إلا بعد بدء الحرب.

وأضاف أنّ الأنفاق في القطاع تختلف من حيث العمق والحجم، إذ يقع بعضها على عمق نحو 10 أمتار، فيما يصل عمق بعضها الآخر إلى ما بين 30 و40 متراً، وتضم ممرات ضيقة وأخرى واسعة استُخدمت غرفاً للقيادة.

فشل الإغراق والتفجيرات في تدمير الأنفاق

واعترف ميتلمان بفشل محاولات "الجيش" الإسرائيلي لتدمير أنفاق غزة باستخدام المياه، إذ حالت الأبواب المقاومة للانفجارات دون وصول المياه إلى أجزاء من الشبكة، فيما ظهرت كميات منها على سطح الأرض بدلاً من تحقيق النتائج المتوقعة.

وأشار إلى أنّ استخدام كميات كبيرة من المتفجرات لم ينجح أيضاً في تدمير الأنفاق بالكامل، لأنّ طاقة الانفجارات انتقلت عبر الممرات وخرجت من الفتحات والآبار، ما تسبب بانهيارات موضعية يمكن إصلاحها.

وقال إنّ ضخ الخرسانة داخل الأنفاق يُعدّ أكثر فعالية في إغلاقها، لكنه يتطلب تكاليف باهظة، مقدّراً أنّ إغلاق شبكة بطول ألف كيلومتر وعرض مترين يحتاج إلى نحو مليوني متر مكعب من الخرسانة، بتكلفة أولية تبلغ نحو مليار شيكل، من دون احتساب النقل والتنفيذ.

ورأى ميتلمان أنّ طبيعة التربة الرملية والصخور اللينة في قطاع غزة، إلى جانب محدودية الأضرار الناتجة عن التفجيرات، تتيح لحماس إعادة تأهيل أجزاء واسعة من شبكة الأنفاق التي لم تُدمّر بالكامل.

أنفاق حزب الله وإيران أكثر تحصيناً

في ما يتعلق بلبنان، أوضح ميتلمان أنّ أنفاق حزب الله في الجنوب حُفرت داخل الصخور الصلبة، ما يجعل تدميرها بالكامل أكثر صعوبة حتى عند استخدام كميات كبيرة من المتفجرات.

ورجّح أنّ التفجيرات الإسرائيلية أدّت إلى انهيارات وأضرار موضعية، من دون القضاء على جميع الأنفاق، مؤكداً إمكانية إصلاح الأجزاء المتضررة.

أما في إيران، فأشار الخبير إلى أنّ طهران تستفيد من السلاسل الجبلية لإنشاء منشآت تحت الأرض على أعماق تصل إلى 100 متر وأكثر، بينها مدن الصواريخ والمنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي.

ولفت إلى أنّ العمق الكبير لهذه المنشآت يجعل تدميرها بالغ الصعوبة، حتى باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات، نظراً إلى عدم وجود ضمانات بشأن قدرتها على اختراق الأعماق المستهدفة.

وهنا، أوضح ميتلمان أنّ التقديرات الإسرائيلية كانت تفترض إمكانية تدمير الأنفاق الإيرانية العميقة باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات، عبر إسقاط قنبلة تخترق عمق 50 متراً، تليها أخرى تنفذ عبر الفتحة نفسها إلى عمق إضافي يبلغ 50 متراً، بما يؤدي إلى تدمير النفق بالكامل.

إلا أنّه شكّك في فعالية هذه الطريقة، مشيراً إلى عدم وجود ضمانات بأنّ القنبلة الأولى تصل إلى العمق المستهدف، ما يحدّ من قدرة القنابل اللاحقة على اختراق التحصينات.

وأكد ميتلمان أنّ إيران تمتلك خبرات هندسية متقدمة في بناء المنشآت تحت الأرض وإعادة تأهيلها، موضحاً أنّه يمكن إصلاح الأنفاق المتضررة داخل الجبال عبر إنشاء فتحات جديدة وإعادة فتح الممرات.

وخلُص إلى أنّ الوسائل العسكرية الحالية لا تتيح تدمير شبكات الأنفاق بصورة كاملة، قائلاً إنّ "الفيزياء لا تسمح بتحقيق نصر مطلق باستخدام الوسائل الحالية".