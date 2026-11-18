يا تاريخ، مهلا... لا تطوي صفحاتك على عجل، ولا تغلق دفاترك قبل أن تسمع ما تبقى في حناجرنا من أنين. تعال واجلس قليلا، فقد صار في هذا الزمن ما يستحق أن نعيد من أجله قراءة حكاياتك، وأن نفتش في زواياها المعتمة عن وجوه لم تغادرنا قط، وإن بدلت أسماءها وملابسها وراياتها. يا تاريخ، أُنبِّئُكَ عن زمن يشبه ماضيك حد التطابق، حتى ليخيل إلينا أن عقارب الساعة لم تتحرك، وأن الذين ظننا أنهم غادروا مسرح الحكاية لم يفعلوا سوى تبديل الأقنعة، وأن المشهد يعيد نفسه، لكن بممثلين جدد، وبلغة أكثر أناقة، وخطابات أكثر براعة في إخفاء ما وراءها.

أُنبِّئُكَ عن زمن ما زالت فيه المصاحف تبحث عن أيد أمينة تحملها، وما زالت الرماح تجد من يرفعها كلما ضاقت سبل الحجة، وما زالت العمائم واللحى والرايات تتكاثر في مواسم المزايدة، فيما تتراجع القيم إلى زوايا النسيان. أُنبِّئُكَ عن زمن لا تزال فيه عورة التاريخ مكشوفة، لكن أحدا لا يريد أن يراها، وعن وجوه تتقن ارتداء أقنعة الطهر، فيما تخفي خلفها ما لا تقوى المرايا على احتماله. لقد تغيرت الأسماء، وتبدلت المنابر، وتعددت الرايات، لكن المشهد ما زال هو المشهد، وما زال في الأسواق من يبيعون الوهم، وفي القصور من يشترون الصمت، وفي الأزقة من يدفعون ثمن الصفقات دون أن يكون لهم فيها رأي أو نصيب.

يا تاريخ، أما زال علي يبحث عن مكان له بين الذين يرفعون اسمه ولا يحتملون عدله؟ أما زال أبو سفيان يجد في كل عصر من يحمل رايته، ويوقظ العصبيات من سباتها، ويعيد توزيع الولاءات على مقاس المصالح؟ ما أغرب هذه الأيام، حين يصبح اسم علي زينة للمجالس، وتصبح خصال أبي سفيان حاضرة في دهاليز السياسة، وحين يتسابق المتحدثون باسم الأول إلى تقمص سيرة الثاني، دون أن ترتجف لهم ذاكرة أو يخجل لهم ضمير. كأننا لم نتجاوز تلك الحكاية، وكأن التاريخ لم يفعل سوى أن أبدل أسماء المتخاصمين، وترك لنا المشهد ذاته، نعيد تمثيله كلما احتجنا إلى خصومة جديدة.

يا تاريخ، انظر إلى أولئك الذين يرفعون رايات الحق، ثم يختلفون على ألوان أعمدتها، ويتنازعون على من يحملها، ومن يتقدم بها، ومن يقف تحت ظلالها. انظر كيف صار لكل جماعة تاريخها الخاص، ولكل فريق شهداؤه الذين يستحضرهم حين يحتاج إلى شرعية، ولكل زعيم روايته التي لا تحتمل رواية أخرى. حتى الحكاية الواحدة باتت حكايات، والوجع الواحد صار أوجاعا متنافسة، والناس الذين جمعتهم الأرض والذاكرة والمصير وجدوا أنفسهم غرباء في متاهة الرايات المتنازعة.

وفي تلك البقعة التي ما زالت جذورها تضرب في عمق التراب، حيث الزيتون شاهد على تعاقب العصور، وحيث الحجارة تحفظ أسماء الذين مروا من هنا والذين رحلوا والذين ما زالوا يقاومون النسيان، لم يعد الغياب غيابا عابرا، ولا الانتظار حالة مؤقتة. هناك حكاية طويلة من الاقتلاع والوجع، وأناس يتشبثون بما تبقى من بيوتهم وأحلامهم، فيما أصحاب الرايات يتنازعون على حق الحديث باسمهم. يا للمفارقة، أرض تضيق بأهلها، وأهل يضيقون بواقعهم، وقيادات تتسع خلافاتها حتى تكاد تبتلع ما تبقى من الحكاية.

أُنبِّئُكَ عن الذين جعلوا من الانقسام قدرا، ومن المصالحة موعدا مؤجلا، ومن الوحدة لازمة تتكرر في الخطب والبيانات. كلما اقتربت الحكاية من لحظة تستدعي العقل، استيقظت شياطين الحسابات، وعادت لغة التخوين والاتهام، وانتصبت المتاريس من جديد. وما زال كل طرف يعتقد أن الحقيقة تقيم في خيمته وحده، وأن الوطن لا يرى إلا من نافذته، وأن الآخرين مجرد عابرين في رواية يملك هو وحده حق كتابتها. أما الناس، فقد تركوا في العراء، يتدبرون أمر حياتهم، ويبحثون عن لقمة العيش، وعن راتب يتأخر، وعن عمل لا يأتي، وعن غد لا يبدو أنه يحمل لهم سوى مزيد من الانتظار.

يا تاريخ، ما زال في تلك الأرض من يطالب الناس بالصبر، وكأن الصبر صار ضريبة لا تنتهي، وكأن احتمال الفقر والحاجة والخذلان واجب لا يجوز الاعتراض عليه. ما زال هناك من يحدث الناس عن التضحيات من فوق منصات لا تعرف العوز، وعن الصمود من خلف أبواب موصدة لا تسمع أنين الجائعين، وعن الكرامة فيما الكرامة نفسها تقف على أبواب المؤسسات تنتظر إذنا بالدخول. وما زال المواطن مطالبا بأن يفهم، وأن يتفهم، وأن يتحمل، وأن يصفق حين تقتضي المناسبة، وأن يصمت حين يصبح الكلام عبئا على أصحاب القرار.

وأبناء البيداء، أولئك الذين ملأوا الدنيا ذات يوم بأشعار الفروسية والنجدة والمروءة، فقد صار لبعضهم من الموائد ما لا يتسع له التاريخ، ومن القصور ما لا تتسع له الذاكرة، ومن البيانات ما لا تحمله الجبال. يتسابقون إلى إعلان الوفاء، ويتبارون في تعداد المواقف، ويستحضرون من أمجاد الأجداد ما يزين مجالسهم، ثم يعودون إلى حساباتهم الصغيرة، حيث لا مكان إلا للمصالح، ولا لغة إلا لغة الصفقات. يا لها من بيداء، كثرت فيها الخيام، وقل فيها من يفتحها للضيف، وارتفعت فيها الأصوات، حتى لم يعد يسمع أحد صرخة المستغيث.

أُنبِّئُكَ عن زمن أصبحت فيه العروبة كلمة واسعة في الخطب، ضيقة في المواقف، وعن أمة تتسع جغرافيتها حتى تبلغ أطراف الأرض، لكنها تضيق حين يتعلق الأمر بوجع من يفترض أنهم أهلها. كل شيء حاضر في القمم إلا أصحاب الوجع، وكل شيء مدرج على جداول الأعمال إلا ما يستدعي موقفا يتجاوز حدود الكلام. تتوالى الاجتماعات، وتتكاثر الصور، وتصدر البيانات، ثم ينفض الجمع، ويعود كل إلى خيمته، فيما تبقى الحكاية معلقة على أبواب الانتظار.

وهل نسيت الحسين يا تاريخ؟ ذلك الذي مضى إلى كربلائه ولم يساوم على ما آمن به، فصار اسمه أكبر من كل الذين أرادوا إسكاته، وبقيت كربلاء مفتوحة في ذاكرة المقهورين، لا بوصفها حكاية من زمن مضى، بل بوصفها سؤالا يتجدد كلما وقف الحق وحيدا في مواجهة سيوف المصالح. لكن ما أكثر الذين يبكون الحسين في المواسم، ويرفعون راياته في المسيرات، ويستحضرون كربلاء في الخطب والمجالس، ثم لا يترددون في صناعة كربلاء جديدة للآخرين، ولا يجدون غضاضة في ترك المظلوم وحيدا حين تتعارض نصرته مع حساباتهم. ما أكثر الدموع التي تسيل على الحسين، وما أقل الذين يتعلمون من موقفه ..

وليس بعيدا عن ذلك، ما زال تجار الهيكل يساومون على الحجارة والذاكرة، وما زالت أسواق السياسة مفتوحة لمن يدفع أكثر، وما زالت الأبواب التي كان يفترض أن تفتح للحق موصدة في وجه أصحابه. صار لكل شيء ثمن، حتى الصمت له أثمان، وحتى المواقف باتت تخضع لسعر السوق، أما الذين لا يملكون شيئا ليبيعوه سوى كرامتهم، فقد وجدوا أنفسهم في آخر الطابور، ينتظرون دورهم في وطن لم يعد يتسع لأحلامهم.

ويا تاريخ، لا تنس أن تنظر إلى المثقفين أيضا، أولئك الذين نصبوا أنفسهم حراسا للذاكرة، ثم تركوا أبوابها مشرعة لكل عابر. كم من قلم صار يخشى الحقيقة أكثر مما يخشى ضياعها؟ وكم من صوت استبدل صرخة الضمير بهمسة التبرير؟ وكم من صاحب رأي صار يزن كلماته بميزان الرضا والغضب، حتى لم تعد كلماته تشبهه؟ لقد صار بعضهم يكتب عن المأساة ببلاغة، ويشرح الخيبة بعمق، ويحلل الانكسار بمهارة، ثم يذهب إلى نومه مطمئنا، كأن الكلمات التي كتبها قد أدت ما عليها، وكأن الحبر يستطيع أن يرمم جدارا سقط فوق رؤوس أصحابه.

وما زال في هذا الزمن من يرفع صوته باسم الحق، فإذا اقترب الحق من بابه أغلقه، ومن يتحدث عن الحرية فيما لا يحتمل اختلافا، ومن ينادي بالديمقراطية ما دامت النتائج تأتي على مقاسه، ومن يتغنى بالشعب ما دام الشعب يصفق، فإذا قال لا، صار مشبوها، وإذا اعترض صار مأجورا، وإذا طالب بحقه صار عبئا على المشروع الكبير. يا للمفارقة، صار المواطن بحاجة إلى إثبات حسن نيته قبل أن يطالب بحقه، وصار السؤال جريمة في مجالس لا تعرف من الحوار إلا التصفيق.

ويا تاريخ، ما زال فينا من يستحضر عليا حين يريد أن يتحدث عن العدل، وأبا سفيان حين يمارس لعبة العصبيات، والحسين حين يحتاج إلى دمعة أو راية أو خطاب. لقد صرنا ننتقي من التاريخ ما يلائم حاجتنا، نأخذ من رموزه أسماءها، ونترك مواقفها، نستعير من شهدائه هيبتهم، ولا نستعير من تضحياتهم شيئا، ونستحضر من حكاياته ما يزين حاضرنا، لا ما يفضح تناقضاتنا. وهكذا أصبح التاريخ عند بعضنا خزانة أقنعة، لا مرآة للضمير.

أُنبِّئُكَ عن زمن لم يعد فيه الخوف من الهزيمة وحدها، بل من الاعتياد عليها، ومن أن تصبح الخيبة جزءا من تكويننا، وأن نألف المشهد حتى لا يعود يثير فينا دهشة أو غضبا. نرى الجرح يتسع، فنبحث عن عبارة مناسبة لوصفه، ونرى البيت يهدم، فنستدعي قصيدة في رثائه، ونرى الحلم يتساقط، فنكتب عنه مقالا آخر، ثم نمضي إلى يومنا كأننا لم نكن قبل قليل شهودا على انكسار جديد.

يا تاريخ، مهلا... إننا لا نريد أن نستعير من دفاترك أسماء الموتى لنزين بها خصومات الأحياء، ولا أن نستحضر أمجادا غابرة لنتوارى خلفها من عجز حاضرنا. نريد أن نعرف كيف أصبح الذين يتحدثون باسم القيم يخشون تطبيقها، وكيف صار الذين يرفعون رايات الوحدة أكثر الناس إمعانا في الفرقة، وكيف أصبح الذين يتغنون بالكرامة يطلبون من الناس أن يتعايشوا مع المهانة، وأن الذين يطالبون الآخرين بالتضحية لا يتنازلون عن امتيازاتهم.

والمأساة الأشد قسوة أن الحكاية لم تفقد أصحابها، بل فقدت بعض من كان يفترض أن يكونوا حراسا لها. فالأرض ما زالت تعرف أبناءها، والحجارة ما زالت تحفظ أسماء الذين مروا بها، والزيتون ما زال يمد جذوره في التراب، والذاكرة ما زالت تقاوم محاولات المحو. وحدهم بعض الذين حملوا الأمانة نسوا أن الأمانة ليست ملكية خاصة، وأن التاريخ لا يورث المناصب، وأن الشعوب ليست قطيعا يساق إلى حيث يشاء الرعاة.

يا تاريخ، مهلا... لا تغلق دفاترك بعد، فما زال في الحكاية كلام كثير، وما زال في الصدور وجع لا تكفيه المراثي، وفي العيون أسئلة لا تجيب عنها البيانات، وفي الأرض ذاكرة لا تستطيع كل هذه الأقنعة أن تطمسها. وما زال هناك من يرفض أن تكون نهاية الحكاية مجرد صورة أخرى لوجوه تتبادل المقاعد، فيما يبقى الناس في أماكنهم، يحملون الأعباء ذاتها، وينتظرون الوعود ذاتها.

فلا تكتب أننا صمتنا، ولا تقل إننا لم نر، ولا تمنح أحدا صك البراءة باسم الزمن. اكتب فقط أن الحكاية كانت واضحة، وأن الأقنعة كانت مكشوفة، وأن الذين امتلكوا القدرة على تغيير شيء اختاروا في لحظات كثيرة أن يتركوا الأشياء كما هي. واكتب أن الأرض لم تكن يوما فقيرة بالأوفياء، لكن الذين تصدروا المشهد لم يكونوا دائما على قدر الوفاء.