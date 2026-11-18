رام الله – وطن للأنباء: حذر سفير الاحتلال الأسبق لدى واشنطن زلمان شوفال من تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على مستقبل العلاقات بين تل أبيب والحزب الديمقراطي، داعيا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى إعادة بناء جسور التواصل مع الحزب، وتعزيز الشراكة مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، لمواجهة تنامي التيارات المناهضة لـ"إسرائيل" داخله.

وقال شوفال، في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، إن التحولات السياسية التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي، والانقسام بين البيت الأبيض والكونغرس، يفرضان على تل أبيب الاستعداد مبكرا للمرحلة المقبلة، محذرا من أن استمرار المسار الحالي قد يفاقم الفجوة مع الحزب الديمقراطي، ويؤثر في العلاقات الثنائية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التطورات، وفق تقديره، تضع احتمال فوز الديمقراطيين بأغلبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2028 ضمن الحسابات الإسرائيلية، ما يستدعي تحركا سياسيا عاجلا لاستعادة التواصل مع دوائر الحزب ومراكز التأثير فيه.

ونقل شوفال عن الحاخام أميل هيرش، أحد أبرز قادة التيار الإصلاحي في نيويورك، تحذيره من انتهاء ما وصفه بـ"العصر الذهبي لليهودية الأمريكية"، في ظل انتشار مواقف مناهضة لـ"إسرائيل" داخل الأوساط السياسية الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء الجدد في الكونغرس يتبنون مواقف معارضة لوجودها، انطلاقا من اعتبارات أيديولوجية، وليس من مجرد انتقاد سياساتها.

ولفت إلى تنامي حالة الحذر لدى سياسيين وشخصيات يهودية خلال مشاركتهم في الفعاليات الكبرى للجالية اليهودية، بالتزامن مع ترقب موقف الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس الشيوخ من استمرار السيناتور تشاك شومر في قيادتها أو استبداله بالسيناتور كريس فان هولين، المعروف بانتقاداته لسياسات تل أبيب.

وعزا السفير الأسبق اتساع الفجوة إلى تحولات ديموغرافية وأيديولوجية داخل الولايات المتحدة، وإلى التقارب السياسي والأمني بين تل أبيب وإدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرا أن صعود التيار التقدمي اليساري، الذي يضم قواعد انتخابية عربية ومسلمة، إلى جانب ناخبين يهود، أسهم في تعزيز المواقف المنتقدة لـ"إسرائيل"، كما أظهر دعم مرشحين بهذه التوجهات في نيويورك وميشيغان.

ورغم تحذيراته، أشار شوفال إلى أن التيار الأكثر تشددا في مواقفه تجاه "إسرائيل" لا يمثل الحزب الديمقراطي بأكمله، لافتا إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي أظهرت فوز مرشحين أكثر اعتدالا ومحافظة بعدد كبير من المقاعد، وهو ما اعتبره فرصة لإعادة بناء العلاقات مع الحزب.

وانتقد اعتماد الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة على التيار الإنجيلي، مقابل تهميش دور اليهود الأمريكيين، معتبرا أن هذا التوجه أضعف قدرة تل أبيب على التأثير في دوائر صنع القرار بواشنطن، رغم أن نحو ثلثي اليهود الأمريكيين يصوتون للحزب الديمقراطي، ويتمتعون بنفوذ سياسي يفوق نسبتهم العددية.

ودعا شوفال إلى إنهاء ما وصفه بالتمييز المؤسسي والقانوني ضد التيارين الإصلاحي والمحافظ في "إسرائيل"، اللذين يمثلان شريحة واسعة من يهود الولايات المتحدة، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يضعف ارتباطهم بها.

وختم بدعوة الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى وضع استراتيجية مشتركة مع الجالية اليهودية الأمريكية، تجعل ترميم العلاقات مع الحزب الديمقراطي أولوية، وتعيد توظيف نفوذ هذه الجالية في التأثير على مراكز القرار السياسي الأمريكي.