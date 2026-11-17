وطن للأنباء: أطلقت بورصة فلسطين النسخة الثانية من مسابقة "بورصتك في جامعتك" تحت شعار "تعلّم وتداول"، في حفلين افتتاحيين أقيما على التوالي في جامعة بيرزيت يوم الاثنين 16/11/2026، وفي جامعة القدس– أبو ديس اليوم الثلاثاء 17/11/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلبة الجامعات، ومنحهم تجربة عملية لتجربة التداول في الأوراق المالية، وتنطلق هذه النسخة من المسابقة برعاية ذهبية من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، ورعاية فضية من شركة Ooredoo فلسطين.

وتستهدف المسابقة 36 طالباً وطالبة من تخصصات مختلفة من كلا الجامعتين، بواقع 6 مجموعات تعمل كل منها كشركة افتراضية مستقلة تنفذ سلسلة من التحديات الإدارية والاستثمارية بإشراف مباشر من فريق البورصة والجامعتين، ويتابعون حركة السوق ويحللون أداء الشركات المدرجة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وترافقهم لقاءات أسبوعية وجلسات توجيه حتى ختام المسابقة على مدار شهرين متتاليين.

من جانبه أكد المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال، أن التعلّم بالممارسة يصقل قدرة الطلبة على التحليل وإدارة المخاطر ويعلّمهم تحمّل مسؤولية قراراتهم الاستثمارية، مشيراً إلى حرص البورصة على توسيع المبادرة لتشمل مزيداً من الجامعات الفلسطينية في الدورات القادمة لتعميم أثرها الإيجابي في التوعية بالاستثمار في الأوراق المالية.

بدوره أشاد عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت الدكتور طارق صادق بالشراكة مع بورصة فلسطين، معتبراً أن المسابقة تكمّل ما يتلقاه الطلبة في مساقاتهم الأكاديمية وتقرّبهم من واقع سوق العمل.

فيما أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة القدس، أهمية هذه المبادرات في تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة، وأوضح أنها تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للكلية وسعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، وتعزيز مكانتها الأكاديمية محلياً ودولياً."

وأكدت مديرة علاقات المستثمرين والعلاقات المؤسسية في "أيبك" فداء مصلح/عازر قولها: في "أيبك نؤمن بأن الاستثمار في الشباب والمعرفة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك يسعدنا أن ندعم مبادرات تفتح أمام طلبة الجامعات مساحة للتجربة والتعلم والتعرف بصورة عملية على عالم الأعمال والاستثمار.

حول العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" – الراعي الذهبي

الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين تحت الرمز (APIC)، تتوزع استثماراتها على قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين والأردن والسعودية والإمارات والعراق وتركيا، من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة ريما للورق الصحي، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد.

وتسعى الشركة الى تحقيق التنويع الاستثماري والجغرافي خارج فلسطين وعلى مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال ذراعها الاستثماري أيبك كابيتال التي تدير محفظة استثمارية تجمع بين حصص مباشرة في شركات خاصة وشركات مساهمة عامة مدرجة، الى جانب استثمارات في نخبة من صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري الرائدة، وتوظف أيبك ما يزيد عن 3,400 كادر في شركات المجموعة.

حول Ooredoo فلسطين – الراعي الفضي

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت، وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات، وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

وفي إطار اجراء عملية إطفاء الخسائر المتراكمة، وافقت الهيئة العامة، خلال اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 3 آذار 2026، على تخفيض رأس المال من 293,000,000 دولار أمريكي إلى 176,611,163 دولاراً أمريكياً، وذلك من خلال تخفيض عدد الأسهم المصدرة إلى 176,611,163 سهماً عادياً، بقيمة اسمية تبلغ دولاراً أمريكياً واحداً للسهم.