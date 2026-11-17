ليست كل سنوات العطاء والعمل الوطني سنوات ينبغي أن تطويها الذاكرة أو أن تتجاهلها القواعد القانونية عند ترتيب الحقوق الوظيفية والتقاعدية. فثمة أشخاص أمضوا سنوات طويلة من حياتهم في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، في ظروف استثنائية، قبل التحاقهم بالوظيفة العامة، ثم أمضوا سنوات أخرى في خدمة المؤسسات الرسمية حتى بلوغ سن التقاعد، ليجد بعضهم أن سنوات من حياتهم وعطائهم لم تدخل في حساب حقوقهم التقاعدية.

هذه المسألة ليست مجرد قضية إدارية أو خلاف حول احتساب سنوات خدمة، بل تتصل بمبدأ أعمق، هو احترام الحقوق التي قررها القانون، وعدم جواز أن تتحول الإجراءات الإدارية أو المماطلة في تطبيق التشريعات إلى وسيلة لتعطيل تلك الحقوق أو إفراغها من مضمونها.

وقد أعاد حكم حديث صادر عن القضاء الإداري الفلسطيني تسليط الضوء على هذه المسألة، وفتح الباب أمام نقاش قانوني مهم بشأن حقوق العاملين السابقين في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وآليات إنصافهم عندما تمتنع الجهات الإدارية المختصة عن التعامل مع طلباتهم وفقاً للقانون.

أولاً: الجذور التشريعية للحق تعود إلى عام 2005

من المهم، قبل تناول قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008، تصحيح مسألة تاريخية وتشريعية أساسية، وهي أن تنظيم احتساب سنوات الخدمة السابقة للعاملين في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة لم يبدأ عام 2008، وإنما تعود بدايته إلى عام 2005.

فقد أقر المشرّع الفلسطيني في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ولا سيما المادة (110) منه، مبدأ احتساب سنوات التفرغ لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطيني الذين سبق لهم العمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، وكذلك سنوات الأسر للأسرى المحررين، وفقاً للشروط والترتيبات التي حددها القانون.

ولم يبق هذا المبدأ في حدود النص التشريعي العام، بل جرى الانتقال إلى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

فبتاريخ 12/10/2005 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (239) لسنة 2005، بنظام احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى.

وقد شكل هذا القرار أول تنظيم تنفيذي خاص لهذه المسألة، حيث عرّف الخدمة السابقة بأنها مدة الخدمة التي قضاها الموظف متفرغاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى فصائلها المعتمدة، ونص على احتسابها لأغراض التقاعد بعد اعتمادها من لجنة مختصة.

كما نظم القرار تشكيل لجنة الاعتماد، وحدد الجهات المشاركة فيها، وآلية إعداد الاستمارات الخاصة بمدد الخدمة السابقة، والوثائق المعززة لها، وإحالتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار بشأنها، ثم استكمال الإجراءات المالية والتقاعدية لدى الجهات المختصة.

وبذلك، فإن الاعتراف القانوني بسنوات التفرغ والخدمة السابقة في صفوف منظمة التحرير وفصائلها لم يكن وليد قرار عام 2008، وإنما كان قد أصبح جزءاً من المنظومة التشريعية الفلسطينية منذ عام 2005.

وفي مرحلة لاحقة، وبتاريخ 29/12/2008، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008، بنظام احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الأسر للأسرى.

وقد جاء القرار الجديد ليعيد تنظيم المسألة ويطور آليات تنفيذها، مستنداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ولا سيما المادتين (110) و(111) منه، كما نصت المادة (12) منه صراحة على إلغاء النظام السابق الصادر بتاريخ 12/10/2005، وكل ما يتعارض مع أحكام النظام الجديد.

ومن أبرز ما تضمنه النظام الجديد إعادة تشكيل لجنة الاعتماد وتوسيع عضويتها لتشمل جهات رسمية متعددة، وتنظيم اجتماعاتها بحيث تعقد اجتماعاتها العادية مرتين شهرياً على الأقل، فضلاً عن تفصيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الاستمارات والوثائق واعتماد مدد الخدمة وإحالتها إلى هيئة التقاعد الفلسطينية لاستكمال المعاملات التقاعدية.

وهكذا، فإننا أمام مسار تشريعي متدرج بدأ بقانون التقاعد العام عام 2005، ثم بالنظام التنفيذي رقم (239) لسنة 2005، وصولاً إلى النظام المعدل والمنظم رقم (20) لسنة 2008.

وهذه الخلفية التشريعية مهمة لفهم طبيعة الحق، إذ تؤكد أن المسألة لم تكن منحة إدارية أو استجابة ظرفية لمطالب فئة معينة، وإنما توجه تشريعي فلسطيني مستقر يرمي إلى الاعتراف بسنوات الخدمة والتفرغ السابقة وترتيب آثارها التقاعدية وفقاً للقانون.

ثانياً: الحق في احتساب الخدمة السابقة ليس اجتهاداً إدارياً أو منحة

إن صدور هذه التشريعات المتعاقبة يعني أن الجهات الإدارية لم تعد تملك تجاهل هذا الحق أو التعامل معه باعتباره مسألة متروكة لتقديرها المطلق.

فقد عرّفت المادة (1) من نظام عام 2008 الخدمة السابقة بأنها مدة الخدمة التي قضاها الموظف متفرغاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى فصائلها المعتمدة.

أما المادة (2)، فقد قررت احتساب مدة الخدمة السابقة ومدة الأسر لغايات التقاعد بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد المشكلة بموجب أحكام النظام.

وبالتالي، فإن وجود النظام يرتب على الجهات الإدارية المختصة واجباً قانونياً في استقبال الطلبات وفحصها وعرضها على اللجنة المختصة واتخاذ القرارات بشأنها، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة.

ومن المهم التأكيد أن مجرد الانتساب إلى أحد الفصائل لا يكفي بذاته لاحتساب سنوات الخدمة، بل يجب توافر شروط التفرغ والخدمة في مؤسسة منظمة التحرير أو أحد فصائلها المعتمدة، وإثبات المدة وفق الإجراءات والبينات المطلوبة.

كما أن اعتماد هذه السنوات يكون لأغراض احتساب الراتب التقاعدي، وليس باعتبارها علاوات تضاف إلى الراتب الوظيفي أثناء الخدمة، وفقاً للمادة (7/6) من النظام.

ثالثاً: لجنة الاعتماد والإجراءات القانونية لاحتساب سنوات الخدمة

لم يكتف النظام بتقرير المبدأ، وإنما وضع آلية مؤسسية لتنفيذه.

فقد نصت المادة (3) على تشكيل لجنة الاعتماد برئاسة هيئة التنظيم والإدارة، وعضوية عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما فيها الإدارة المالية العسكرية والصندوق القومي الفلسطيني وهيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى وديوان الموظفين العام ووزارة المالية ورئاسة الوزراء.

كما نصت المادة (4) على اختصاص اللجنة باعتماد مدد الخدمة السابقة، سواء لمن لديهم قيود لدى الجهات الرسمية المحددة في النظام، أو لمن عملوا في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعتمدة ولا توجد لهم قيود لدى تلك الجهات.

وأوجبت المادة (5) عقد الاجتماعات العادية للجنة مرتين شهرياً على الأقل.

أما المادة (7)، فقد نظمت آلية إعداد الاستمارات وإرفاق المستندات المعززة لها وإحالتها إلى لجنة الاعتماد، ثم إحالة الاستمارات المعتمدة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التقاعدية.

وهذه النصوص تكشف أن المشرّع لم يترك الأمر دون ضوابط، وإنما أنشأ منظومة إدارية متكاملة، وحدد اختصاصاتها وإجراءاتها، وألزم الجهات المعنية بتنفيذ أحكامها.

رابعاً: أين تكمن المشكلة؟ الحق القانوني في مواجهة الامتناع الإداري

إذا كان النظام قد قرر الحق ووضع آليات تنفيذه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يحدث عندما يتقدم الموظف بطلبه مستوفياً المستندات اللازمة، ثم لا تقوم الجهات المختصة بعرضه على لجنة الاعتماد، أو تتركه معلقاً دون قرار؟

هل يجوز للإدارة أن تبقي الطلبات سنوات طويلة قيد الانتظار، دون اتخاذ قرار بشأنها؟

وهل يجوز لها أن تتمسك بأن الطلب ما زال قيد الدراسة، في الوقت الذي يفرض فيه النظام عليها إجراءات ومواعيد محددة لعقد اجتماعات لجنة الاعتماد؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتصل بأحد أهم مبادئ القانون الإداري، وهو مبدأ خضوع الإدارة للقانون.

فالإدارة ليست حرة في الامتناع عن ممارسة اختصاص أوجب القانون عليها ممارسته، كما أن سكوتها لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل الحقوق أو الإفلات من الرقابة القضائية.

وقد نظم قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية هذه المسألة، إذ قرر اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما عالجت المادة (23/5) ميعاد إقامة الدعوى في حالة رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذ القرار الواجب قانوناً، وربطت بدء احتساب الميعاد بمرور ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتقديم الطلب الخطي إلى الجهة المختصة.

وبذلك، فإن الامتناع الإداري ليس خارجاً عن نطاق الرقابة القضائية، بل قد يشكل بذاته قراراً إدارياً سلبياً قابلاً للطعن بالإلغاء، متى توافرت شروطه القانونية.

خامساً: الحكم القضائي وأهمية ما قرره

في هذا السياق جاءت الدعوى التي توليت الترافع فيها أمام المحكمة الإدارية، والتي تمحورت حول امتناع الجهات المختصة عن عرض طلب أحد الموظفين المتقاعدين على لجنة الاعتماد، واتخاذ القرار القانوني بشأن احتساب مدة خدمته السابقة في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

فقد أمضى المستدعي الفترة من 10/5/1984 وحتى 31/3/1995 في العمل ضمن صفوف التنظيم، قبل التحاقه بالوظيفة العامة بتاريخ 1/4/1995، واستمر في الخدمة العامة حتى إحالته إلى التقاعد بتاريخ 1/4/2025.

ورغم تقديمه طلب احتساب سنوات خدمته السابقة ومتابعته لدى الجهات المختصة، ظل الطلب دون قرار، الأمر الذي دفع إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن بالقرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ القرار الواجب قانوناً.

وقد تمحور النزاع حول مسألة قانونية أساسية: هل يجوز للإدارة أن تمتنع عن ممارسة اختصاصها القانوني، أو أن تترك طلباً مستوفياً لمتطلباته معلقاً دون البت فيه، ثم تتمسك أمام القضاء بعدم وجود قرار إداري نهائي قابل للطعن؟

وقد انتهت المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه.

وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه أعاد الاعتبار لحق المستدعي، وأكد خضوع الجهات الإدارية لأحكام القانون ووجوب احترام الحقوق التي كفلتها التشريعات النافذة للعاملين السابقين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة.

كما يمثل الحكم تطوراً قضائياً مهماً في مواجهة الامتناع الإداري، ويؤكد أن القضاء الإداري يظل الملاذ القانوني لحماية الحقوق وإنصاف أصحابها، وأن الإدارة لا يجوز لها أن تتخذ من صمتها أو امتناعها وسيلة لتعطيل الحقوق التي قررها القانون.

سادساً: السوابق القضائية وتكريس مبدأ المشروعية

لا تقف أهمية هذه القضية عند حدود وقائعها الفردية، بل تتصل بمبدأ سبق أن عالجته محكمة العدل العليا الفلسطينية في اجتهادها القضائي، ومن ذلك الحكم رقم (151/2013)، الذي استندت إليه المرافعة في الدعوى.

ويتصل هذا الاجتهاد بمسألة امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراء أو القرار الذي يفرضه عليها القانون، وما يترتب على ذلك من قيام قرار إداري سلبي قابل للطعن.

وهنا تتجلى الوظيفة الحقيقية للقضاء الإداري؛ فهو لا يقتصر على إلغاء القرارات الإدارية الصريحة المخالفة للقانون، وإنما يمتد دوره إلى مواجهة الامتناع الإداري عندما يتحول إلى وسيلة لتعطيل تطبيق التشريعات.

فالقرار الإداري السلبي ليس مجرد غياب لقرار مكتوب، وإنما هو امتناع جهة إدارية عن اتخاذ إجراء أوجب القانون عليها اتخاذه، متى توافرت شروط ذلك.

وهذا المبدأ يشكل ضمانة أساسية للأفراد في مواجهة الإدارة، ويؤكد أن مبدأ المشروعية يفرض التزامات إيجابية على الجهات العامة، ولا يقتصر على منعها من اتخاذ قرارات مخالفة للقانون.

سابعاً: من الحكم الفردي إلى ضرورة معالجة الملف بصورة مؤسسية

إن الأهمية الحقيقية لهذه القضية لا تكمن فقط في إنصاف صاحبها، بل في ما تثيره من ضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع ملفات احتساب الخدمة السابقة.

فمن غير المقبول أن يبقى أشخاص أمضوا سنوات طويلة في العمل الوطني، ثم التحقوا بالوظيفة العامة وأدوا واجباتهم الوظيفية حتى التقاعد، أمام حالة من عدم اليقين بشأن حقوقهم التقاعدية، رغم وجود تشريعات تنظم هذه المسألة منذ عام 2005، وتحدد الجهات المختصة بإجراءاتها.

إن المطلوب ليس تجاوز الشروط القانونية أو منح الحقوق دون تدقيق، وإنما تطبيق النظام على الجميع وفق معايير موحدة وشفافة، وفحص الطلبات والبينات دون تمييز، وإصدار قرارات صريحة ومسببة خلال مدد معقولة.

كما أن من الضروري أن تبادر الجهات المختصة إلى مراجعة الطلبات التي لم يبت فيها، وتحديد أسباب التأخير، ووضع آلية واضحة لمعالجتها، بما يحفظ حقوق أصحابها ويعزز الثقة بسيادة القانون.

ولا ينبغي أن يتحول تقادم الزمن أو تغير المسؤولين أو تعاقب الإدارات إلى سبب لإهدار حقوق قررتها التشريعات النافذة.

خاتمة: العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ القانون

إن سنوات العمل الوطني التي قضاها أبناء شعبنا في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة تمثل جزءاً من تاريخهم الشخصي والوطني، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها سنوات بلا قيمة قانونية، متى توافرت الشروط التي قررها النظام.

ومنذ عام 2005، اختار المشرّع الفلسطيني أن يعترف بهذه السنوات وينظم احتسابها لأغراض التقاعد، ثم جاء نظام عام 2008 ليعيد تنظيم آليات التنفيذ ويطورها. وبالتالي، فإن المسألة ليست مطلباً جديداً أو اجتهاداً إدارياً، بل التزام تشريعي ممتد منذ أكثر من عقدين.

وفي المقابل، فإن المطالبة بهذه الحقوق يجب أن تظل محكومة بالقانون، وبالإثبات، وبالإجراءات التي وضعها المشرّع، بعيداً عن التعميم أو تجاوز الضوابط.

لقد أكد هذا التطور التشريعي والقضائي أن الإدارة ليست فوق القانون، وأن الامتناع عن اتخاذ القرار الواجب قانوناً يمكن أن يكون محلاً للرقابة القضائية والإلغاء.

لكن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، وإنما تكتمل عندما تتحول هذه الأحكام إلى واقع إداري، وعندما تجد النصوص القانونية طريقها إلى التطبيق الفعلي.

إن احترام حقوق الناس لا يقاس بما تتضمنه القوانين من نصوص فحسب، وإنما بمدى التزام المؤسسات بتنفيذها، وبقدرة القضاء على حماية تلك الحقوق عندما تتعثر الإدارة في أداء واجبها.

فالقانون الذي لا يجد طريقه إلى التطبيق يفقد جانباً جوهرياً من قيمته، والحق الذي يظل معلقاً أمام أبواب الإدارة لا يصبح حقاً منصفاً إلا عندما يجد طريقه إلى الإنفاذ.