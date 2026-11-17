في مختلف جوانب الحياة، ومن ضمن ذلك مجالات الاقتصاد وادارة الاعمال او الشركات او حتى في عالم السياسة والمؤسسات، هناك الكثير من المديرين الناجحين، الذين ينجحون في انجاز الذي من المفترض تحقيقه، والذي يتوج في نهاية السنة او نصف السنة او الفصل بقياس نسبة تحقيق الأهداف او المخرجات المطلوبة، او بنسبة الارباح او مستوى العائد على الاستثمار او نسبة الربح الى السهم، اي ان المدير الناجح يحافظ على وضع قائم، ويقوم بإدارته بنجاح في احسن حال، اي يقوم باستعمال ما هو موجود من مصادر بشرية، ومن ميزانية، ومن أدوات ومن وقت وما يحيط بكل ذلك من بيئة وظروف عمل، ويعمل على تحقيق افضل المخرجات، ويبقى الوضع قائما كما كان عليه، مع تطوير هنا او هناك، ومع زيادة هنا او هناك.

ورغم وجود المئات من المديرين الناجحين، الا انه يوجد القلة من القادة، او من يتصفون بصفات القيادة واهمها التأثير والقدرة على احداث التغيير والقدرة على الاقناع والاتصاف ببعد الرؤيا والسعي نحو تحقيقها، والقدرة على بث التفاؤل والطموح والامل بالتغيير، وبالتالي إدارة التغيير بنجاح وقيادة الناس نحو تحقيق الهدف، ويمارسون هذه الصفات، حتى ولو لم يكونوا في موقع العمل او البيئة المحيطة بالعمل، وفي عالم الاعمال، حين الحديث عن التغيير والابداع، فيمكن تذكر كيف تم قيادة شركات كبرى نحو التغيير المتواصل، مثل شركات عالم التكنولوجيا، وشركات الادوية، التي باتت نوعية وطريقة وسرعة انتاجها تتغير وبشكل سريع ومثير، وبالتالي اذا لم يوجد قادة يقودون هذا التغيير السريع وبنجاح، فأن هذه الشركات لن تبقى تنافس وتحتل مكانا في السوق او تلاقى الاقبال عند المستهلك، الذي هو نفسه ومتطلباته تتغير باستمرار.

ورغم هذا الفرق الكبير بين القادة والمدراء، ما زال العديد من الناس، سواء من الاكاديميين او من غيرهم يخلطون بين القيادة والادارة، او بين القائد او المدير، وبين صفات القائد او سمات المدير، وهناك امثلة كثيرة، وخاصة في مجال احداث عملية التغيير في الشركات والمؤسسات وحتى الدول، امثلة باءت بالفشل، لان من تسلم دفة ادارة التغيير لم يكن قائدا، وانما كان مديرا، وربما كان مديرا من انجح المديرين، ولكن لم يكن من القادة او يتصف بصفاتهم، وما ينطبق على القادة والتغيير والتأثير والاقناع في مجالات الاقتصاد والاعمال، ينطبق كذلك في مجال السياسة وفي مجال احداث التغيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية، وهناك امثلة كثيرة لقادة غيروا الكثير، او نجحوا في الانتقال من اوضاع الى اوضاع، لم يكن من السهل قبل بدء عملية التغيير تصور تحقيقها.

وحين الحديث عن الريادة او الابتكار والابداع والتنمية المستدامة، فهذا يعني الحديث عن التغيير، او قيادة التغير من اجل الانتقال من وضع حالي الى وضع تنموي جديد او افضل، والتغيير امر ايجابي، وهناك شركات ومؤسسات ومنظمات كثيرة اذا لم تتغير او تغير من طريقة عملها، او من منتجها، او من طريقة تعاملها وبالأخص مع المستهلك، فأنها لن تستطيع البقاء والمنافسة، و في بلادنا، يكاد لا يمر يوم الا ونسمع او نقرأ او نشاهد في مؤتمر او في ورشة عمل، الدعوة الى التغيير، وبالطبع التغيير نحو الافضل، ومن السهل المطالبة بالتغيير وحتى عرض ما يهدف له التغيير وما يجب توفره من مصادر وظروف واموال وبشر، ولكن الأصعب في عملية التغيير هو قيادة التغيير، او ايجاد الشخص او الاشخاص الذين يستطيعون العبور وبنجاح من الموقع الحالي الى الموقع الاخر، وهناك مساقات يتم تدريسها او علم قائم بذاته فيما يتعلق بكيفية إدارة عملية التغيير، ولإحداث التغيير وببساطة فأن ذلك يتطلب وجودة قادة.

وحين الحديث عن التغيير والقادة، اي قادة التغيير، فأن هذا يعني الريادة والابداع في الاسلوب وفي التفكير وفي ثقافة العمل، أي التأثير لإنجاز التغيير، او الاقناع لإحداث التغيير، لان الناس وبطبيعتهم لا يرغبون في التغيير، او يرغبون في البقاء في الوضع المريح المستقر ،او يعملون على مقاومة التغيير، لان التغيير يتطلب طاقة وجهد واوضاع غير مستقرة، ولإقناع الاخرين بالتغيير وللعمل من اجل ذلك ومن ثم القيام به، فأن ذلك يتطلب من القادة المبادرة واظهار ايجابيات التغيير، وبأن يكونوا القدوة وان يملكوا القدرة على تحمل مسؤولية الفشل.