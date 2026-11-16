آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست

رام الله – وطن للأنباء: رفض زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، طلبا من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو لتأجيل التصويت المقرر الثلاثاء على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، متمسكا بإجراء التصويت وتعيين عضو الكنيست متان كهانا خلفا له.

وذكرت قناة "كان" العبرية، نقلا عن مراسلها ميخائيل شيمش، أن ممثلي الليكود طلبوا خلال اجتماع المفاوضات مع فريق آيزنكوت، عقد في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، تأجيل التصويت باعتباره "بادرة حسن نية" في مسار المفاوضات، إلا أن آيزنكوت رفض الطلب فورا.

ويأتي رفض آيزنكوت في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين، بعدما وضع التصويت على استبدال أوحانا اختبارا لجدية نتنياهو في المفاوضات، مطالبا الليكود بدعم تعيين كهانا رئيسا للكنيست.

وفي السياق، أقرت اللجنة المنظمة للكنيست انتخاب النائبين أحمد الطيبي ووليد طه نائبين مؤقتين لرئيس الكنيست، في خطوة أثارت غضب حزب الليكود، الذي سحب أسماء مرشحيه احتجاجا على آلية التصويت.

وشهد اجتماع اللجنة، برئاسة النائب روعي فولكمان، مشادات كلامية إثر اعتراض نواب الليكود على إعادة الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست، بعدما سبق أن شغل المنصب في دورات برلمانية سابقة، قبل استبعاده خلال الدورة الخامسة والعشرين.