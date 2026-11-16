الكاتب الاسرائيلي عاموس هرئيل: طوق أمريكي وعسكري وسياسي يعرقل هجوما إسرائيليا جديدا على إيران

رام الله – وطن للأنباء: تواجه مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لشن هجوم جديد على إيران عقبات أمريكية وعسكرية وسياسية، في ظل تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحفظات رئيس الأركان إيال زامير، وتحذيرات المعارضة الإسرائيلية من الانجرار إلى حرب جديدة دون إجماع وتقديرات استخبارية واضحة.

وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، إن نتنياهو لم يتخل عن محاولاته لإقناع ترامب بالانضمام إلى هجوم جديد أو منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذه منفردة، مشيرا إلى أن إرسال رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي يأتي في إطار هذه المساعي.

وأضاف أن ترامب يتجه حاليا إلى اعتماد سياسة "الصبر الاستراتيجي"، عبر مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات، فيما تعزز معارضة الخطوة داخل الولايات المتحدة والتحفظات العسكرية الإسرائيلية صعوبة اتخاذ قرار بالتصعيد، خصوصا قبل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشار هرئيل إلى أن سلسلة تسريبات استخبارية نشرتها وسائل إعلام دولية مؤخرا، يرجح أن إسرائيل تقف وراء بعضها، تهدف إلى تصوير إيران باعتبارها تهديدا للأمن العالمي، من خلال الحديث عن مخططات لاستهداف قواعد أمريكية ومسؤولين في إدارة ترامب، فضلا عن تطوير صواريخ بالستية قادرة على بلوغ دول أوروبية.

وفي إسرائيل، حذر رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت نتنياهو من اتخاذ قرار عسكري خطير دون إجماع شعبي ومهني، فيما لا يعارض زامير مبدئيا شن هجوم جديد، لكنه يتحفظ على توقيته، في ظل غياب ضمانات بتحقيق نتائج حاسمة، والمخاوف من حجم الأضرار التي قد تلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وبحسب هرئيل، يشكل تردد واشنطن وتحفظات المؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية طوقا يعرقل حاليا شن هجوم إسرائيلي فوري على إيران، رغم استمرار التأهب العسكري في المنطقة والاستعداد لاحتمال استئناف الحرب.