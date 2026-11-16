محافظ سلطة النقد يؤكد أهمية توسيع التعاون العربي لدعم صمود القطاع المصرفي الفلسطيني

وطن للأنباء: أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أهمية الدور العربي في دعم الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة بما يسهم في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، بحضور مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية د. فراس مرار، وعدد من مديري سلطة النقد، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وسبل تعزيز المواقف العربية الداعمة لفلسطين.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها سلطة النقد على المستويين الدولي والعربي بشأن عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القيود المفروضة على العلاقات المصرفية المراسلة، وأزمة أموال المقاصة، وفائض السيولة النقدية بالشيكل، وما تتركه هذه الملفات من آثار على الحياة اليومية للمواطنين، وأداء القطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي.

كما تناول اللقاء أهمية الدور العربي في هذه المرحلة، والحاجة إلى توسيع نطاق المساندة السياسية والاقتصادية والمصرفية لفلسطين، بما يشمل دعم استمرار العلاقات المصرفية المراسلة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة تقديم خدماته، إلى جانب توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العربية.

واشاد المحافظ بعمق العلاقات التونسية الفلسطينية التاريخية والأخوية، مثمّناً مواقف تونس الداعمة لفلسطين، وموجهاً الشكر إلى محافظ البنك المركزي التونسي على اهتمامه بتعزيز التعاون والعلاقات المصرفية بين الجانبين.

من جانبه، شدد السفير التونسي على موقف بلاده الداعم لفلسطين، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية.