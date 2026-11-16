د. حسن العاصي يكتب لوطن: مقابر نسكنها طوعاً: حين يكون الفقد أول أشكال الخلاص

ليس كل ما يغادر حياتنا خسارة، وليس كل ما نتمسك به نعمة. فكم من الأشياء التي بكينا على رحيلها كانت في الحقيقة تُطفئنا ببطء، وكم من الأشخاص الذين تشبثنا بهم حتى سالت أرواحنا من بين أيدينا كانوا أول أسباب انكساراتنا الخفية. هناك لحظة موجعة في عمر الإنسان، لحظة لا يسمع فيها صوت تحطم قلبه فحسب، بل يسمع أيضاً صوت السنوات التي ضاعت وهو يقاتل من أجل ما لم يكن له، وينتظر من أبوابٍ موصدة أن تفتح له، ويستجدي من القلوب الباردة دفئاً لم يكن فيها منذ البداية.

التخلي ليس فعلَ ضعفٍ كما يتصوره الخائفون من الفراغ، ولا هزيمةً كما يظنه أولئك الذين يقيسون الحياة بعدد ما يملكون لا بعدد ما تحرروا منه. ففي بعض المراحل القاسية من العمر، نكتشف أن أكثر ما أتعب أرواحنا لم يكن ما فقدناه، بل ما أصررنا على حمله رغم ثقلِه، وما تشبثنا به رغم أنه كان يغرس شوكه عميقاً في قلوبنا يوماً بعد يوم.

إن أشد الأحزان ليست تلك التي تأتي بعد الفراق، بل تلك التي تسبق الفراق بسنوات؛ حين تدرك أنك كنت وحيداً وأنت برفقة من أحببت، ومهملاً وأنت تمنح كل اهتمامك، ومخذولاً وأنت تبني في داخلك ألف عذر لمن كان يهدمك في كل مرة دون أن يلتفت إلى أنقاضك. ذلك الألم الصامت الذي لا يترك جرحاً تراه العيون، لكنه يترك في الروح مقابر كاملة لأحلام ماتت خنقاً تحت وطأة الانتظار والتعلق والرجاء.

نقضي أعمارنا نتمسك بأشياء نظن أنها خلاصنا، فإذا بها أغلالنا. نحمل على ظهورنا علاقات انتهت منذ زمن، وذكريات فقدت نبضها، وأحلاماً لم تعد تعرف الطريق إلينا، ثم نتساءل لماذا أصبحت أرواحنا متعبة إلى هذا الحد. والحقيقة المؤلمة أن بعض ما نحبه لا يقتلنا دفعة واحدة، بل يستهلكنا قطرة قطرة، حتى نستيقظ ذات يوم غرباء عن أنفسنا، لا نعرف متى سرقت الحياة منا كل ذلك الضوء.

وعندما يبلغ الحزن مداه، ويصل القلب إلى آخر احتمالٍ فيه، يصبح التخلي صلاة النجاة الأخيرة. ليس هروباً، بل عودة. وليس استسلاماً، بل ثورة هادئة على كل ما استنزف الروح وأفقر القلب وأثقل العمر. عندها فقط نفهم أن بعض النهايات ليست قبوراً، بل أبواباً، وأن بعض الفقد ليس حرماناً، بل رحمة متأخرة، وأن اليد التي ترتجف وهي تودّع قد تكون في الحقيقة أول يدٍ تمتد لإنقاذ صاحبها من الغرق.

فالتخلي ليس دائماً موت الحكاية، بل قد يكون اللحظة التي تتوقف فيها عن دفن نفسك حيّاً داخل حكايةٍ ماتت منذ زمن. وقد يكون أول الدموع التي تغسل القلب من أوجاعه القديمة، وأول خطوة في الطريق الطويل نحو التجلي، نحو استعادة الذات التي أنهكها الركض خلف سرابٍ ظنته يوماً وطناً، فإذا به مجرد صحراء من الخيبات.

التخلي الحقيقي ليس أن تترك شيئاً أحببته، بل أن تتوقف عن خيانة نفسك من أجل الاحتفاظ به. وليس أن تتنازل عن حلمٍ جميل، بل أن تدرك أن بعض الأحلام تتحول مع الوقت إلى قيود. وليس أن تهرب من المعركة، بل أن تفهم أن أعظم الانتصارات أحياناً هي أن تكف عن القتال في الحروب التي تستنزفك ولا تمنحك سوى المزيد من الجراح.

ومن هنا تبدأ الحكاية: حين يصبح التخلي بدايةً للتجلي، ويغدو الفقد باباً للخلاص، ويتحول الوداع إلى أول خطوة نحو استعادة الذات التي أضعناها ونحن نتشبث بما كان ينبغي أن نودعه منذ زمن.

حين يصبح التمسك نوعاً من النزيف

ليس أكثر إيلاماً من أن يكتشف الإنسان، بعد سنواتٍ طويلة من الصبر والتبرير والانتظار، أن ما كان يتمسك به بكل ما أوتي من قلب لم يكن سوى سببٍ خفيٍ لكل هذا النزيف. فبعض الناس لا يغادرون حياتنا دفعةً واحدة، بل يبقون فيها كجرحٍ مفتوح لا يندمل، يستنزفون أيامنا وأعمارنا وأحلامنا بهدوءٍ قاتل، حتى إذا نظرنا وراءنا وجدنا أن الجزء الأجمل من الرحلة قد ضاع ونحن نحاول إنقاذ ما لم يكن يريد النجاة أصلاً.

كم هو موجع أن تظل واقفاً تحت المطر من أجل شخصٍ يجلس في دفء بيته غير عابئٍ بارتجافك. وأن تواصل إشعال المصابيح في طريقه بينما يتركك تتعثر في عتمتك وحيداً. وأن تمنح من قلبك ما لا تملك، ثم تكتشف أن كل ما أعطيته كان يسقط في بئرٍ بلا قاع، لا يمتلئ ولا يرد لك شيئاً.

نحن لا نتألم لأن الآخرين رحلوا فقط، بل لأننا بقينا أكثر مما ينبغي. لأننا صدقنا الوعود التي لم تكن سوى دخان، وانتظرنا التغيير من أشخاصٍ لم يكن في نيتهم أن يتغيروا، وربطنا سعادتنا بقلوبٍ كانت منشغلة عنا حتى ونحن نسكنها. ولهذا فإن أكثر الدموع مرارة ليست دموع الفراق، بل دموع الإدراك المتأخر؛ حين يفهم الإنسان أنه أمضى سنواتٍ من عمره يطرق أبواباً لا أحد خلفها، وينادي أسماءً لم تعد تسمعه، ويحمل على كتفيه علاقةً ماتت منذ زمن بينما كان يظنها ما تزال تتنفس.

وما أقسى أن يستيقظ المرء ذات صباح ليكتشف أن التعب الذي يسكنه ليس تعب الأيام، بل تعب المحاولات الكثيرة التي لم تُثمر، وتعب الأمل الذي ظل يؤجله من خيبةٍ إلى أخرى، وتعب القلب الذي ظل يرمم ما يهدمه الآخرون في كل مرة. عندها فقط يدرك أن التمسك ليس دائماً دليلاً على الوفاء، وأن بعض الأيادي التي نقبض عليها بكل قوتنا ليست سوى أحجارٍ تشدنا إلى القاع.

لذلك، قد تكون أصعب الحقيقة التي نواجهها في حياتنا هي أن بعض ما نحبه لا يستحق كل هذا البكاء من أجله، وأن بعض من نخشى فقدهم فقدونا منذ زمن بعيد دون أن نشعر. وما يسمى أحياناً بالصبر الجميل، قد يتحول مع الوقت إلى استنزافٍ قاسٍ للروح، وإقامةٍ طويلة داخل غرفةٍ من الحزن لا نافذة فيها سوى الوهم.

وحين نبلغ هذه الحقيقة المؤلمة، لا نبكي لأن الحكاية انتهت، بل نبكي لأننا تأخرنا كثيراً في فهم أنها كانت قد انتهت منذ سنوات، بينما كنا نحن وحدنا نواصل كتابة فصولها الأخيرة.

الأثقال التي نحملها باسم الوفاء

ثمة أحزان لا تولد من الفراق، بل من البقاء. من ذلك البقاء الطويل في أماكن انتهت صلاحيتها العاطفية منذ زمن، ومن ذلك الإصرار المؤلم على حمل ما كان ينبغي أن نضعه أرضاً ونمضي. فنحن أحياناً لا نتشبث بالأشخاص لأنهم يحبوننا، بل لأننا لا نحتمل الاعتراف بأن كل ذلك الحب الذي منحناه لم يكن كافياً ليجعلهم يبقون.

كم من إنسان عاش سنواتٍ كاملة وهو يرمم جداراً يتهاوى من الجهة الأخرى. كلما سقط حجر أعاده إلى مكانه، وكلما اتسع الشرخ ملأه من روحه وقلبه وعمره، حتى لم يبق فيه شيء لنفسه. كان يظن أنه وفيّ، بينما كان في الحقيقة يؤجل لحظة الانكسار الكبرى. يؤجلها فقط. ففي بعض العلاقات لا نموت لأن الآخرين رحلوا، بل لأنهم بقوا معنا بأجسادهم وغابوا عنا بقلوبهم، وتركوا أرواحنا تتآكل ببطء في صمتٍ لا يسمعه أحد.

والأشد إيلاماً أن الإنسان لا يلاحظ خساراته الصغيرة وهي تتراكم. لا يرى الليالي التي ذهبت في الانتظار، ولا السنوات التي ذبلت وهو يترقب رسالةً لا تأتي، أو اعتذاراً لا يُقال، أو اهتماماً بسيطاً كان قادراً على إنقاذ كل شيء. ثم يستيقظ ذات يوم أمام المرآة، فيجد شخصاً متعباً لا يعرفه جيداً، شخصاً أنفق أجمل ما فيه على معارك لم ينتصر فيها إلا الخذلان.

هناك نوع من الحزن لا يدفعك إلى البكاء، بل إلى الصمت. ذلك الصمت الثقيل الذي يلي اكتشاف الحقيقة. حقيقة أنك كنت تقاتل وحدك طوال الوقت. وأنك كنت تحمل الحكاية على كتفيك بينما كان الطرف الآخر يتهيأ للمغادرة. وأن كل تلك الأعذار التي صنعتها لتبرر غيابه، وكل تلك الفرص التي منحته إياها، لم تكن إلا وسائل لتأجيل مواجهة الحقيقة المؤلمة: بعض الناس لا يستحقون كل هذا الوفاء.

ولهذا فإن أكثر ما يبكي القلب ليس أن يخذلك الآخرون، بل أن تكتشف بعد سنوات أنك خذلت نفسك من أجلهم. أنك كنت تمنحهم الوقت الذي حُرمت منه أحلامك، والمشاعر التي كانت أولى بها روحك، والعمر الذي لن يعود أبداً. وعندما تدرك ذلك، لا تبكي على من رحلوا، بل تبكي على نفسك... على ذلك الإنسان النبيل الذي ظل يطرق الباب نفسه حتى سالت الدماء من أصابعه، غير منتبه إلى أن البيت كان خالياً منذ زمن طويل.

وجع الوداع... ونعمة التحرر

تأتي لحظة في حياة الإنسان يصبح فيها البكاء عاجزاً عن التعبير، والكلمات أضيق من أن تحمل كل ما تراكم في القلب من وجع. لحظة يقف فيها أمام أطلال ما أحب، يتأمل الخراب بصمت، لا لأنه لم يعد يملك ما يقوله، بل لأنه استنزف كل ما لديه من رجاء. حينها فقط يدرك أن بعض الحكايات لا تنتهي لأننا توقفنا عن حبها، بل لأنها توقفت عن الحياة بينما كنا ما نزال نمنحها نبضنا.

وما أقسى الوداع حين لا يكون وداعاً لشخص فقط، بل لنسخةٍ كاملة من أنفسنا. نودع ذلك الإنسان الذي كان يركض بلهفة، ويصدق الوعود، ويمنح قلبه بلا حساب. نودع سنواتٍ من الانتظار، ورسائل لم تصل، وأحلاماً شاخت على أرصفة الترقب. نودع كل تلك الليالي التي أرهقنا فيها التفكير، وكل تلك الصباحات التي استيقظنا فيها على أمل صغير سرعان ما سحقته خيبة جديدة.

إن أصعب لحظات التخلي هي تلك التي تضطر فيها إلى دفن شيء ما يزال حياً في قلبك. أن تمضي بعيداً لا لأنك توقفت عن الحب، بل لأن الحب وحده لم يعد كافياً لإنقاذ ما تحطم. أن تغلق الباب وأنت تتمنى في أعماقك لو أن أحداً أوقفك، لو أن أحداً قال كلمة واحدة تغير كل شيء، لكن الصمت كان الجواب الوحيد، والصمت أحياناً أكثر قسوة من ألف كلمة جارحة.

وفي تلك اللحظة، يشعر الإنسان وكأنه يخون أجمل ما فيه. يتساءل بخوف: هل كنت قاسياً حين رحلت؟ هل قصّرت؟ هل كان ينبغي أن أصبر أكثر؟ لكنه لا يعلم أن قلبه كان ينزف منذ سنوات، وأن روحه كانت تستغيث في الخفاء، وأن الرحيل لم يكن قرار يومٍ واحد، بل حصيلة ألف خيبة وألف انكسار وألف ليلة نام فيها مثقلاً بالحزن واستيقظ مثقلاً أكثر.

ثم يحدث الأمر الذي لم يكن يتوقعه. بعد كل ذلك الألم، وبعد كل تلك الدموع، يكتشف أن الهواء صار أخف، وأن قلبه لم يعد مضطراً للقتال كل يوم من أجل البقاء. يكتشف أن الوداع الذي ظنه كارثة كان بداية نجاة، وأن الفقد الذي خافه طويلاً لم يكن سوى الجسر الذي عبر به إلى نفسه من جديد.

عندها فقط يفهم الحقيقة المرة الجميلة معاً: أننا لا نبكي لأننا تخلينا عما يستنزفنا، بل نبكي لأننا لم نفعل ذلك أبكر. نبكي على أعمارٍ ضاعت، وعلى أوجاع كان يمكن تفاديها، وعلى روحٍ ظلت تستغيث منا طويلاً قبل أن نصغي إليها. وحين تجف آخر دمعة، لا يبقى من الحزن إلا حكمة ثقيلة تقول لنا: بعض الأبواب لا تُغلق لتختنق خلفها أرواحنا، بل لتنجو. وبعض الوداع، مهما بدا مؤلماً، ليس سوى أول خطوة نحو الحرية.

التجلي... حين نسترد أنفسنا من تحت الأنقاض

لكن التجلي لا يأتي كما يتصور الناس. لا يأتي على هيئة فرحٍ صاخب، ولا كعيدٍ تتراقص فيه الأرواح. إنه يولد غالباً من رحم الحزن، من تلك اللحظة التي يجلس فيها الإنسان وحيداً وسط خراب أحلامه، متأملاً ما تبقى منه بعد أن غادر الجميع. فبعض الولادات تحتاج أولاً إلى موتٍ طويل، وبعض الأنوار لا تظهر إلا بعد أن تبتلعنا العتمة من كل الجهات.

وفي الطريق إلى التجلي، لا يستعيد المرء ما فقده، بل يدرك حجم ما فقده من نفسه. يتذكر كم مرة صمت حين كان عليه أن يتكلم، وكم مرة انحنى خوفاً من الفقد، وكم مرة قدم قلبه قرباناً لمن لم يعرف قيمته. هناك، في تلك العزلة الثقيلة، يبكي الإنسان لا على الذين رحلوا، بل على النسخ الجميلة من نفسه التي ماتت في سبيل إرضائهم. يبكي ذلك الفتى الذي كان يؤمن بالوعود، وتلك الروح التي كانت تمنح بلا حساب، وذلك القلب الذي كان يرى الخير حتى في أكثر القلوب قسوة.

ومع مرور الأيام، يكتشف أن أكثر ما يؤلمه ليس الخذلان ذاته، بل الذكريات. تلك الذكريات التي تهاجمه فجأة كريحٍ باردة في ليلة شتاء طويلة. أغنية قديمة، مكان عابر، صورة منسية، كلمة كان يسمعها دائماً. فيشعر للحظة أن جراحه عادت تنزف من جديد. يدرك أن الإنسان لا يتعافى تماماً من بعض الخسارات، بل يتعلم فقط كيف يحملها دون أن يسقط.

ثم تأتي الحكمة متأخرة كعادتها. تأتي بعد أن يهدأ صخب المعارك، وبعد أن تجف الدموع التي ظن أنها لن تجف أبداً. عندها يفهم أن الذين غادروا لم يأخذوا كل شيء معهم. فقد تركوا له أثمن ما يمكن أن يتركه الألم لإنسان: المعرفة. معرفة من يستحق القلب ومن لا يستحقه، ومعرفة أن الحب لا ينبغي أن يكون سجناً، وأن الوفاء لا يعني أن نبقى حيث يتم كسرنا كل يوم.

وحين ينظر إلى الوراء للمرة الأخيرة، لا يشعر بالكراهية، ولا بالرغبة في الانتقام، بل بشيء أشد إيلاماً وأكثر نضجاً: الشفقة على ذلك الإنسان الذي كانه يوماً. الإنسان الذي كان يظن أن النجاة تكمن في التمسك، بينما كانت النجاة كلها مختبئة في التخلي.

عندها فقط يحدث التجلي الحقيقي. ليس بأن يعود إليه ما فقد، ولا بأن يعتذر له من ظلمه، ولا بأن تتحقق كل أحلامه. بل بأن يستيقظ ذات صباح ويشعر أن قلبه، لأول مرة منذ سنوات طويلة، لم يعد ينتظر أحداً. وأن روحه التي ظلت تبكي في الظلام قد تعلمت أخيراً كيف تمشي وحدها. وأنه بعد كل هذا الخراب، وبعد كل هذا الفقد، وبعد كل هذا البكاء... استطاع أن يجد نفسه من جديد بين الأنقاض، كناجٍ وحيد خرج من تحت الركام حاملاً جراحه، لكنه هذه المرة يحمل نفسه أيضاً.

ما تركه الراحلون فينا

وفي نهاية المطاف، لا يكتشف الإنسان أن أعظم خساراته كانت الأشخاص الذين غادروا، بل الأجزاء التي فقدها من نفسه وهو يحاول منعهم من الرحيل. يلتفت إلى الوراء بعد سنوات، فلا يرى فقط وجوهاً اختفت من الطريق، بل يرى قلباً كان أكثر براءة، وروحاً كانت أكثر امتلاءً بالحياة، وأحلاماً صغيرة ماتت بصمت بينما كان منشغلاً بإنقاذ من لا يريد النجاة معه.

هناك لحظات متأخرة من العمر يدرك فيها المرء أن بعض المعارك لم يكن عليه أن يخوضها، وأن بعض الأبواب كان يجب أن يغلقها عند أول صفعة، وأن بعض الأشخاص لم يكونوا محطة في حياته بقدر ما كانوا درساً قاسياً كُتب بالحزن والانتظار والخذلان.

وحين يصل إلى هذه الحقيقة، لا يبكي لأن أحداً تركه، بل لأنه ترك نفسه طويلاً على أرصفة الانتظار. يبكي على الليالي التي قضاها يحدّق في العتمة متسائلاً متى يأتي الضوء، وعلى الأعوام التي مرت وهو يؤجل سعادته أملاً في أن يتغير أحد من أجله. يبكي لأنه منح من عمره ما لا يستطيع الزمن إعادته، ومن قلبه ما لا يستطيع أحد تعويضه.

ثم يفهم، بعد أن تهدأ العاصفة ويرحل الجميع، أن الحياة لم تكن تنتزع منه ما يحب، بل كانت تنتزع من بين يديه ما لم يعد يستحق أن يحمله. لكن هذا الفهم يأتي دائماً متأخراً... متأخراً بعد أن يكون القلب قد شاخ من التعب، والروح قد حفظت طعم الخيبة، والعين قد استنفدت كثيراً من الدموع.

ولعل أكثر ما يوجع في قصة التخلي أن الإنسان لا يودع الآخرين فقط، بل يودع زمناً كاملاً من عمره لن يعود أبداً. يودع النسخة التي كانها يوماً، والأحلام التي نامت على كتفيه، والكلمات التي لم تُقل، والاعتذارات التي لم تأت، والوعود التي ماتت قبل أن تولد.

ويبقى في آخر الطريق وحيداً أمام الحقيقة الكبرى: أن بعض الناس لم يكونوا خسارتنا الحقيقية حين رحلوا. الخسارة الحقيقية كانت السنوات التي دفعناها ثمناً لبقائهم. وأن أكثر ما نبكي عليه ليس من فقدناهم، بل ذلك العمر الذي مضى ونحن نعتقد أن التمسك بهم سينقذنا، بينما كان خلاصنا كله مختبئاً في لحظة التخلي الأولى التي تأخرنا كثيراً في اتخاذها.