ليبرمان يتولى"لجنة الخارجية والأمن" في الكنيست ويتعهد بالتحقيق في شبهات تدخل مكتب نتنياهو بالانتخابات

وطن للأنباء: صادق الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة "الشؤون الخارجية والأمن"، في خطوة استهلها بالتعهد باستدعاء كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحقيق في شبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العملية الانتخابية.

وقال ليبرمان، عقب المصادقة على تعيينه، إنه سيستدعي بشكل فوري رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز "الموساد"، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ومفوض الشرطة، بهدف فحص شبهات التلاعب بالانتخابات، متهماً ديوان نتنياهو بالضلوع في "تدخل أجنبي غير قانوني في الانتخابات".

ويأتي تولي ليبرمان رئاسة اللجنة في إطار الاتفاقات التي توصل إليها قادة "كتلة التغيير" الأسبوع الماضي، بشأن توزيع المناصب الرئيسية بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة. وتضم الكتلة إلى جانب ليبرمان، كلاً من غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ورئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان.

وفي سياق آخر، أعلن ليبرمان عزمه طرح ملف قانون التجنيد الإجباري للنقاش خلال اجتماع اللجنة اليوم، مشيراً إلى أن القانون سيحظى بموافقة المحكمة العليا والحاخام لاندو، ومشدداً على أنه "لن يكون إلزامياً للجميع، لكنه سيكون قانوناً عادلاً".

وعلى صعيد المفاوضات لتشكيل الحكومة، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تباين في مواقف أطراف كتلة التغيير إزاء التواصل مع حزب "الليكود"، إذ عقد ممثلون عن آيزنكوت اجتماعاً تفاوضياً رسمياً مع ممثلي الحزب، أمس الأحد، في حين أعلن ليبرمان رفضه المشاركة في مثل هذه اللقاءات.

ووصف ليبرمان الاجتماع بأنه "فخ نُصب لآيزنكوت"، مؤكداً أن الهدف الأساسي، قبل الانتخابات وبعدها، يتمثل في إنهاء عهد نتنياهو، ورفض منحه ما وصفه بـ"طوق نجاة زائف" تحت عنوان حكومة وحدة وطنية.

وفي المقابل، أبدى ليبرمان استعداداً للتعاون مع حزب "الليكود"، شريطة رحيل نتنياهو عن المشهد السياسي.