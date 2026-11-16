عندما نُخضع الأزمة الفلسطينية الراهنة لمجهر التفكير المنظومي، بعد إلغاء الانتخابات أو تأجيلها كما يقولون ، نكتشف أن المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسساته المدنية والحراكات والمؤتمرات الشعبية ومؤتمرات السياحة السياسية التي اصبحنا نسمع عنها باوروبا وغيرها ، ليس مجرد سلسلة من الأحداث العابرة أو ردود الفعل الآنية، بل هو بنية متشابكة من الحلقات المغلقة التي تتغذى على بعضها البعض. في القراءة المنظومية للسياسة، لا يُنظر إلى الأزمات بمعزل عن السياق الكلي؛ فاستمرار الاحتلال، وتآكل الشرعيات، وغياب الاستراتيجيات الوطنية الجامعة، كلها عناصر تتفاعل في نسق واحد ينتج حالة من الشلل السياسي، ويترك الفرد والمجتمع في مواجهة مصيرهما دون مظلة قيادية فاعلة أو جهد منطقي لا شعاراتي لإنقاذ النظام السياسي بسبب كل مصائب شعبنا للاسف .

تتنوع القراءات والتحليلات حول جذور هذه الكارثة الفلسطينية الممتدة لأكثر من قرن وسبل الخروج منها ، فبينما ترى تيارات نقدية وشعبية واسعة أن جوهر الأزمة يكمن في انفصال النظام السياسي عن قاعدته الشعبية واحتكار القرار الوطني لمجموعة لا يصل عددها أكثر من أصابع اليد ، تشير أطروحات أخرى إلى أن تعقيدات الواقع الجيوسياسي، والانقسام الداخلي، والضغوط الإقليمية والدولية تشكل عوائق بنيوية تحول دون تجديد الشرعيات بالطرق التقليدية والحالة الفلسطينية حالة استثنائية وتحتاج إلى تفكير استثنائي وجهد ومبادرة استثنائية، وهنا لابد من إعادة تشخيص الحالة أيضا بأدوات استثنائية بإطار من التفكير المنظومي .

أولاً: تشريح الأزمة بمنطق "السبب والنتيجة الدائرية"

في التفكير الخطي التقليدي، يميل البعض إلى اختزال الأزمة في عامل واحد؛ كأن يُلقى اللوم حصراً على بطش الاحتلال الخارجي، أو يُختزل المشهد في إخفاقات الأداء الداخلي. أما التفكير المنظومي فيكشف لنا وجود ( حلقة تغذية راجعة سلبية ) تغذي نفسها باستمرار وفق الأسس التالية :-

# غياب التمثيل وتآكل الشرعية: يؤدي تعطيل المسارات الديمقراطية واحتكار القرار إلى اتساع الفجوة بين القيادة والشارع.

# إضعاف الجبهة الداخلية: هذا الانفصال يُضعف المناعة المجتمعية والسياسية، مما يجعل البنية الداخلية أكثر هشاشة أمام الاختراقات، سواء تمثلت في شبكات الفساد مع لصوص الشركات المستفيدة من الوضع القائم، أو في الضغوط الخارجية والمشاريع الإمبريالية و الماسونية التي تستثمر في حالة الانقسام والتيه الذي يعيشه شعبنا .

# تغذية الاستعصاء: كلما زادت الهشاشة الداخلية، تراجعت القدرة على صياغة استراتيجية تحرر أو صمود شاملة، مما يكرس واقع الأمر الواقع ويمنح القوى المعادية مساحة أوسع لفرض شروطها، فتعود الدائرة لتُغلق من جديد.

ثانياً: الشكل والجوهر.. ومأزق النظام السياسي كما علمونا ونحن بالسجن ما معني تناقض الممارسة وأثر ذلك على الأداء وتحقيق الأهداف .

تُعلمنا مبادئ التفكير المنظومي أن التمسك بـ "الشكل" المؤسسي عندما يفقد "جوهره" الوظيفي يؤدي إلى الجمود والانتقال من الأزمة إلى المأزق وبعدها إلى الكارثة ، فكما قال تقول الحكمة حصن ذاتك تهزم عدوك . فالمؤسسات الوطنية والتمثيلية لم تُنشأ لتكون هياكل إدارية صماء، بل لتكون أوعية تعبر عن الإرادة الشعبية وتُترجم تضحيات الناس إلى فعل سياسي منظم وحماية الذات من الهدم الذاتي وتصدع الجبهة الداخلية كما هو حاصل من مجموعة سياسيون اجرمو بحق الوطن والناس للاسف .

عندما يغيب التداول السلمي للسلطة وتتراجع المحاسبة، يتحول النظام السياسي من أداة لتمكين الشعب إلى عبء على حركته، وتصبح القرارات المصيرية معزولة عن نبض الشارع. وفي المقابل، يرى مدافعون عن استمرارية المؤسسات القائمة أن الحفاظ على الحد الأدنى من الكيانية الإدارية والسياسية في ظل ظروف الحصار والاحتلال يمثل ضرورة لمنع الفراغ الكامل، حتى وإن شاب الأداء قصور أو ترهل، وهنا من يقول علينا بميلاد الجديد فنحن نريد قيادة الثورة وليس ترقيع مؤسسات كان سبب بما هو قائم بالحال الفلسطيني الان .

ثالثاً: الانتخابات الرقمية كـ ( نقطة رافعة ) والمخرج من المأزق و لكسر الجمود والحلقة المفرغة التي ولدت من القاهرة وعادت إليها بعد عشرات الحوارات التي تدعى أصحابها أنها وطنية وعلما أنها فصائلية وحزبية وليس وطنية وشعبية وتحت سقف ما يريده الأجنبي والنتيجة اكبر دليل .

في علم النظم، تُعرف "نقطة الرافعة" بأنها التدخل الذكي والمحدد و ( المركز ) الذي إذا أُجري في الوقت الصحيح والمكان الصحيح ، أحدث تحولاً جذرياً في المسار الكامل. ومن هذا المنظور، تُطرح الانتخابات الرقمية كآلية مبتكرة لتجاوز العقبات المادية والجغرافية والسياسية التي طالما استُخدمت ذريعة لتعطيل الاستحقاقات الديمقراطية والخلاص من فئة اغتصبت القرار لعشرات السنين حتى وصلنا الى ما وصلنا إليها ،وللاسف هنا ظلت المؤسسات والحراكات والمؤتمرات تخاف من التفكير المنظومي خارج الصندوق كما يقولون مما جعل الكل من فصائل ومؤسسات وحراكات ومؤتمرات تعيش بنفس سياق ما خطط له ويخطط لانتخابات ورقية وصناديق تعني تقسيم الشعب والخضوع إلى رغبات ومصالح أنظمة تعادي شعبنا حتى لو كانوا يدعون أنهم معنا ، ناهيك على وضع قطاع غزة والضفة من إبادة يومية وتطهير عرقي مبرمج وفعال بكل لحظة ولسه يتحدثون عن حوار من أجل إجراء انتخابات ورقية والصندوق والحبر للاسف .

إن تجاوز قيود الزمان والمكان والتفكير بشكل حكيم ومختلف والاستفادة من تقنيات البلوكشين فرصة تاريخية وذهبية وهي بالمناسبة الحل الوحيد والآلية الممكن وبدون ذلك فقدان للمنطق والتحرك نحن المستقبل ودون ذلك ضياع بضياع ، فالتصويت الرقمي الآمن والمشفر يتيح ربط الفلسطينيين في الداخل والشتات في فضاء ديمقراطي موحد، متجاوزاً الحواجز الجغرافية والقيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والتجمعات ويجعل شعبنا يقفز عن جور الأنظمة التي يعيش لشعبنا بكنفها بسقاع الارض، و ليُعيد الاعتبار لمبدأ وحدة الكل والجزء .

إن استعادة القرار وتحصين الجبهة الداخلية وإعادة القرار إلى صاحبه الأصلي — وهو الشعب — عبر تطبيق رقمي شفاف، تُعد الخطوة الأولى لـ تحصين الذات؛ فالقيادة المنتخبة بإرادة حرة تمتلك شرعية حقيقية تجعلها أقدر على محاربة تحالف الفسدة ولصوص الشركات ذو الراسمال الوافد غير معروف المصدر وقطع الطريق على أي ارتباطات مشبوهة أو مصالح فئوية تتقاطع مع أجندات خارجيةأصبحت المهمة المقدسة والوحيدة وبدونها سيبقى الخال من الاسوء للاسوء. .

وهنا لابد من الاشاءة إلى أهمية القاط الفرصة من أجل العمل بكل جهد وإخلاص وتفاني من اجل مأسسة التضامن العالمي الذي يشهد اليوم زخماً شعبياً غير مسبوق متضامناً مع العدالة والحقوق الوطنية و الإنسانية لشعبنا ويجب الإنتباه إلا أن هذا التعاطف الدولي يحتاج إلى عنوان فلسطيني موحد وشرعي يخاطبه ويستثمر طاقته ضمن خطة استراتيجية واضحة، بدلاً من بقائه مجرد موجات عاطفية موسمية لا تجد قناة سياسية منظمة تستوعبها.

واختم هذا المقال لاقول :

يؤكد التفكير المنظومي أن قوة النظام الكبير تنبع من سلامة أصغر وحداته. فالمعركة من أجل التحرر وبناء المستقبل ليست معركة حدود وجغرافيا وتاريخ ونضال مستمر فحسب، بل هي معركة وعي وبناء داخلي. إن تحصين الفرد بالمعرفة، وتفعيل رقابته المجتمعية، ورفض ثقافة الاستسلام أو التبعية، هو الأساس الذي يُبنى عليه النظام السياسي السليم.

حين يدرك المواطن أن صوته ووعيه هما حجر الزاوية في إصلاح المنظومة، وحين تتوفر له الأدوات العصرية — كالانتخابات الرقمية ومنصات المشاركة الفاعلة كمنصة فلسطين الرقمية — لاسترداد حقه في الاختيار والمحاسبة، عندها فقط يتحول الشعب من "مفعول به" في معادلات السياسة الإقليمية والدولية، إلى "فاعل رئيسي" يصنع استراتيجيته بيده، ويفرض إرادته في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

علينا أن نتعلم كيف نتعلم .