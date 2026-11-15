هارون بشاره يكتب لوطن: الاستقلال بين إعلان الدولة والسيادة



في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1988، كان إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر صرخة سياسية في لحظة فارقة من تاريخنا المعاصر. لقد جاء الإعلان في ذروة الانتفاضة الشعبية الأولى، وعقب قرار الأردن فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية في تموز/يوليو من العام نفسه، ليشكل السقف السياسي الذي منع نشوء أي فراغ في التمثيل، وليعيذ الشخصية الوطنية المستقلة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وصاحبة المشروع الوطني.

أدّى الإعلان حينها وظيفة مفصلية، ثبّت حق تقرير المصير، ونقل مطلب الدولة من شعار سياسي عام إلى صيغة قانونية ودولية محددة، وحافظ على وحدة المشروع الوطني. إلا أن التحدي الجوهري ظهر لاحقاً في التحولات الشاملة التي أعقبت تلك اللحظة، وفي مدى قدرة نظامنا السياسي على التعامل معها وتحويل هذا الاعتراف السياسي والمؤسسي إلى سيادة فعلية ومُمارسة على الأرض.

من إعلان الدولة إلى المسار الانتقالي

عقب إعلان الاستقلال، دخل النظام الدولي مرحلة تحوّل عميقة؛ تفكك المعسكر الاشتراكي، ثم انهار الاتحاد السوفياتي، وتراجعت الثنائية القطبية التي كانت تمنح حركة التحرر الوطني هامشاً للمناورة السياسية والدبلوماسية. وصعدت الهيمنة الأمريكية، واتسعت موجة العولمة، وتغيرت موازين القوى الإقليمية والدولية التي تحركت منظمة التحرير في ظلها لعقود.

كانت هذه التحولات الدولية من أبرز العوامل التي قادت إلى اتفاق أوسلو، إذ تداخلت مع أزمة منظمة التحرير المالية والسياسية، وتراجع موقعها العربي بعد حرب الخليج، وتغير البيئة الإقليمية، إلى جانب حسابات القيادة الفلسطينية والإسرائيلية. لكن المحصلة تمثلت في انتقال المشروع الوطني من إعلان الدولة وتثبيت مرجعيتها السياسية إلى مسار تفاوضي انتقالي، راهن على أن يقود تدريجياً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية.

لكن هذه المرحلة الانتقالية لم تبقَ مؤقتة كما أُريد لها، بل تحولت إلى واقع سياسي طويل الأمد، بالتوازي مع استمرار الاستيطان وتوسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأرض والموارد والهيمنة على المعابر، وتعزز التبعية الاقتصادية والمؤسسية. ومع مرور السنوات، أصبح مشروعنا الوطني محكوماً بإدارة واقع انتقالي لم يحقق الغاية التي أُنشئ من أجلها.

وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية: لقد نجحنا في تثبيت حقنا السياسي في الدولة، وانتزعنا اعترافاً دولياً متزايداً بهذا الحق، لكننا لم نتمكن من بناء مقومات مادية ومؤسسية كافية لممارسة السيادة. فالإعلان السياسي، مهما بلغت أهميته، لا يتحول تلقائياً إلى دولة دون قدرة على إدارة الأرض والموارد والاقتصاد والحياة العامة، وعلى تمثيل المجتمع وتوحيد قراره.

تآكل المؤسسات وأزمة الشرعية

لا يمكننا تفسير تعثر مشروعنا الوطني بالاحتلال وحده، على الرغم من أنه العامل الحاسم في منعنا من ممارسة سيادتنا على أرضنا، فهناك أيضاً أزمة داخلية تتصل ببنية نظامنا السياسي، وتراجع مؤسساته التمثيلية، وانحسار الحياة الديمقراطية، وتآكل العلاقة بين القوى السياسية والمجتمع الذي يفترض أن تمثله.

لقد تراجع دور منظمة التحرير ومؤسساتها الجامعة، وتعطلت آليات التجديد الديمقراطي، وغابت الانتخابات التشريعية سنوات طويلة، وتراجعت الرقابة والمساءلة، واتسع الاعتماد على القرارات بقانون في ظل غياب مجلس تشريعي فاعل. ولم يعد الانقسام الذي بدأ عام 2007 مجرد خلاف سياسي بين حركتين، بل تحول إلى سلطتين وإدارتين وولايتين سياسيتين منفصلتين، لكل منهما مؤسساتها وأجهزتها وحساباتها، بما أضعف وحدة قرارنا الوطني وقدرتنا على صياغة استراتيجية مشتركة.

لكن أزمة التمثيل تتجاوز الانقسام بين سلطتين، بل تمتد إلى علاقة أحزابنا وفصائلنا بمجتمعنا، وإلى السؤال عن مدى قدرتها على أداء وظائفها السياسية والوطنية والاجتماعية. فقد تحولت الكثير من هذه التنظيمات، مع مرور الوقت، من أطر للتعبئة والتمثيل والمشاركة إلى هياكل إدارية، تتقدم فيها الاعتبارات التنظيمية وشبكات النفوذ والمصالح على تجديد العلاقة مع الناس والاستجابة لأولوياتهم.

وتكشف استطلاعات الرأي عن اتساع هذه الفجوة، ففي استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في تشرين الأول/أكتوبر 2026، اختار 33% من المستجيبين إجابة «لا شيء مما سبق» عند سؤالهم عن الانتماء أو التأييد الحزبي المباشر، وارتفعت النسبة في الضفة الغربية إلى 48%. كما أبدى 56% استعداداً صريحاً للتصويت لقائمة مستقلة جديدة تضم شخصيات مهنية واقتصادية ووطنية.

تعني هذه الأرقام أن نحو نصف مجتمعنا أصبح خارج الأحزاب والفصائل لكن هذا لا يعني وجود بديل جاهز قد تشكل بالفعل، فعدم الثقة الحزبية لا يعني امتلاك تصور سياسي بديل، والاستعداد للتصويت لقائمة مستقلة لا يعني بالضرورة وجود قوة منظمة. لكنه مؤشر صريح على اتساع المساحة غير الحزبية، وعلى وجود طلب اجتماعي متزايد على التغيير وتجديد التمثيل.

ومن هنا يبرز بحثنا عن كتلة وطنية ثالثة؛ ليست تحالفا انتخابيا عابرا يجمع شخصيات متباعدة، بل كإمكانية لإعادة تنظيم المجال السياسي والاجتماعي خارج الاستقطاب القائم. كتلة يمكن أن تجمع مستقلين وشباباً ونقابيين وأكاديميين ومهنيين وممثلين عن المجتمع المدني والفعاليات المحلية، حول برنامج وطني وديمقراطي واضح، وآليات تمثيل ومساءلة وتداول للمسؤولية.

لكن بناء هذه الكتلة يتحقق عملياً عبر التشبيك الأفقي، والعمل المجتمعي، وصياغة برنامج حد أدنى سياسي واقتصادي. فالاحتلال يقيد قدرتنا على ممارسة السيادة، لكن الانقسام وتآكل المؤسسات أضعفا أيضاً قدرتنا على مواجهة هذا التقييد وإنتاج بدائل وطنية. وهذه ليست مساواة بين مسؤولية الاحتلال ومسؤولية نظامنا السياسي؛ فالاحتلال هو القوة التي تفرض السيطرة وتمنع استقلالنا، لكن مسؤولية تجديد المؤسسات والتمثيل والقرار تقع أولاً وأخيراً على عاتق قوانا الوطنية.

المغير: السيادة في تفاصيل الحياة

يظهر غياب السيادة بصورة أكثر مباشرة في تفاصيل حياتنا اليومية، عندما تصبح قدرة الناس على الوصول إلى أراضيهم، أو إدارة اقتصادهم، أو التنقل، أو تنظيم مناسباتهم الاجتماعية، خاضعة لتدخل قوة الاحتلال.

وتقدم قرية المغير نموذجاً مكثفاً لهذا الواقع الذي نعيشه، فالمسألة فيها لا تقتصر على اعتداءات متفرقة ينفذها المستوطنون، بل تتعلق بتراكم منظومة من السيطرة على المجال الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي، تؤدي تدريجياً إلى تقليص قدرة مجتمعنا المحلي على إدارة حياته.

تحيط بالقرية 11 بؤرة استيطانية، وقد فقد أهالي القرية القدرة على الوصول إلى نحو 98% من أراضيها، بما يشمل المراعي وبساتين الزيتون. وهذه النسبة تعكس حجم التراجع في قدرة الأهالي على استخدام الأرض والانتفاع منها، وهي مسألة تمسّ عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقرية. كما أن المدخل الرئيسي للقرية من شارع ألون مغلق منذ عام 2023، وسُجل أكثر من 56 اعتداء للمستوطنين أدت إلى إصابات أو أضرار بالممتلكات منذ بداية عام 2026 وحتى أيلول/سبتمبر، إلى جانب القيود اليومية المفروضة على الحركة.

تترجم هذه الوقائع في الميدان إلى تراجع قدرتنا على الإنتاج، وتضرر زراعتنا وثروتنا الحيوانية، وتعطيل حركة عمالنا ومزارعينا وطلبتنا، وارتفاع كلفة حياتنا اليومية، حيث تتراجع قدرة الأسرة على تأمين دخلها ليصبح مستقبل الأبناء أكثر ارتباطاً بواقع اقتصادي لا يملكون التحكم في شروطه.

وفي واقع المغير وتفاصيل يومياتها، تتكثف الإشكالية الوطنية برمتها. تصبح أكثر البديهيات الإنسانية خطورة من فلاحة أرضٍ أباً عن جد، إلى حرية التنقل، وصولاً إلى تنظيم مناسبة اجتماعية أو فرح عائلي تحت رحمة الإغلاق والاعتداء، يتضح جوهر أزمتنا. إن معركة السيادة لا تخاض في أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية فحسب، بل فعل يومي يُقاس بمدى قدرتنا على تثبيت المواطن في أرضه وحماية تفاصيل بقائه.

إن المغير ليست استثناءً أو حادثاً عابراً، بل هي مرآة صادقة تجسد الفارق الشاسع بين "إعلان الدولة" كإنجاز سياسي ودبلوماسي، وبين "السيادة" كقدرة مادية على حماية المجتمع وتوفير مقومات الصمود له.

إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل بالاعتراف الخارجي وحده طالما استمر تآكل بنيتنا الداخلية واستشراء الانقسام وتراجع التمثيل المؤسسي، يبدأ حتماً من إعادة الاعتبار للمجتمع، وتجديد الشرعيات الوطنية، وصياغة برنامج نضالي ومجتمعي قادر على حماية الحياة اليومية وتوفير أدوات الصمود للناس على عتبات بيوتهم وفي حقولهم. فالدولة التي لا تملك حماية يوميات مواطنيها تظل مشروعاً طموحاً.