تقرير: الموساد اختطف جنرالين إيرانيين للتحقيق في اختفاء الطيار الإسرائيلي رون أراد وقتل أحدهما

وطن للأنباء: اختطف الموساد جنرالين إيرانيين من سورية وتركيا، خلال العشرين عاما الأخيرة، أحدهما هو الجنرال عبد الله صبري، والآخر هو الجنرال علي رضا عسكري، الذي اختفى في إسطنبول في العام 2006، ولم يعرف مصيره.

ونقل تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الأحد، عن مسؤولين أميركيين سابقين قولهم إن عملاء الموساد حققوا مع عسكري طوال أسابيع حول علاقة محتملة له باختفاء الملاح الجوي الإسرائيلي رون أراد، الذي أسقطت طائرته في لبنان، في العام 1986، لكن هذا التحقيق لم يسفر عن أي نتيجة، وأن عملاء الموساد قتلوه، وحسب أحد المسؤولين الأميركيين تم إلقاء جثته في البحر الأسود.

ويتبين من التقرير أنه لم يكن لدى الجنرالين الإيرانيين أي معلومات حول مصير أراد، وأن البحث عنه يتركز في لبنان.

واختطف عملاء الموساد صبري أثناء ممارسته رياضة الجري في الحي الدبلوماسي في دمشق، في أيلول/سبتمبر العام 2021، وحسب المصادر فإن عملاء الموساد تنكروا كعمال نقليات وتمكنوا من عبور حاجز أمني واختطفوا صبري في مسافة ليست بعيدة عن السفارة الإيرانية.

وأدخل العملاء صبري بالقوة إلى مركبة تجارية ونقلوه إلى إسرائيل، وقالت مصادر إيرانية رسمية إنه خلال التحقيق مع صبري، الذي تولى مناصب رفيعة في الحرس الثوري الإيراني، جرى سؤاله حول أراد فقط.

وحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بذلت جهودا كثيرة من أجل العثور على علاقة بين إيران وبين اختفاء أراد، لكن تبين من تقارير إسرائيلية أن إيران ليست ضالعة في أسر أراد، وقالت مصادر إسرائيلية رسمية للصحيفة إنه بالرغم من أنهم كانوا متأكدين في الماضي من مسؤولية إيران في هذه القضية، لكن على ما يبدو أن هذه الفرضية كانت خاطئة منذ البداية.

وقالت مصادر استخباراتية إن التقديرات السائدة الآن في إسرائيل تشير إلى إيران لم تحتجز أراد في أي مرحلة ولم تكن ضالعة في اختفائه، وأن معلومات جُمعت خلال الحرب الأخيرة على لبنان عززت هذه التقديرات.

المصدر: "عرب48"