نتنياهو يتمسك برئاسة الحكومة أولاً.. وآيزنكوت يلوّح بإفشال شروطه وتغيير المشهد في الكنيست

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع شرطاً حاسماً في أي مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يتمثل في رفضه التام للتنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولاً ضمن أي اتفاق للتناوب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من نتنياهو تأكيده أن هذا المطلب يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة له، مشيراً إلى أنه في حال طُلب منه التنازل عن الصدارة فإنه سيفضل التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة، بينما سيوافق بصورة شبه مؤكدة على تشكيل حكومة وحدة مع أي من خصومه شريطة بقائه أولاً في سدة الحكم.

وتأتي هذه التسريبات قبيل جلسة مفاوضات مرتقبة تُعقد اليوم الأحد بين فريقي التفاوض عن حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو و"يَشار" برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت. وتلوح في الأفق بوادر أزمة حقيقية تعرقل هذا المسار، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن آيزنكوت يعتزم طرح مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته من دون أي اتفاق على التناوب، وهو ما يتصادم بشكل مباشر مع شروط نتنياهو المعلنة.

وعلى صعيد السجال السياسي المتبادل، كان نتنياهو قد صرّح بأن اجتماعه مع آيزنكوت أول أمس عزز لديه القناعة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، مدعياً أن "النظام الإيراني الذي يسعى لتدمير إسرائيل يعمل مجدداً على استئناف برنامجه النووي". وفي المقابل، قابل آيزنكوت دعوات نتنياهو بالتشكيك والرفض، متهماً إياه بوضع العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة والسعي لإحباط خطوات استبدال رئيس الكنيست.

وبالتوازي مع المفاوضات، يعتزم معسكر آيزنكوت استثمار أغلبيته البرلمانية لإحداث تغييرات في الكنيست، تشمل التصويت على استبدال رئيسه أمير أوحانا، وتشكيل لجان خاصة لإلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو، لا سيما المتعلقة بالتعديلات القضائية ومكانة الاستشارة القضائية