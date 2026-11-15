سعر الـ"بيتكوين" يهبط دون 65 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب الماضي

وطن للأنباء: تراجع سعر عملة الـ"بيتكوين" الرقمية المشفرة بنحو 6%، خلال تعاملات ليل السبت/ فجر الأحد، ليهبط إلى أقل من 65 ألف دولار، للمرة الأولى منذ 19 آب/أغسطس الماضي، وفقاً لبيانات التداول.

وأظهرت البيانات انخفاض سعر الـ"بيتكوين" في بورصة "بينانس"، الأكبر من حيث حجم تداول العملات المشفرة، بنسبة 5.9%، خلال 24 ساعة، ليسجل 64,670.13 دولاراً.

وبذلك، هبطت العملة المشفرة دون مستوى 65 ألف دولار للمرة الأولى منذ 19 آب/أغسطس 2026.

وتأتي خسائر الـ"بيتكوين"، وسط موجة تراجع أوسع في سوق العملات المشفرة، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بفعل استمرار الضغوط التضخمية، وتزايد عمليات سحب الاستثمارات من صناديق الـ"بيتكوين" المتداولة في البورصة، إلى جانب تصفية مراكز تداول برافعة مالية، ما زاد الضغوط البيعية على العملة الرقمية المشفرة.