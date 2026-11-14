د.شكري الهزَّيل يكتب لوطن: لوعة غياب الاخلاق الوطنية.. من فصائل سلطة اوسلو ومنظمة التحريرالى عرب الكنيست الاسرائيلي!!

في غزة الابادة مستمرة وعشرات الاف الخيام تغرق وغرقت في مياه امطار اول منخفض جوي في فلسطين في بداية موسم الشتاء, حيث يعاني عشرات الالاف من النازحين من البرد والامراض في غياب كامل لكل اشكال البنية التحتية ووسائل التدفئة بعد ان اغرقت مياه الامطار اكثر من 100 الف خيمة وشردت مجددا عشرات الالاف والمفارقة ان عشرات الشاحنات المحملة باكثر من 150000 خيمة تقف على معابر الحدود ولا يسمح لها الاحتلال بالعبور وتسليم حمولتها من الخيام لمن يعيشون في العراء ويعانون ويلات البرد والصقيع ومن بينهم عدد كبير من الاطفال والنساء والمسنون وعلى الضفة الاخرى من فلسطين المحتلة تعيش قرى ومضارب ومخيمات الضفة الغربية حالة تطهير عرقي واثني ينفذها جيش الاحتلال بدعم من قطعان المستوطنين اللذين يعتدون على القرى الفلسطينبة ويحرقون الزيتون وينهبون المواشي ويحتلون البيوت ويطردون سكان قرى ومضارب كاملة ناهيك عن احتلال مخيمات شمال الضفة وطرد سكانها والحيلولة دون عودتهم الى بيوتهم في مخيمات مثل مخيم جنين وطولكرم وعين شمس وغيرهما الكثير من المناطق في الضفةوالقدس التي تتعرض للتهويد القسري والتطهير العرقي المبرمج ..

الابادة مستمرة والاعتداءات تتواصل وتتوسع على القرى الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة وحتى في الداخل الفلسطيني والجميع اقليميا وعالميا يقف موقف المتفرج يشجب ويدين ويستنكر في بيانات شفهية وورقية ولا يفعل شيئا وهكذا وعلى هذا المنوال بقي الشعب الفلسطيني وحدة يقاوم بقدر الامكان جيش واوباش المستوطنين المدعومين عمليا وفعليا من قبل الادارة الصهيونية في واشنطن وعواصم الدول الامبريالية وبعض الدول العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال ولا تبدي اي اكتراث بما هو حاصل في فلسطين وتكتفي بيانات شجب وندب وتقديم بعض المساعدات ولا ننسى جامعة " حكام العرب" والموقف التقاعصي واللا مبالي لهذة الجامعة المُحَّنطة منذ عقود ناهيك طبعا عن موقف العالم الاسلامي المخزي والمشين بما يتعلق بالاحداث في فلسطين من حصار وقتل و ابادة وتجويع في قطاع غزة.. بالمحصلة:لا حياة لمن تنادي ولا غيث يلوح في سماء غزة الموشح بالدم وغبار الدمار الشامل والكامل الذي غَّير قطاع غزة الى الابد.. لا شوارع... لا معالم.. لا بيوت.. ولا اثار لحياة شيدها الغزيون منذ عقود وجيل بعد جيل.. تمت ابادة كل شئ وما تبقى هو ان غزة المدمرة بقيت جارة البحر في زمن العمار والدمار.. ما هو حاصل ان الغزيين والغزيات تُركوا وليمة للفاشية الصهيونية والامريكية اللذي يصورها الاعلام العربي بانها لا تُقهَّر وان استمرار الابادة والقتل صار واصبح قدر محتوم لا يمكن وقفه ولا تغيير مساره وهكذا بقي امر وحيد وواحد قائم وهو الرهان على نتائج الانتخابات الامريكية والاسرائيلية و"اليانصيب" بتغير السياسة والنهج الفاشي ومسار الابادة والقتل في فلسطين.. قرن من الزمان وعربان الردة ومعهم فلسطينيوا الردة والهوان وهم ينتظرون نتائج محطات الانتخابات " الرئاسية والبرلمانية" ولم يحدث شئ في ظل تعاقب وتناوب دزينة من الرؤساء الامريكان ومعهم دزينة من رؤساء كيان دولة الاحتلال!!..*دّعم بايدن وترامب الابادة في غزة تماما كما نفذها ودعمها قيادات الكيان منذ عقود طويله لتبلغ ذروتها في الوقت الراهن في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة...؟!

ما يتعلق بالعرب والدول العربية فاصبح الامر واضحا فلا عون ولا فزعة ولا حتى قطع علاقات دبلوماسية مع كيان يبيد الشعب الفلسطيني واقصى ما يقدمه هؤلاء بيانات شجب وادانه جلها تمثيل وكذب وهم الذين لم يستطيعوا ادخال شاحنة مساعدات واحدة لسد رمق البعض من جوعى اطفال غزة ناهيك عن ترسيخ صورة دونية الشعوب العربية ونذالة الحكام العرب على طول وعرض الكرة الارضية..500 مليون عربي ومليارات المسلمين عاجزون عن وقف جرائم الابادة في غزة.... لا تصدقوا كذبة تفوق الكيان عسكريا ولا قوة سلاح جوه فهذا جزء من تبرير وتمرير خنوع الانظمة العربية وسقوطها اخلاقيا وسياسيا.. علينا ان نذكر ان نظام جماعة اوسلو في رام الله جزء لا يتجزأ من منظومة الانظمة العربية الفاقدة للشرعية الشعبية والاخلاق الوطنية والانسانية... **لاحظوا ان العرب " الشعوب العربية" يهتمون بنتائج انتخابات امريكا والكيان لكنهم هم انفسهم لا يجرون لا انتخابات ديموقراطية ولا يختارون من يحكمهم ويمثلهم وما هو موجود انظمة دكتاتورية"انقلابية وملكية" دمرت هيبة العرب من المحيط اى الخليج.. لاحظوا دور الاعلام العربي وهو المخزي والاكثر خزي اعالميا : مفكرون وسياسيون يحللون نتائج انتخابات كل العالم وكل الشعوب ما عدا الانتخابات في العالم العربي: غيرموجودة...الموجود نسبة 99 بالمئة ثبتها حاكم مَستبٍد...شاهدوا حال مصر وتونس في ظل حكم الثورات المضادة..كونترا ريفيلوشن؟؟

في فلسطين تدهور حال القضية الفلسطينية وتمادى الاحتلال باحتلاله بعد ان حط جماعة اوسلو رحالهم في غزة ورام الله عام 1993 ومن ثم حطوا رحالهم بالكامل في رام الله واعتمدوا بالدرجة الاولى على التنسيق المخابراتي والامني مع الاحتلال لضمان بقاءهم واستمرارية وجودهم وضمان تدفق المساعدات الامريكية"من طرف السي اي ايه" لقوى الشرطة والامن الاوسلوية " جيش دايتون.. جيش سلطة اوسلو" وما جرى مع الوقت ان جماعة اوسلوا انفصلوا بالكامل عن الواقع الفلسطيني ولم يعودوا يمثلوا احدا سوا ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بدولة الاحتلال الاسرائيلي وهذا الامر اصبح واضحا وضوح الشمس في ظل استمرار حرب الابادة والتهجير, فالجماعة صاروا "طخيخة" بيانات شجب وندب وطلب " العون" الدولي" ولم تتصدى قواتهم لمستوطن واحد يهاجم القرى والمدن الفلسطينية في الضفة وعن صمتهم وتواطؤهم مع الجاري في غزة فحدث بلا حرج؟؟؟

الحقيقة الصادمة اليوم : ان فصائل تشكيلة " سلطة اوسلو" ومنظمة التحرير تهيمن وتسيطر على الحيز والاطر الفلسطيني السياسي دون ان تمثل الشعب الفلسطيني ودون ان تذود عنه.. الشعب الفلسطيني والناس يدافعون عن قراهم ووجودهم امام الهجمة الصهيونية الفاشية دون وجود او حضور " اوسلوي" فصائلي ودوائر رسمية ولا شرطة فلسطينية .. جماعة محمود عباس لا يمثلون الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس ولا قطاع غزة..نحن لا نزعَّم هذا ولا هذا مجرد

زعم لابل هذا هو الواقع الحاصل والانفصال الكامل بين جماعة اوسلو ومجرى الاحداث في الضفة الفلسطينية ومقاومة الناس للاحتلال وتصديهم لقطعان المستوطنين؟.. اقصى ما يفعلة جماعة اوسلو هو بيانات شجب والرهان على نتائج الانتخابات الامريكية والاسرائيلية.. سلطة اوسلو لا تريد ولا ترغب باي انتخابات فلسطينية لان الانتخابات ان حدثت فستكون ليس في صالح جماعة اوسلو ولذلك تقوم الجماعة بلعبة اعلان موعد الانتخابات " التشريعية والرئاسية" ومن ثم الغاءها وتأجيلها بدعم من فصائل فلسطينية ديكورية تلعب دور ديكور سياسي دون ان يكون لها امتداد شعبي او قاعدة شعبية فلسطينية.. فصائل تتحدث عن ماضيها النضالي متنكرة لواقعها وغائبة بالكامل عن احداث الحاضر في الضفة على وجه التحديد؟!

الواقع الحاصل اليوم هو انه لا سلطة اوسلو موجودة على الارض ولا النداءات والبيانات الغربية والشرقية قادرة على وقف الهجوم الفاشي الصهيوني على مضارب وقرى واماكن سكن ووجود ابناء وبنات الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات ومؤسسات هذا الشعب لابل طال ويطول العدوان المقابر واالنصب التذكارية المرتبطة بتاريخ النضال الفلسطيني الى حد اقتحام باحات الجامعات والمعاهد الفلسطينية وهدم اكثر من نصب تذكاري يمجد ويخلد اسماء شهداء فلسطين ووصل الحد الى اغلاق مداخل حارات وبلدات كاملة في القدس كسلوان وغيرها بحجة وجود مقابر ومقدسات يهودية في هذا المكان او ذاك وللمثال لا للحصر يتم منع عشرات العائلات من الوصول الى بيوتهم في بلدة سلوان في القدس بحجة وجود مقبرة يهودية على مدخل الشارع المؤدي الى احياء سلوان وذلك بالرغم من عدم وجود اي مقبرة يهودية ولا اثبات ولا دليل واحد على انه كان يوم من الايام في هذا المكان " مقبرة يهودية" وماهو موجود هو مدخل وشارع قائم منذ عقود طويله يمرون الناس عبره الى احياءهم وبيوتهم وعن ما هو جاري من اقتحامات يومية لباحات المسجد الاقصى فحدث بلا حرج والهدف واضح وهو فرض تقسيم الاقصى كما جرى من تقسيم قسري للمسجد الابراهيمي في الخليل..

ان مايجري في غزة من ابادة للبشر والحجر والشجر بكل ماتعنية الكلمة من فحوى ومعنى هو عدوان فاشي غاشم يجري بتغطية من ما يسمى ب " مجلس سلام..ترامب" وتحت سقف وقف " اطلاق النار" اللذي لم يتوقف يوم من الايام لا بل ان حرب الابادة استمرت عسكريا وسياسيا واقتصاديا الى حد اصبح فية الحصار وتجويع ملايين الفلسطينيين سلاح ابادة ودمار شامل يهدد وجود وصحة وكيان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..الاحتلال في غزة يمارس الابادة بضوء اخضر من امريكا ومجلس " سلام" كله وجله كذب وخداع ومراوغة لابل انه هو الغطاء الرئيسي لاستمرار الابادة بعد الغطاء العربي والغطاء العالمي اللذي يتجلى في التقاعص والتواطؤ والتقصير في وقف الابادة وانقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..**في غزة: الناس تعيش في خيام مهترئة وعلى القليل من الطعام وبدون اي حماية وقد اصبحوا اهدافا سهلة لمدفعية وطائرات الاحتلال التي تحصد يوميا ارواح العشرات بين شهيد وجريح وحتى المشافي لا توفر ملاذ امن للمرضى والجرحى ناهيك عن ان " الخط الاصفر" ابتلع كامل غزة ويسحق يوميا بيوتها المتبقية .. الاحتلال يحتل اليوم 80 بالمئة من مساحة قطاع غزة وما تبقى هو 20 بالمئة مخصصة لخيام ملايين النازحين ومقابر ضحايا الاحتلال احياءا وامواتا!؟

علينا ان نذكر بامر شبة منسي في الاعلام العربي ولا يحظى بتغطية كافية في الاعلام الفلسطيني وهو حرب الابادة والتنكيل والتجويع اللذي يمارسها الاحتلال بحق الالاف من الاسرى والاسيرات المعتقلون في سجون الاحتلال والحقيقة ان هؤلاء قابعون في سجون الاحتلال منذ زمن طويل وبفترات زمنية متفاوته ومن بينهم من امضى اكثر من اربعون عاما خلف القضبان ومن بينهم كثير من المسنون والمرضى الذين يحتاجون الى العناية الطبية والرعاية الصحية وهذه الاخيره لا تُقدم لهم كعقاب جماعي تتخذة ادارة السجون : لا يحظى الاسرى لا بالرعاية الصحية ولا الغذاء ولا الغطاء ولا وسائل التدفئة وهم محرومون من جميع الحقوق الانسانية واكثريتهم يعانون من سوء التغذية وفقدان الوزن والنقص في كل المستلزمات ناهيك عن عقاب الزنازين ووجبات التنكيل والضرب اليومية التي وصلت الى حد اطلاق النارعلى بعض الاسرى من مسافة صفر والقاء قنابل الصوتية داخل غرف مكتظة بالاسرى.**.بالمختصر المفيد يتعرض الاسرى والاسيرات الى ابادة جسدية وروحية ونفسيه مبرمجة تنفذها سلطات الاحتلال والمنظومة الفاشية التي تدير معتقلات وسجون الاحتلال من جهة والى اهمال قضاياهم من قبل جماعة اوسلو الفاقدة للاخلاق الوطنية والناكره والمتنكرة لنضال الاسرى وعذابات السجون من جهة ثانية وبالتالي اجلا ام عاجلا ستنكشف جرائم الاحتلال وستظهرصور الهياكل العظمية الحية ومدى الاجرام بحق اسرى واسيرات الحرية المعتقلون في سجون الاحتلال..** المطلوب من سلطة اوسلو في رام الله : شوية كرامة وطنية وحبة اخلاق وطنية واعطاء الاسرى اكثر اهتمام واكثر انتباه في ظل تعرضهم الى الابادة والتنكيل والتجويع بهدف تدميرهم جسديا ومعنويا وصحيا..ناقوس خطر حاصل لم تقرعه سلطة اوسلو ولا المؤسسات الدولية..

في فلسطين تسود غصة الغدر والخذلان والتأمر العربي والغربي على الشعب الفلسطيني لكن لوعة غياب الاخلاق الوطنية هي الاصعب في ظل وجود سلطة اوسلوية في رام الله لا تهش ولا تنش ولا تخجل من مواصلتها التنسيق المخابراتي والامني مع الاحتلال في ظل تواصل حرب الابادة على غزة والضفة الذي يحاصر الاحتلال والمستوطنين مدنها وقراها في حين يجبر هذا الاحتلال ومستوطنية سكانها " سكان القرى والمضارب الفلسطينية في الضفة والاغوار" على الرحيل وترك ديارهم قسرا... غيض من فيض..

تُجمع الصحافة العالمية ومعها المحللين والمفكرين عربا وعجما, بان لا فرق يذكر ولا فروقات ايديولوجية بين النتن والايزنكوت وان هذا الاخير سيواصل طريق النتن وحرب الابادة على غزة والضفة لانه ببساطة تلميذ النتن وصاحب نظرية قوة النيران المفرطة واعتبار بيوت المدنيين اهداف عسكرية وهو اول الداعمين لاستراتيجية الابادة والدمار الشامل في قطاع غزة وقد استعمل القوة المفرطة في الضفة والقطاع حين شغل انذاك منصب رئيس هيئة الأركان العامة بين عامي 2015 و2019، وهي الفترة التي عمل فيها تحت قيادة نتنياهو.، فقد أيّد ويؤيد الحرب على غزة ولبنان وإيران.

ويرتبط اسم ايزنكوت بـ"عقيدة الضاحية" القائمة على استخدام قوة نارية مفرطة ضد البنية التحتية المدنية وهذا مافعله في بيروت 2006 ودعمه في غزة ابان حرب الابادة المتواصلة منذ عام 2023 وحتى يومنا هذا.. *ضمن نظرية التبرير والتمرير وطبعا بهدف اسقاط نظام حكم النتن وجدت مجموعة ال 19 " عرب الكنيست" ضالتها واصرارها على دعم " ايزنكوت" تاركه الاخلاق الوطنية على الرف ومتجاهلة تاريخ رجل يؤمن بنظرية "ان العربي الجيد هو العربي الميت" وللقصة بقية باقية وهذا الانحدار الاخلاقي سيتواصل وسيأخذ مناحي واتجاهات بين السئ والاسوأ والتبرير والتمرير.. **لوعة غياب الاخلاق الوطنية : من فصائل سلطة اوسلو ومنظمة التحريرالى عرب الكنيست الاسرائيلي والقادم اعظم..!!