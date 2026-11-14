الذهب يرتفع والنفط يسجل خسائر أسبوعية للمرة الثانية

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، فيما تتجه الأسعار لتسجيل خسائر أسبوعية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3879.71 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3922.97 دولارًا للأوقية في ختام التداولات.

إلى ذلك، سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على تزايد فائض المعروض العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية تعاملات أمس بمقدار سنتين، ما يعادل 0.02%، لتصل إلى 95.84 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 18 سنتًا، ما يعادل 0.20%، لتبلغ 88.56 دولارًا للبرميل.