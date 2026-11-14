مخاوف إسرائيلية من افتعال نتنياهو مواجهة جديدة مع إيران لإحباط تشكيل حكومة آيزنكوت

-قادة المعارضة يخشون افتعال مواجهة عسكرية مع طهران لإبقاء نتنياهو في السلطة.

-رئيس الموساد في واشنطن لإجراء لقاءات مع مسؤولين أميركيين وسط مساعٍ لاستئناف العمليات ضد إيران.

-آيزنكوت يحذر من استغلال المرحلة الانتقالية لشن هجوم عسكري جديد.

وطن للأنباء: يخشى قادة المعارضة الإسرائيلية أن يستفز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيران ويدفعها إلى استئناف المواجهة العسكرية، بهدف منع تشكيل حكومة جديدة بقيادة منافسه، رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، وفق مصادر سياسية إسرائيلية تحدثت إلى موقع "المونيتور".

ونقل موقع "أكسيوس"، الجمعة، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس الموساد رومان غوفمان موجود حالياً في واشنطن.

وبحسب التقرير، التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو، وقد يتوجه إلى ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، في إطار جهود نتنياهو للضغط على الرئيس دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

مخاوف من استغلال المرحلة الانتقالية

وقالت المصادر إن حالة عدم اليقين السياسي في "إسرائيل"، إلى جانب استمرار تقلب مواقف ترامب بشأن إيران، تزيد التوترات بين الإسرائيليين الذين أنهكتهم ثلاث سنوات من الحرب والنتائج غير الحاسمة لانتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وحظي آيزنكوت بتوصية 67 عضواً في الكنيست، متجاوزاً عتبة الأغلبية البالغة 61 عضواً، مقابل 46 عضواً أوصوا بنتنياهو.

والأحد الماضي، كلّف رئيس "إسرائيل" إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة. غير أن المفاوضات مع الشركاء المحتملين في الائتلاف واجهت صعوبات. وخلال المرحلة الانتقالية، الممتدة 42 يوماً، يبقى نتنياهو في السلطة بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال.

تحذيرات من استئناف المواجهة

وفي أحدث تطورات هذه التقلبات السياسية، التقى نتنياهو آيزنكوت، الخميس، لإطلاعه على "التهديد" المستمر من إيران.

وجاء الاجتماع بعد تحذيرات أطلقها آيزنكوت وحلفاؤه من احتمال استغلال نتنياهو المرحلة الانتقالية لاستئناف الحرب على إيران.

ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر آيزنكوت وحليفه، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، تحذيرات علنية، ووجّها رسائل إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، أكدا فيها أن تولي نتنياهو رئاسة حكومة تصريف الأعمال يمنعه من اتخاذ خطوة عسكرية بهذه الخطورة.

ويشعر آيزنكوت وليبرمان بقلق خاص من احتمال استخدام نتنياهو مواجهة مع إيران للضغط عليهما من أجل الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، في ظل افتقاره إلى الدعم الكافي في الكنيست المنتخب حديثاً لتشكيل ائتلاف حكومي، بحسب مصدر من معسكر آيزنكوت تحدث إلى "المونيتور".

وأضاف المصدر أن حالة الطوارئ الوطنية ستمنح نتنياهو ذريعة للبقاء في السلطة بدعم من خصومه السياسيين.