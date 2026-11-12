مهرجان السينما الفلسطينية للدول الإسكندنافية في فيسبي يستقطب نحو 250 زائرًا

وطن للأنباء: استضافت مدينة فيسبي في جزيرة غوتلاند، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، فعاليات مهرجان السينما الفلسطينية للدول الإسكندنافية (NPFF)، بمشاركة نحو 250 زائرًا. وتضمن البرنامج عروضًا سينمائية ومحاضرات ونقاشات تناولت واقع الحياة في فلسطين، والحرب على غزة، والذاكرة والتاريخ الفلسطيني، ودور الثقافة والفن في توثيق التجارب الإنسانية.

السينما مساحة للحوار والتضامن

تقول وفاء جميل، مؤسسة المهرجان، إن الهدف من تنظيمه هو إتاحة مساحة للتعرف إلى فلسطين من خلال السينما، وفتح حوار يتجاوز الصور النمطية والأخبار اليومية. وتستند هذه الرؤية، بحسب جميل، إلى الدروس التي تعلمتها من والدها حول أهمية الثقافة والتواصل الإنساني.

انطلقت جولة المهرجان في هلسنبوري في 19 مارس، قبل أن تنتقل إلى مالمو وستوكهولم ويوتيبوري ولوليو، وصولًا إلى فيسبي. وشهدت دورة هذا العام مشاركة 57 فيلمًا من 24 دولة، فيما ضمت لجنة التحكيم أربع نساء.

ونُظمت فعاليات فيسبي بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية، من بينها Folkets Bio Betty وSvenska Freds Gotland وGotland for Palestine ومكتبة Almedalsbiblioteket وStudiefrämjandet Gotland.

غزة: حياة الإنسان والقانون الدولي الإنساني

تناولت إحدى المحاضرات، التي قدمتها Rebecka Lindholm Schulz، أوضاع المدنيين في غزة وأهمية القانون الدولي الإنساني. كما شارك الحضور في مبادرة «اقرأوا الأسماء»، التي تضمنت قراءة أسماء أطفال فلسطينيين قُتلوا، في محاولة لإعادة الاعتبار إلى هوياتهم وحياتهم بعيدًا عن الأرقام والإحصاءات.

وتطرقت الفعاليات كذلك إلى دور التوثيق والشهادة في مواجهة النسيان، وإلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين.

ماتياس غارديل: التكنولوجيا والحرب على الفلسطينيين

في محاضرته، تناول الباحث Mattias Gardell تاريخ الإبادات الجماعية، وناقش ما وصفه بخصوصية الحرب على غزة، باعتبارها إبادة جماعية يشاهد العالم أحداثها مباشرة عبر البث الرقمي والتوثيق المستمر.

وأشار غارديل إلى أهمية الشهادات الفلسطينية في توثيق ما يجري، كما استحضر فيلم Tantura الذي يتناول أحداث التهجير والمجازر التي وقعت خلال عامي 1947 و1948.

وتطرق أيضًا إلى تطور الخطاب العسكري الإسرائيلي، مستعرضًا العمليات العسكرية على غزة في أعوام 2008–2009 و2012 و2014 و2021، إضافة إلى مسيرات العودة خلال عامي 2018 و2019. وناقش استخدام تعبير «جز العشب» لوصف العمليات العسكرية المتكررة، قبل أن يشير إلى أن الخطاب بعد 7 أكتوبر 2023 اتجه نحو لغة أكثر تدميرًا واستئصالًا.

كما تناول أثر الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، وما تثيره هذه التقنيات من أسئلة أخلاقية وقانونية.

إياس تيسير: غزة أكثر من صور الحرب

من خلال كتابه A Father's Notebook from Gaza، قدم إياس تيسير شهادة إنسانية عن الحياة في غزة، مستندًا إلى تجارب عائلته وما عاشه الفلسطينيون من نزوح وفقدان وظروف معيشية قاسية.

وتحدث عن الحياة في الخيام، وصعوبة الحصول على المياه، ومشكلات الصرف الصحي، والمعاناة خلال فصل الشتاء. كما شدد على ضرورة ألا تختزل صورة غزة في مشاهد الدمار والحرب، بل أن تشمل حياة الناس اليومية وذكرياتهم وأحلامهم وعلاقاتهم الإنسانية.

Janin, Jenin: الذاكرة والمسرح والتمسك بالأمل

شهد المهرجان حوارًا مع Jonatan Stanczak، الممرض المتخصص من أوبسالا والمؤسس المشارك لمسرح الحرية في مخيم جنين، الذي تأسس عام 2006.

تحدث Stanczak عن تجربته في المخيم، وعن أثر القيود المفروضة على الحركة وتجزئة الأراضي والتوسع الاستيطاني في حياة الفلسطينيين. كما استعرض دور المسرح في منح الشباب مساحة للتعبير عن أنفسهم، ومواجهة الخوف والعزلة، والحفاظ على الهوية والذاكرة.

وتناول الحوار أيضًا سبل دعم المسرح ومواصلة نشاطه الثقافي، إلى جانب مبادرة The Freedom Bus، التي كان مقررًا تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

أفلام عن الأرض والهوية والإنسانية

قدم المهرجان مجموعة من الأفلام التي تناولت جوانب مختلفة من التجربة الفلسطينية، من بينها: أرض كنعان لمخرجة ماجي ليمري، فيلم نادي فلسطين للكوميديا للمخرج علاء علي عبدالله، وفيلم نازا، ضمن برنامج الأفلام الذي أتاح للجمهور التعرف إلى روايات وتجارب فلسطينية متنوعة.

ثلاثة أيام من السينما والمعرفة والتضامن

في ختام المهرجان، وجهت وفاء جميل الشكر إلى الشركاء والمتطوعين والجمهور، مشيدة بالدعم الذي قدمته الجهات المشاركة، وأكدت الفعاليات أهمية السينما بوصفها وسيلة لحفظ الذاكرة، ونقل التجارب الإنسانية، وإتاحة المجال أمام أصوات فلسطينية تروي قصصها بنفسها.

واختتمت وفاء جميل دعوتها بعبارة: «تنفّسوا هواء الحرية معنا!»، في رسالة تعكس تطلع المهرجان إلى مواصلة تقديم السينما الفلسطينية وخلق مساحات للتبادل الثقافي، والتأكيد على قيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.